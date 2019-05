Das Biopic "Astrid" erzählt von den jungen Jahren der berühmten Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. (Universum)

„Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf“ - auf so einen Namen muss man erst einmal kommen. Und mit ihm dieses Mädchen erfinden, das Kinder in aller Welt begeisterte wie kein zweites aus der Jugendliteratur. „Pippi Langstrumpf“ war der Debütroman von Astrid Lindgren. Er wurde in 70 Sprachen übersetzt, die Filme mit Inger Nilsson in der Hauptrolle begeistern bis heute Millionen Menschen in aller Welt. Das Biopic „Astrid“ blickt zurück auf die Jugend der Literatin. Außerdem sehenswert diese Woche sind der nervenzerfetzende Thriller „Abgeschnitten“ und eine Neuverfilmung von „Robin Hood“.

„Astrid“ (VÖ: 24. Mai)

Astrid Lindgren (Alba August) wird von einer recht unbeschwerten Kindheit plötzlich ins harte Leben katapultiert. (Universum)

Als Astrid (Alba August) 16 Jahre alt ist, bietet sich ihr die Gelegenheit, eine Ausbildung bei der örtlichen Zeitung zu beginnen. Ihr Chef, der Redakteur Blomberg (Henrik Rafaelsen), nimmt sich ihrer an, erkennt Astrids Talent und verliebt sich in sie. Als das Mädchen schwanger wird, verlässt sie ihre Heimat gen Stockholm. Ihren Sohn Lasse aber muss sie nach der Geburt an eine Pflegefamilie übergeben. Das Biopic „Astrid“ widmet sich auf charmante und sensible Art und Weise der Jugend der Autorin Astrid Lindgren. Geradlinig und eingängig erzählt, aber nie auf vordergründige emotionale Effekte aus, führt Regisseurin Pernille Fischer Christensen tief hinein in das Seelenleben der jungen Astrid.

Preis DVD: circa 13 Euro

"Abgeschnitten" ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Sebastian Fitzek und Michael Tsokos. (Warner)

Laufzeit: 123 Minuten

„Abgeschnitten“ (VÖ: 29. Mai)

Pauls (Moritz Bleibtreu) Tochter ist entführt worden, der Kidnapper schickt ihn auf eine Jagd von Hinweis zu Hinweis. (Warner)

Paul Herzfeld (Moritz Bleibtreu) ist Gerichtsmediziner und widmet sich mit gewohnter Routine einer Autopsie, bis er eine unheimliche Entdeckung macht: Im Schädel der Leiche findet er einen Zettel mit der Handynummer seiner Tochter Hannah (Barbara Prakopenka). Es beginnt ein sadistisches Spiel des Psychopathen Jan Erik Sadler (Lars Eidinger), der Pauls Tochter entführt hat. In der Bestseller-Verfilmung „Abgeschnitten“ beweist Christian Alvert, dass er zur Top-Riege der deutschen Regiezunft gehört. Über zwei Stunden gelingt es dem Thriller, die Spannung hochzuhalten - teils auch mit beinahe unerträglichen Folterszenen. Bisweilen auftretende Logiklöcher werden durch falsche Fährten und eine exzellente Besetzung ausgeglichen.

Preis DVD: circa 12 Euro

Mit "Robin Hood" gesellt sich eine weitere Version der Sage um den König der Diebe zu den zahlreichen Verfilmungen. (Studiocanal)

Laufzeit: 126 Minuten

„Robin Hood“ (VÖ: 23. Mai)

Taron Egerton nimmt als Robin Hood Pfeil und Bogen und damit den Kampf für Gerechtigkeit in die Hand. (Studiocanal GmbH / Larry Horricks)

Nach Jahren des Kämpfens kehrt Robin von Locksley (Taron Egerton) desillusioniert von den Kreuzzügen heim. Zurück in seiner Heimat muss er feststellen, dass sich vieles zum Schlechten gewandelt hat. Insbesondere das arme Volk leidet zunehmend unter der Ausbeutung des skrupellosen Sheriffs von Nottingham (Ben Mendelssohn). Angestachelt durch den muslimischen Krieger John (Jamie Foxx) beginnt Robin, die vorherrschende Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Die Neuverfilmung von „Robin Hood“ besitzt durchaus spannende psychologische und politische Ansätze. Um jedoch nachhaltig in Erinnerung zu bleiben, fehlen dem Historienspektakel inhaltliche Kniffe und Protagonisten mit Ecken und Kanten.

Preis DVD: circa 12 Euro

Laufzeit: 112 Minuten