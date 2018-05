Eine Leiche und eine Tasche mit viel Geld: Die Tatort-Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär, l) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 3.v.l.) stehen vor einem Rätsel. (WDR/ARD)

Auch in der Welt des "Tatorts" gibt es neben Schwarz und Weiß, Miserablem und Hervorragendem, einen Ozean an Grautönen: Bei der Episode "Familien" (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) mit Max Ballauf und Freddy Schenk handelt es sich um eine graue Folge. Es gibt nichts bemerkenswert Schlechtes, nichts nennenswert Gutes – Christoph Wortberg (Buch) und Christine Hartmann (Regie) haben gutes Mittelmaß produziert.

Der Tote, der die Kölner Ermittler aus dem Büro zwingt, ist ein junger Mann, der am Ende eines Junggesellenabschieds von einem Auto überrollt wurde. Der Fahrer des Wagens ist verschwunden, hinterlassen hat er außer der Leiche eine Tasche mit 500.000 Euro. Es handelt sich um Lösegeld und stammt von einem betuchten Anwalt, dessen Enkelin entführt worden ist. Ballauf (Klaus J. Behrendt), Schenk (Dietmar Bär) und ihr neuer Assi Norbert Jütte (Robert Riebeling) setzen alle Hebel in Bewegung, um die junge Frau zu finden. Eine Reihe von Angehörigen, ob blutsverwandt oder nicht, macht sich verdächtig. Eine Spur führt in die Vergangenheit. Schenk ermittelt gewohnt übellaunig, Ballauf besonnen, Jütte bleibt bräsig, ist aber dankenswerter weniger Karikatur als bei seinem Debüt in der vorherigen Köln-Folge.

Tatsächlich wartet die Episode mit zwei, drei unverhofften Wendungen auf. Allerdings werden viele Fäden aufgenommen und verknäult, die Auflösung springt zum Schluss ein bisschen wie ein Kommissar aus der Kiste. Das wird aufgewogen durch die Darsteller Hansjürgen Hürrig als Wirtschaftsanwalt und – wie so oft – durch Gerichtsmediziner Joseph Roth alias Joe Bausch, der nicht nur Schauspieler, sondern auch Arzt in der JVA im nordrhein-westfälischen Werl ist.

"Familien" bekommt also das Prädikat, och, kann man gucken. Es sei denn, man ist übermüdet, dann besteht die Gefahr wegzunicken. Es wird aber auch wenig geschossen.