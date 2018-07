„First Man“ auf dem Lido

Damien Chazelle eröffnet Filmfestspiele von Venedig

In „La La Land“ ließ Damien Chazelle seinen Hauptdarsteller Ryan Gosling tanzen. In „First Man“ schießt er ihn auf den Mond. Damit beginnt das Filmfestival in Venedig.