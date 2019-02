"Reisen, hinfahren, mit den Menschen reden - das ist genau mein Ding", sagt Michael Kessler. Er war für "Ziemlich beste Nachbarn" in England, Italien und Russland - "alles Länder, die ich noch nicht besonders gut kannte".In Venedig wandelte er auf den Spuren von Giacomo Casanova. (ZDF / Oliver Halmburger)

„Ich bin ein großer Europa-Fan“, bekennt Michael Kessler (51) und gibt damit im Grunde schon die Erklärung für seine intensive Reisetätigkeit in jüngerer Vergangenheit. Der Schauspieler, Comedian und Formattüftler („Kessler ist ...“) tourte ausgiebig durch Russland, Italien und England. Seine Mission: ergründen, wie es um die Zuneigung zur europäischen Idee bestellt ist und nebenbei auch ein paar gängige Klischees auf ihren Wahreitsgehalt abklopfen. Herausgekommen ist die dreiteilige Reportagereihe „Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler“, die ab 5. März immer dienstags, um 20.15 Uhr, im ZDF zu sehen ist - humorvolle Unterhaltung vor ernstem Hintergrund. Im Interview erklärt Kessler, warum für ihn beides alternativlos ist: ein gemeinsames Europa und ein starkes öffentlich-rechtliches Fernsehen.

teleschau: Herr Kessler, in der „Kessler ist ...“-Folge, die Sie über sich selbst gedreht haben, verriet Ihr alter Freund aus der Schauspielschule, dass Sie damals von allen nur „Der Hausmeister“ genannt wurden. Sind Sie ihm noch böse?

Gar nicht so schlecht, dieses Wetter: Michael Kessler wagt sich in Großbritannien auch einmal unter dem Regenschirm hervor. (ZDF/Oliver Halmburger)

Michael Kessler. Nein, das hat mich nicht getroffen. Ich kann auch herzlich über mich selber lachen, außerdem stimmt es: Ich war schon immer berühmt für meine organisatorischen Fähigkeiten und gefürchtet für meinen Ordnungstrieb. Je nachdem. Annette Frier sagt in dem Beitrag, sie glaubt, dass ich auf der ewigen Suche nach der Ordnung im Leben sei. Das kommt der Wahrheit sehr nahe. Aber zu mir passt sicher auch der Satz: „Ordnung hält nur der, der zu faul ist zu suchen.“

teleschau: Ordnung - da wären wir schon beim ersten Klischee, das man in anderen Ländern über uns Deutsche im Kopf hat.

Deutschland liebt Italien - und die Italien-Klischees. Mit ihnen arbeitet auch der TV-Komiker Michael Kessler in seiner Sendung "Ziemlich beste Nachbarn".

Kessler: Absolut. Ich habe in den Nachbarländern immer wieder darüber gestaunt, dass man all das wirklich mit uns verbindet: Ordnungsliebe, Sauberkeit, Pünktlichkeit - das hält man in den Nachbarländern tatsächlich für typische deutsche Eigenschaften, und seltsamerweise sind das auch meine eigenen Wesenszüge (lacht).

„Reisen, hinfahren, mit den Menschen reden - genau mein Ding“

"Ich kann auch herzlich über mich selber lachen", sagt Michael Kessler. Er kam sich zuletzt in einer ganz besonderen Ausgabe seiner Porträtsendung sehr, sehr nahe. (ZDF/Mike Christian)

teleschau: Mit welcher Intention sind Sie zu Ihren Reisen aufgebrochen?

Kessler: Ich bin ein großer Europa-Fan - als solcher ging es mir darum, herauszufinden, wie der Stand der Dinge vor Ort ist. Was denken unsere Nachbarn über uns und über Europa, was hat sich in den vergangenen Jahren verändert? Reisen, hinfahren, mit den Menschen reden - das ist genau mein Ding. Ich war für „Ziemlich beste Nachbarn“ in England, Italien und Russland - alles Länder, die ich noch nicht besonders gut kannte. In Russland war ich vorher noch gar nicht.

"Die werden in tausend Jahren noch Fish and Chips essen und auf der linken Seite fahren", lacht Michael Kessler. Auch in London überprüfte er die Klischeevorstellungen, die in wichtigen Ländern Europas vorherrschen. (ZDF/Oliver Halmburger)

teleschau: Gibt es einen gemeinsamen Nenner im Urteil der Menschen in diesen Ländern über uns Deutsche?

Kessler: Was mir wirklich überall begegnet ist, ist eine gewisse Bewunderung. Und zwar für unsere gute Organisation, für unsere Effizienz - nach dem Motto: Egal, was ihr anpackt, bei euch kommt immer etwas hintenraus.

Büsten von Karl Marx findet Michael Kessler in Russland auf Schritt und Tritt vor. (ZDF / Oliver Halmburger)

teleschau: Stießen Sie als deutscher TV-Journalist überall auf Offenheit?

