Chiara Schoras spielte schon die unterschiedlichsten Rollen: von der Kommissarin bis zur Friseurin, von der Tänzerin bis zur Frau im Rollstuhl. Ihr neuester Film "Mit der Tür ins Haus" wird am Donnerstag, 2. Mai, 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. (ZDF / Christian Lüdeke)

Von der Kommissarin bis zur Friseurin, von der Tänzerin bis zur Frau im Rollstuhl - Chiara Schoras hat schon mehrfach ihre schauspielerische Vielfalt unter Beweis gestellt. In der ZDF-Komödie „Mit der Tür ins Haus“ (Donnerstag, 2. Mai, 20.15 Uhr) spielt die 43-Jährige eine Frau in mittlerem Alter, die schon sehr früh auf sich selbst gestellt war und ihr Leben als Kleinunternehmerin und alleinerziehende Mutter auch perfekt im Griff zu haben scheint. Doch der Schein trügt: Als an ihrem 40. Geburtstag die ausgewanderten Eltern überraschend vor der Tür stehen und offenbar dauerhaft bleiben wollen, ist Nora mit der Situation komplett überfordert. Also versucht sie mit allen - auch unlauteren - Mitteln, ihre Eltern wieder loszuwerden. Mit der Folge, dass am Ende Noras Leben komplett aus den Fugen gerät ...

teleschau: Frau Schoras, fiel es Ihnen leicht, sich in die Rolle der Nora hineinzufühlen?

Chiara Schoras lebt ihr Leben, so wie es kommt: "Ich sage immer, das Leben ist ein ständiges Abenteuer. Egal, was es gerade für ein Zeitpunkt im Leben ist. Ob es nun herausfordernd, spannend, toll, aufregend ist, das gehört ja alles immer dazu." (Sebastian Reuter / Getty Images for IQOS)

Chiara Schoras: Ich habe im Vorfeld viel mit der Regisseurin darüber gesprochen, wie es in Noras Gefühlswelt aussieht, dieser Konflikt, es allen recht machen zu wollen, mehr zu funktionieren, als auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und auch für diese einzustehen. Mit den sich plötzlich ergebenen Situationen total überfordert zu sein, um dann aus den Konflikten, die entstehen, zu lernen, wie wichtig es ist, miteinander zu sprechen, um das Leben zu führen, das man Leben will - das hat mich sehr berührt und den Zugang zu ihr ganz einfach gemacht.

teleschau: Ähnlich wie Nora sind Sie auch verhältnismäßig jung Mutter geworden - das bedeutet ja doch einen ziemlichen Einschnitt in das eigene Leben ...

Chiara Schoras hat sich mit Jugendlichen über die heutigen Medien wie Instagram, Snapchat und Co. unterhalten. Sie sagten, "dass das auch wahnsinnig anstrengend sei, weil man ständig mit Informationen zugeballert wird und ständig in einer Ablenkung ist." (Andreas Rentz / Getty Images)

Schoras: Ich sage immer, das Leben ist ein ständiges Abenteuer. Egal, was es gerade für ein Zeitpunkt im Leben ist. Ob es nun herausfordernd, spannend, toll, aufregend ist, das gehört doch alles immer dazu. Daher fand ich es damals auch spannend, Mutter zu werden und mit dem Kind gemeinsam durchs Leben zu gehen.

teleschau: Ihre Tochter ist jetzt 17 - was wollen Sie ihr fürs Leben mitgeben?

Chiara Schoras schlüpft gerne in unterschiedliche Rollen. Doch manches fehlt ihr noch: "Ich würde gerne mal in einem Märchen spielen, das habe ich noch nie gemacht. Und was ich auch toll fände, wäre mal wieder eine Rolle, in der ich singen und tanzen darf." (Zacharie Scheurer / Getty Images for MBFW)

Schoras: Wahrscheinlich, sich dem Leben mit all seinen Facetten zu stellen und Verantwortung zu übernehmen - für die Dinge, die man tut und dafür, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Aber auch für und mit sich selbst: dass man weiß, das sind meine Bedürfnisse, dafür stehe ich ein, und hier sind meine Grenzen. Und was kann ich Sinnvolles dazu beitragen, dass weniger Leid entsteht. Das verstehe ich auch darunter, verantwortlich mit sich und seinem Leben umzugehen.

Zurück zur Achtsamkeit

In der ZDF-Komödie "Mit der Tür ins Haus" (2. Mai, 20.15 Uhr) spielt Chiara Schoras die aufgeweckte Nora Jacob, die mit einigen unliebsamen Gästen in ihrem Haus konfrontiert wird - unter anderen mit ihren Eltern. (ZDF / Christian Lüdeke)

teleschau: Ihre Tochter wächst ganz anders auf, als Sie es taten - Stichwort Digitalisierung und Social Media. Hier eröffnen sich auch ganz neue Gefahren. Haben Sie manchmal das Bedürfnis, Ihre Tochter davor zu schützen?

