Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und ihre Kollegen Johanna Stern (Lisa Bitter, links) geraten in ihrem neuen Fall "Unter Wölfen" selbst ins Visier von Kriminellen. (Jacqueline Krause-Burberg /SWR /ARD /dpa)

Ulrike Folkerts, die dienstälteste Darstellerin einer „Tatort“-Kommissarin, hat ihre Figur Lena Odenthal von Beginn an als ruppig und bis zur Schmerzgrenze selbstgerecht angelegt. Im Umgang mit anderen wie bei der Lösung ihrer Fälle steht ihre Ludwigshafener Ermittlerin sich daher regelmäßig selbst im Weg. Das ist auch in ihrer bereits 72. (!) Ermittlung in „Unter Wölfen“ (ARD, Zweiter Weihnachtsfeiertag, 20.15 Uhr) so, die sie und ihre smarte Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) in die Türsteher-Szene führt.

Aalglatt und skrupellos

Clubbetreiber Timur Kerala wird ermordet aufgefunden. Zunächst weist vieles darauf hin, dass es die Täter auf seinen Porsche und die teure Uhr abgesehen hatten. Doch bald finden Odenthal und Stern heraus, dass Kerala mit einem eigenen Sicherheitsdienst dem Security-Platzhirschen Gerhard Arentzen (Thure Riefenstein) Konkurrenz machen wollte. Riefenstein ist nicht nur aalglatt und skrupellos, er kennt auch den ehemaligen Ludwigshafener Bürgermeister Theodor Lenglich (Nils Düwell), der mittlerweile rheinland-pfälzischer Innenminister ist. Und er hat genug gegen ihn in der Hand, damit Lenglich den beiden Kommissarinnen das Leben schwer macht.

Tom Bohn, der das Drehbuch geschrieben hat und Regie führt, wollte mit „Unter Wölfen“ das große Thema Innere Sicherheit in einen Hardcore-Krimi verpacken. Die unterbesetzte und unterfinanzierte Polizei auf der einen Seite – das wird mantramäßig alle fünf Minuten deutlich formuliert, damit es wirklich alle mitbekommen. Die gut verdienenden und in mafiösen Strukturen organisierten Sicherheitsdienste auf der anderen. Mittenmang die Politik, die, wie so oft im „Tatort“, in dieses Milieu verstrickt ist. Für ein Gemüt wie Lena Odenthal Anlass genug, eine Art privaten Rachefeldzug zu starten. Das ist, wie fast immer in den Folgen aus Ludwigshafen, mäßig spannend und ärgerlich schematisch.