Kessler: Ja. Ablehnung, wie man sie früher noch aufgrund unserer nationalsozialistischen Vergangenheit im Ausland erlebte, habe ich zu keinem Zeitpunkt gespürt. Man merkt zwar schon, dass heute alles sehr mit Politik aufgeladen ist, aber in der persönlichen Begegnung ist dann von solchen Themen nicht mehr viel übrig. In Russland, Italien und in England waren alle Menschen, die ich traf, sehr, sehr herzlich.

Elaine Lemm weiht Michael Kessler in die Geheimnisse der britischen Tee-Zeremonie ein. (ZDF/Oliver Halmburger)

teleschau: Welches Land hat Sie besonders überrascht?

Kessler: Russland - weil die Mentalität der Menschen dort der unseren offenbar sehr nahe ist. Die Russen sind auf der Straße genauso schlecht gelaunt wie wir. Die lächeln nicht, sind total verschlossen ... Aber wenn du sie kennenlernst, dann bricht das Eis. Ich habe viele sehr gebildete, gastfreundliche und systemkritische Russen getroffen. Als Kind des Kalten Krieges musste ich viele Vorurteile über Bord werfen. „Der Iwan kommt“, haben sie uns früher noch gesagt. Heute habe ich mit dem Iwan einen Wodka gekippt (lacht). Womit wir schon beim Klischee vom „saufenden Russen“ sind, und das stimmt schon mal nicht. Der Wodka-Konsum ist seit Jahren rückläufig.

"Heißkalt": Michael Kessler lernt eine sibirische Sauna, die sogenannte Banja, kennen, und gerät erst gehörig ins Schwitzen und kühlt sich später im eisigen Schnee wieder ab. (ZDF/Oliver Halmburger)

„Nur die Gemeinschaft kann uns auffangen, wenn wir fallen“

teleschau: Ihre Reportagen sind mit einem Augenzwinkern gemacht. War das von Anfang an so gewollt?

"Wohl bekomm's!": Michael Kessler ergründet, ob die Russen wirklich zu viel trinken, lernt dabei, was Wodka wörtlich bedeutet und erfährt, dass Russen sich nicht mit "Nasdrovje" zuprosten. (ZDF/Oliver Halmburger)

Kessler: Absolut. Wir planten eine Sendung über Klischees - das ist nichts, was du bierernst angehen kannst, und ich finde es toll, dass sich heute auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Wissensvermittlung mit Unterhaltung verbinden lässt. Die Leute schalten ein, haben ihren Spaß - und im besten Fall lernen sie noch etwas dabei. Was gibt's dagegen zu sagen?

teleschau: Vielleicht, dass man über den Brexit gar nicht lachen kann?

Ewige Stadt, ewige Stereotypen: Michael Kessler erkundet Italien von der Hauptstadt Rom aus.

Kessler: Na ja, dieses Thema an sich ist nicht lustig, aber hochemotional und damit auch ganz gut tauglich für eine Sendung wie diese. Wo immer ich in England den Brexit zur Sprache brachte, wurde leidenschaftlich diskutiert - vor allem über die EU, aber auch über Theresa May oder die Brexiteers. Egal aus welcher Perspektive man es sieht, der Brexit ist ein Thema, bei dem sich mir ein Klischee bestätigt hat: nämlich, dass die Engländer als Insulaner einfach gerne ihre Extrawurst braten. Die werden in tausend Jahren noch Fish and Chips essen und auf der linken Seite fahren. Ich persönlich finde es unendlich traurig, dass die Engländer aus der EU raus wollen. Aber ich bin als echter Europa-Fan auch voller Hoffnung, dass sie es eines Tages wieder zurückschaffen.

teleschau: Ist Ihnen grundsätzlich bange um den Zusammenhalt in Europa?

Humor-Experiment: Michael Kessler wagt sich auf die Comedy-Bühne. (ZDF/Oliver Halmburger)

Kessler: Durchaus. Dennoch habe ich Hoffnung: Ich glaube, dass England durch den Brexit eher verlieren als gewinnen wird und am Ende eher als abschreckendes Beispiel dient. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir die anstehenden komplexen Herausforderungen nur gemeinsam lösen können und dass Europa langfristig zusammenstehen muss. Es kann nicht sein, dass jeder anfängt, sein eigenes Süppchen zu kochen, und den anderen seine Bereitschaft, zu teilen, verweigert. Diese Gemeinschaft muss überleben, weil sie der einzige Weg ist, wie wir gut durch die Zukunft kommen.

teleschau: Was macht Ihnen dafür Hoffnung?

Michael Kessler besucht die klassische deutsche Sehnsuchtsgegend - die Toskana.