Schoras: Angst habe ich in dem Sinne um sie nicht, das ist nun mal die heutige Zeit, und sich dem zu verschließen, ergibt keinen Sinn. Dennoch versuche ich natürlich, mich mit ihr insofern auseinanderzusetzen, dass es hier - wie bei den meisten Dingen - eine gesunde Dosis sein muss. Aber das betrifft ja nicht nur unsere Kinder! Und ich habe die Hoffnung, dass unsere Kinder am Ende sogar ein bisschen besser damit umgehen können als wir.

Nora (Chiara Schoras, links) hat Geburtstag. Doch der verläuft anders als geplant: Erst brennt es, dann verpasst sie die Müllabfuhr und dann tauchen auch noch unangekündigt ihre Eltern Wolfgang (Hansjürgen Hürrig) und Hanne Kaffenberg (Ruth Reinecke) auf. (ZDF / Christian Lüdeke)

teleschau: Warum?

Schoras: Zurzeit ist viel von „Detox“ die Rede, also „Entgiftung“ - Detox von Media, in der Ernährung. Letztens saß ich mit einer Gruppe Jugendlicher zusammen und sagte, dass es schon krass ist mit Instagram, Snapchat, was sie so alles haben. Wissen Sie, was sie gesagt haben?

Nora (Chiara Schoras) hat damit zu kämpfen, dass in ihrem Haus unerwartete Gäste auftauchen. Darunter ist auch Khalid (Kai Albrecht), der Urlaubsflirt ihrer besten Freundin. Aber kommt er wirklich so ungelegen? (ZDF / Christian Lüdeke)

teleschau: Nein ...

Schoras: Dass das auch wahnsinnig anstrengend sei, weil man ständig mit Informationen zugeballert und immer wieder abgelenkt wird. Zusätzlich kommt auch noch diese Erwartungshaltung dazu: Ich muss mich politisch engagieren, umweltfreundlich sein, mich richtig ernähren, vegan werden.

Seit 2015 spielt Chiara Schoras (links) neben Tobias Oertel in der ARD-Kriminalreihe "Der Bozen-Krimi" die Kommissarin Sonja Schwarz. In der jüngsten und siebten Folge "Falsches Spiel" erhielten die beiden Unterstützung von der Sonderermittlerin Carla Pisani (Jeanette Hain). (ARD Degeto / Hans-Joachim Pfeiffer)

teleschau: Das kann schon überfordern ...

Schoras: Ja, es ist das Gefühl, auf so vielen Kanälen stattfinden zu müssen. Gleichzeitig sehe ich, dass dadurch auch ein Bedürfnis da ist, zur Achtsamkeit zurückzugehen und das richtig zu dosieren. Das ist ganz, ganz wichtig.

In der sechsten Folge "Leichte Beute" der ARD-Krimireihe "Der Bozen-Krimi" bekommen es Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) mit einer Einbruchserie zu tun. (ARD Degeto / Hans-Joachim Pfeiffer)

teleschau: Glauben Sie, Sie können ihre Tochter auch rechtzeitig loslassen?

Schoras: Loslassen generell, nicht nur auf die eigenen Kinder bezogen, ist ein großes Thema. Wenn wir loslassen können, dann entspannen wir die anderen, aber auch uns selbst. Dann habe ich nicht so viele Sorgen und vertraue mehr. Das bedeutet eben auch, zu vertrauen, dass zum Beispiel meine Tochter die richtigen Entscheidungen treffen wird und dass ich das auch akzeptieren muss. Denn sie muss ihre Erfahrungen machen, genauso wie ich meine machen musste.

Chiara Schoras übernimmt in der ARD-Krimireihe "Der Bozen-Krimi" seit sieben Folgen die Rolle der Kommissarin Sonja Schwarz. Sie löst neben ihren Kollegen Gabriel Raab, Tobias Oertel und Hanspeter Müller-Drossaart Mordfälle in Südtirol. (ARD Degeto / Marco Nagel)

teleschau: Dass das nicht so leicht ist, sieht man auch an Ihrer Filmfigur Nora ...

Schoras: Ja, sie hält es nicht so richtig aus, dass ihr Sohn sich selbstständig machen will. Das ist natürlich auch total nachvollziehbar, aber man sieht ja im Film, was dabei herauskommt. Das muss Nora auch erst im Laufe dieses Films lernen: loslassen und vertrauen.

In dem ARD-Film "Die Hochzeit meiner Schwester" (2014) spielte Chiara Schoras (links) die Figur Bernadette, die die Hochzeit ihrer Schwester Lissy (Henrike von Kuick) planen möchte. Doch Lissy will unbedingt, dass ihr Vater Valentin (Konstantin Wecker), der die Familie vor Jahren im Stich ließ, sie zum Altar führt ... (ARD Degeto / Elke Werner)

teleschau: Eine ganz andere Persönlichkeit, die Sie seit 2015 regelmäßig verkörpern, ist die taffe Kommissarin aus den Bozen-Krimis ...

