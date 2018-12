Finde den Unterschied: Für sein neues Buch hat Klaus Stuttmann die „200 besten Karikaturen“ des Jahres ausgewählt. Mit dabei auch dieser kritische Blick auf die sogenannten Ankerzentren, in denen Flüchtlinge untergebracht werden, bis sie in Kommunen verteilt oder in ihr Herkunftsland abgeschoben werden. (Klaus Stuttmann)

Eine Karikatur, zwei Bilder, auf den ersten Blick fast identisch: Links eine karge Gefängniszelle, vergittertes Fenster, graue Wände, davor, in schwarz-weißer Häftlingsmontur, zwei Gefangene mit schweren Fußfesseln. Rechts das exakt gleiche Bild, mit einem Unterschied: An den Fußgelenken sind nicht wie links schwere Eisenkugeln, sondern Anker befestigt. Darunter der Satz: „Der Unterschied zwischen Gefängnissen und Ankerzentren.“

Es ist nur eine von ziemlich vielen genialen Karikaturen des 69-jährigen Klaus Stuttmann, der mit seinen Bildern seit vielen Jahren das Weltgeschehen kommentiert und dessen Werke im WESER-KURIER, im „Tagesspiegel“, in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ oder im „Freitag“ erscheinen. Aber es ist eine, die Stuttmanns Fähigkeit, Kritik zu üben, besonders gut illustriert. Es gibt nichts Unwitzigeres, als Witze zu erklären. In diesem Fall ist es notwendig: weil Stuttmanns Talent, Missstände mit wenigen Strichen so pointiert anzuprangern, wie es mit Worten kaum möglich wäre, sich erst dann vollständig offenbart, wenn man ganz genau hinsieht.

Zwei Gefängniszellen also. Ein Vergleichsbild, bekannt aus Kindertagen, zwei Motive, eine minimale, erst auf den zweiten Blick sichtbare Differenz. Dann die Erkenntnis: Der Unterschied zwischen Gefängnissen und Ankerzentren, jenen von Innenminister Horst Seehofer propagierten Auffanglagern für wartende Asylbewerber, liegt, so suggeriert Stuttmann, einzig in ihrer Bezeichnung.

Die Kritik dahinter ist klar: Ankerzentrum, das klingt nach Halt, nach Stabilität, nach Schutz. Wo ein Schiff vor Anker geht, da ist die Reise beendet, sind Sturm und hohe Wellen überstanden, wartet die Heimat. Die Alte oder die Neue. Tatsächlich sind die Asylsuchenden ziemlich weit entfernt davon, in Sicherheit zu sein oder irgendwo anzukommen. Sie müssen warten, in spartanischen Sammelunterkünften, in denen bis zu 1500 Menschen untergebracht werden können. Auf den Beginn des Asylverfahrens, dessen Ausgang ungewiss ist. Menschen mit geringen Bleibechancen sollen möglichst schnell wieder zurückgeschickt werden.

Anker, das steht, so heißt es im Koalitionsvertrag, für „Ankunft, Entscheidung und Rückführung“. Ein einigermaßen angestrengtes Akronym – und ein ziemlich blumiges Wort für einen Ort, der nichts von alldem hält, was sein so versöhnlich klingender Name verspricht. All das – Bildbetrachtung, Pointe, die Botschaft dahinter – passiert im Kopf des Betrachters natürlich innerhalb weniger Sekunden. Und genau das, kann man annehmen, ist die große Schwierigkeit, die Karikaturisten zu meistern haben. Karikaturen dürfen nicht langsam zünden. Sie müssen einschlagen.

Stuttmann kann das. Wie gut er das kann, beweist eine Auswahl seiner nach eigenem Empfinden besten Karikaturen aus dem nun endenden Jahr, die kürzlich als Buch erschienen sind. In den „Politischen Karikaturen 2018“ präsentiert der seit fast 50 Jahren in Berlin lebende Zeichner 200 seiner Werke. Manche, wie die Gefängniszellen-Zeichnung, legen offen und klagen an, andere verweisen auf die Lächerlichkeit politischer Phrasendrescherei, wieder andere entlarven gesellschaftliche Kurzsichtigkeit.

So wie eine aus dem ungewöhnlich warmen Oktober. Ein Ehepaar sonnt sich auf der Terrasse, hinter ihm goldgelbe Laubbäume. „Ich werde weiter meine alte Dieseldreckschleuder fahren! Ich werde weiter Langstreckenflüge buchen! Ich liebe den Klimawandel!“, sagt er und grinst, seine Frau lächelt selig. In einer anderen, auch aus dem Oktober, verspottet Stuttmann die gelähmte SPD, deren Vorsitzende Andrea Nahles nach dem schlechten Ergebnis bei der Hessen-Wahl verkündete, nun erst einmal gründlich die Lage zu sondieren. In seiner Zeichnung sitzen Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz gemeinsam in der eingestürzten Parteizentrale, um sie herum Staub, Schutt und Chaos. Dazu der Satz: „Wir müssen das jetzt erst mal in aller Ruhe gründlich analysieren.“

Ein politischer Jahresrückblick der anderen Art. Einer, der die vielen großen Fragen des Jahres 2018 noch einmal neu aufwirft. Und der, auch das ist eine Leistung, trotzdem Spaß macht.