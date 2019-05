Vic McQueen (Ashleigh Cummings) hat übernatürliche Fähigkeiten - doch die fordern einen gesundheitlichen Tribut. (Amazon Prime Video / 2018 AMC Film Holdings LLC)

„NOS4A2“ - klingt nach einer chemischen Formel aus dem Schulunterricht. Tatsächlich ist die ungewöhnliche Abkürzung der Titel einer neuen AMC-Serie, die ab Freitag, 7. Juni, mit wöchentlich neuen Folgen auf Prime Video zu sehen ist. Ausgesprochen wird das Ganze „Nosferatu“. Wer sich nun an Friedrich Wilhelm Murnaus Stummfilmklassiker „Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens“ (1922) mit Max Schreck als Vampir erinnert fühlt, liegt goldrichtig: Auch in der neuen zehnteiligen Mystery-Serie von Showrunner Jami O'Brien („Fear The Walking Dead“) steht ein teuflischer Blutsauger als Bösewicht im Mittelpunkt der Handlung - nur eine außerwählte Teenagerin mit besonderen Fähigkeiten kann dem Scheusal Paroli bieten.

Besagte junge Dame ist Vic McQueen (Ashleigh Cummings) - und die 18-Jährige hat's gerade wahrlich nicht leicht: Die kunstbegabte Außenseiterin ist unter Gleichaltrigen wenig beliebt, und die Ehe ihrer Eltern steht kurz vor dem Aus. Vic träumt davon, an einer Kunsthochschule zu studieren, doch ihre Mutter Linda (Virginia Kull) lehnt die akademische Laufbahn ihrer Tochter ab - zu hoch die Kosten, zu unsicher der Berufseinstieg. Zudem hat sich Vic als zuverlässige Hilfskraft bei Lindas Reinigungsservice bewährt. Nur Chris (Ebon Moss-Bachrach) unterstützt seine Teenager-Tochter bei ihren Träumen.

Vic (Ashleigh Cummings) kann über ein magisches Portal allerlei verschwundene Dinge aufspüren - gelingt ihr das auch bei entführten Kindern? (Amazon Prime Video / 2018 AMC Film Holdings LLC)

Wenn Vic mal wieder alles zu viel wird, schwingt sie sich auf den Sattel ihres Geländemotorrads und düst davon. Bei einer dieser Fluchten stößt sie auf eine baufällige Brücke, die sich als magisches Portal entpuppt: Mit Hilfe dieser Pforte kann Vic verlorene Gegenstände wiederaufspüren. Die übernatürliche Gabe fordert jedoch ihren Tribut: Jede Nutzung wirkt sich physisch auf das Mädchen aus, verursacht Migräne-artige Kopfschmerzen, Fieber, Wahrnehmungsstörungen - kurzum: sie droht, den Verstand zu verlieren.

Eines Tages trifft sie dann auf das Medium Maggie (YouTube-Star Jahkara J Smith alias „Sailor J“), die anhand von „Scrabble“-Buchstaben die Zukunft vorhersagen kann. Von ihr erfährt Vic ihre wahre Bestimmung: Sie muss dem diabolischen Charlie Manx (Zachary Quinto) Einhalt gebieten. Denn der vampirähnliche Fiesling entführt vernachlässigte Kinder, ernährt sich von ihren Seelen und verwandelt sie dadurch in seine treue dämonische Gefolgschaft. Maggie hofft, dass Vic ihre besondere Gabe einsetzt, um einen Jungen aufzuspüren, den Manx in seiner Gewalt hat. Doch kann Vic ihre schicksalshafte Aufgabe bewältigen ohne dabei selbst zugrunde zu gehen?

Übernatürlich begabtes Duo: Maggie (Jahkara J Smith, links) erklärt Vic (Ashleigh Cummings), dass ihr eine besondere Aufgabe zuteilwird. (Amazon Prime Video / 2018 AMC Film Holdings LLC)

Stephen King lässt grüßen

Die neue Serie im Angebot von Amazons Streamingdienst Prime Video überzeugt nicht nur als Genre-Format mit einfallsreicher Inszenierung, sondern insbesondere mit einer zutiefst menschlichen Komponente: Vic McQueen ist ein ganz normaler Teenager, mit ganz normalen Problemen - die Identifikation mit der Hauptfigur fällt nicht schwer. Maßgeblichen Anteil daran hat die starke Ashleigh Cummings, die der Figur Tiefe, Stärke und Verletzlichkeit zugleich verleiht. So entpuppt sich „NOS4A2“ eben nicht nur als starkes Fantasy-Horror-Format, sondern auch als ebenso überzeugende Coming-of-Age-Geschichte, in der sich Genre-Aspekte und die Probleme des Heranwachsens kongenial vermischen und ergänzen. Auch kontroverse Themen wie häusliche Gewalt oder Alkoholismus werden dabei nicht ausgeklammert.

Kaum wiederzuerkennen: Die Make-Up-Spezialisten von "NOS4A2" haben Zachary Quinto in den diabolischen Charlie Manx verwandelt - einen Vampir, der sich von Kinderseelen ernährt. (Amazon Prime Video / 2018 AMC Film Holdings LLC)

Ein weiterer Pluspunkt ist die düstere Grundatmosphäre der Geschichte: Der mit „Star Trek“-Darsteller Zachary Quinto hervorragend besetzte Schurke fährt in einem alten Rolls Royce (Kennzeichen: NOS4A2) durchs Land und ist genau wie Vic und Maggie übernatürlich begabt. Er lockt Kinder in seinen gespenstisch aussehenden Wagen und chauffiert sie gemeinsam mit einem Gehilfen ins sogenannte „Christmasland“, einen schneebedeckten Ort in seiner Fantasie, „an dem jeden Tag Weihnachten ist und wo Traurigkeit gegen das Gesetz verstößt“. Selten waren Zuckerstangen und Feiertagsmusik angsteinflößender als hier - „Nightmare Before Christmas“ und „Krampus“ lassen grüßen. Doch auch das angenehme Erzähltempo trägt zur Faszination bei: Nie wird zu viel verraten, stets wird man mit neuen Fragen und Mysterien konfrontiert - die düstere Welt erschließt sich nur langsam und schlägt den Zuschauer dadurch immer mehr in ihren Bahn.

Wer den TV-Dauerbrenner „Supernatural“ oder die Neuauflage der „Chilling Adventures of Sabrina“ mag, wird auch mit „NOS4A2“ seine Freude haben - nicht umsonst durch die clevere Einbettung von Coming-of-Age-Themen. Doch auch Genrefans kommen voll auf ihre Kosten und fühlen sich an vielen Stellen an Grusel à la Stephen King erinnert. Das ist kein Zufall, schließlich basiert die Serie auf dem gleichnamigen Roman von Kings ältestem Sohn Joseph. „NOS4A2“ (in Deutschland unter dem Titel „Christmasland“ erschienen) schrieb der Autor vor rund sechs Jahren unter seinem Pseudonym Joe Hill.