Schoras: Oh ja, die Sonja Schwarz ist eine ganz andere Person. Von ihr erfährt man auch gar nicht so sehr, wie es wirklich innerlich in ihr aussieht. Sie hat auf jeden Fall, seitdem sie in Bozen ist, schlimme Erfahrungen gemacht, beruflich wie privat. Und dennoch liebt sie ihren Beruf sehr und versucht daher, zum einen sehr strategisch an alles ranzugehen, zum anderen aber auch, sich in die Fälle wirklich hineinzufühlen.

Für das ZDF drehte Chiara Schoras in Budapest den Fernsehfilm "Ein Sommer in Ungarn" (2014). (ZDF / Hans-Joachim Pfeiffer)

„Die Arbeit in Italien fehlt mir ein bisschen“

teleschau: Wie vertraut ist Ihnen die Figur der Kommissarin? Immerhin werden jetzt von Mai bis Juli bereits die Episoden 8 und 9 gedreht.

In der RTL-Krimiserie "Countdown - Die Jagd beginnt" (2009 bis 2012) übernahm Chiara Schoras die Hauptrolle neben Sebastian Ströbel, die LKA-Ermittlerin Leonie Bongartz. (RTL / Martin Kurtenbach)

Schoras: Die zu spielen, ist für mich tatsächlich herausfordernd, und ich muss mich doch jedes Mal wieder in die Figur „reinfuchsen“. Da muss ich immer erst die Lederjacke und die entsprechenden Schuhe anziehen, um wieder richtig drinzustehen. Sie hat auch einen ganz anderen Gang, und sie verliert die Bodenhaftung nicht, weil sie sonst die Kontrolle verlieren würde.

teleschau: In welche Rolle wollten Sie gern schon immer mal schlüpfen?

Schoras: Ich würde gerne mal in einem Märchen spielen, das habe ich noch nie gemacht. Es darf auch gern ein modernes Märchen sein, das ein bisschen verzaubert. Und was ich auch großartig fände, wäre mal wieder eine Rolle, in der ich singen und tanzen darf.

teleschau: Und gibt es ein Genre, das Sie eher ablehnen würden?

Schoras: Nein, das gibt es tatsächlich überhaupt nicht. Weil ich als Zuschauerin auch alle Genres gucke. Ich liebe Komödien, romantische Komödien, und das Herzkino liebe ich auch. Ich mag Krimis und steh außerdem voll auf Horror. Einen Horrorfilm habe ich übrigens auch noch nie gemacht, darauf hätte ich schon mal Lust. Und ich bin ein totaler Science-Fiction-Fan.

teleschau: Welche war die schwierigste Rolle, die Sie bisher spielen durften?

Schoras: Die Frage ist, wie man schwierig definiert. Die schwierigsten Rollen sind ja die, die am meisten Spaß machen. Wenn sie zum Beispiel komplexer oder sehr körperlich sind. In der „Rosa Roth“-Reihe habe ich mal eine Gehörlose gespielt. Das war schwierig, weil ich einfach meine Sprache nicht benutzen durfte. Aber es war gleichzeitig auch eine meiner schönsten Erfahrungen.

teleschau: Tatsächlich?

Schoras: Ja! Wenn man nicht sprechen und wirklich nur seinen Körper benutzen darf, ist plötzlich das Gefühl da, ja, genau deswegen bin ich Schauspielerin geworden. Wir Schauspieler müssen manchmal ja auch Texte sprechen, die nicht wirklich schön zu sprechen sind. Deswegen war es so toll, das mal liegen zu lassen und wirklich nur zu spielen.

teleschau: Eine ähnlich „körperliche“ Rolle hatten Sie auch in der ZDF-Neo-Serie „Tempel“, hier saßen Sie im Rollstuhl ...

Schoras: Am Anfang fühlte sich das wirklich sehr einschränkend an. Ich musste permanent darauf achten, meine Beine nicht zu bewegen, und das passiert ja ab und zu automatisch. Ich dachte mir: Mein Gott, wie soll ich nur spielen, wenn ich nur meinen Oberkörper benutzen darf, wenn ich nur sitzen darf? Aber genau das macht meinen Beruf aus, das ist es, was mir so Spaß daran macht.

teleschau: Gibt es etwas, von dem Sie sich wünschen, dass es anders gelaufen wäre?

Schoras: Nein, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Höchstens die Arbeit in Italien fehlt mir ein bisschen. Ich spreche perfekt Italienisch und Deutsch, weil ich in beiden Kulturen aufgewachsen bin, habe in Italien mit der Schauspielerei angefangen, bin dann aber nach Deutschland gekommen und habe mich eher auf den deutschen Markt konzentriert. Ich habe vor, demnächst eine längere Zeit in Italien zu verbringen, und das ist eine gute Möglichkeit, das auch mit dem Beruf zu verknüpfen.