Kessler: Berechtigte Nachfrage - schließlich gibt es auch hierzulande anti-europäische Stimmen und die Tendenz, dass sich die Menschen zunehmend nur noch um sich und ihr engstes Umfeld kümmern. Aber die Antwort ist eindeutig: weil ich finde, dass Menschen wie Staaten die Gemeinschaft brauchen! Nur die Gemeinschaft kann uns auffangen, wenn wir fallen. Schade, dass dieser soziale Gedanke des Helfens und Teilens gerade etwas aus der Mode kommt.

„Den Druck kann ich nicht verleugnen“

Siena ist vor allem bei Deutschen besonders beliebt. Auch Michael Kessler (rechts) schließt sich zeitweise der Toskana-Fraktion an. (ZDF/Oliver Halmburger)

teleschau: Rühren Sie mit Ihrer Sendung bewusst die Werbetrommel für ein gemeinschaftliches Europa?

Kessler: Schon. Ich zeige das Verbindende auf, auch ganz profane Vorteile der EU, wie die Reisefreiheit. Aber keine Sorge: Wir bleiben sachlich und neutral, wie es sich für öffentlich-rechtliches Fernsehen auch gehört.

"Der immerwährende Kampf um die letzte Sonnenliege": Der doppelte Kessler, hier als deutscher und englischer Tourist, lernt, dass die Deutschen in dieser Disziplin meist die Nase vorne haben, weil sie im Durchschnitt früher aufstehen. (ZDF/Oliver Halmburger)

teleschau: Zur Primetime werden vermutlich auch ein paar Millionen Zuschauer genau hinsehen. Empfinden Sie bei einem solchen Format auch eine besondere Verantwortung?

Kessler: Oh ja, den Druck kann ich nicht verleugnen. Aber ich bin guter Dinge: Als ausgemachter Fernsehjunkie bin ich auch immer mein erstes Testimonial. Ich schaue mir alles, was ich mache, mit den Augen eines ganz normalen Zuschauers an. Ein Qualitätscheck, der sich auch in diesem Fall bewährt hat. Dem Zuschauer Michael Kessler gefällt die Sendung (lacht).

Michael Kessler trifft auf seiner Russlandreise immer wieder auf Symbolik für die Weltgeltung des Riesenreichs. (ZDF / Oliver Halmburger)

teleschau: Ist es signifikant schwieriger geworden, kreatives Unterhaltungsfernsehen zu machen?

Kessler: Definitiv. Weil es so ein enormes Angebot, auch unfassbar viel Beliebigkeit, gibt, ist es schwer geworden, etwas Neues zu finden und zu etablieren. Andererseits ist auch klar, dass die grundsätzliche Lust des Menschen an Unterhaltung und an originellen Geschichten nicht verschwinden wird. Die Leute lassen sich schon noch vor die Glotze locken - nur von was, ist die Frage. Deshalb werde ich ein klarer Verfechter des Brechens von Konventionen und Sehgewohnheiten bleiben. Du musst viel mehr überraschen als früher, wenn du gesehen werden willst.

Michael Kessler erkundet den Touristenmagneten Venedig - natürlich in der Gondel.

teleschau: Wird es je wieder ein Unterhaltungsprogramm geben, das die große Masse vor dem Fernseher vereint?

Kessler: Eine Sendung, wie „Wetten, dass ..?“ in den guten Zeiten? Nein, der Zug ist abgefahren - von Fußballübertragungen einmal abgesehen, haben wir derart mehrheitsfähige Events einfach nicht mehr. Dazu ist die Konkurrenz durch das Internet zu gewaltig. Dazu kommt die Mentalität dieser Zeit: „Ich lasse mir nichts mehr vorsetzen - und ich zahle nur noch für das, was ich wirklich sehen will.“ Alles ist individueller, diverser und für Fernsehmacher damit schwieriger geworden. Andererseits schadet es bestimmt nicht, dass sich die Senderverantwortlichen hinterfragen und umdenken müssen. Der Prozess ist insgesamt eher positiv.

"Küss die Hand, schöne Frauen": Michael Kessler trifft auf dem Weg zur Eremitage, dem größten Museum von Sankt Petersburg, zwei historische Gestalten der Zarenzeit. (ZDF/Oliver Halmburger)

teleschau: Das öffentlich-rechtlicher Fernsehen steht härter denn je in der Kritik. Muss ein neuer Kurs eingeschlagen werden?

Kessler: Sie meinen, inhaltlich? Finde ich nicht. Ich glaube, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist nach wie vor auf einem relativ hohen Niveau. Strukturell muss es jedoch gravierende Veränderungen geben. Das Prinzip des von allen über Beiträge finanzierten Fernsehens wird immer schwerer vermittelbar werden. Aber trotzdem und immer wieder: Ohne ARD und ZDF geht es nicht - das ist meine Überzeugung als Fernsehmacher und Demokrat. Wer's nicht glaubt, möge sich mal das Fernsehen in Italien oder Russland anschauen, da denkst du als Deutscher, du bist im falschen Film.