Völlig entspannt am Kulturhauptstadt-Strand: Diese Installation des Künstlers Ruben Hamelink gehört zur Reihe „Sense of Place“ (Ruben Hamelink)

Leeuwarden. Als eigenwillig gelten sie schon ein wenig, die Friesen jenseits der Grenze. Vielleicht auch als stur. Aber keinesfalls als Zielscheibe des nationalen Spotts, wie ihre Stammesbrüder diesseits der Grenze. Im Gegenteil. „Die Friesen erfreuen sich wegen ihrer eigenständigen Kultur, Sprache und ihrer Traditionen in den Niederlanden großer Wertschätzung“, erzählt Direktor Oeds Westerhof. Im kommenden Jahr möchten er und seine rund 650 000 Landsleute das auch dem Rest des Kontinents demonstrieren. Die Provinzhauptstadt Leeuwarden und die umgebende Provinz sind Kulturhauptstadt 2018. Am 26. und 27. Januar startet der Reigen von mehr als 100 Veranstaltungen, die einen Blick auf das kulturelle Leben in der Provinz erlauben.

Die beiden Ausstellungen im „Fries Museum“ gelten zwei echten friesischen Charakterköpfen: der Spionin Mata Hari (bis 2. April) und dem Meisterzeichner der Illusion, M.C. Escher (28. April - 28. Oktober). Beide wurden in Leeuwarden geboren, aber an anderen Orten berühmt oder gar berüchtigt. Am 18. Mai startet dann in Anlehnung an den legendären „Elfstedentocht“, das längste Eislauf-Rennen der Welt, das Projekt „11 Fountains“. Elf renommierte internationale Bildhauer, darunter auch der Deutsche Stephan Balkenhol, wurden beauftragt, für jede der elf Eislauf-Städte einen Brunnen zu entwerfen. Für Leeuwarden schuf der Spanier Jaume Plensa zwei meterhohe Köpfe, die über einem Ring von Nebel zu schweben scheinen: „Träume über die Zukunft“. Oeds Westerhof empfiehlt übrigens, die rund 200 Kilometer lange Rundreise durch die elf Städte mit dem Fahrrad anzutreten. „Man muss den Wind spüren, die salzige Luft“, empfiehlt der künstlerische Leiter Joop Mulder. „Diese Landschaft muss man sich auch erstrampeln.“

Ein opulentes Spektakel verspricht auch „The Giants of Royal de Luxe“ vom 17. und 19. August zu werden. Drei Tage lang lässt eine französische Straßentheater-Kompanie Riesen durch das historische Leeuwarden mit seinen malerischen Grachten, Gassen und Giebelhäuschen laufen. „Sie werden uns berühren“, verspricht Produzentin Claudia Woolgar. „Nicht nur physisch.“Die Wattenmeer-Landschaft ist Kulisse eines der spannendsten Projekte: „Sense of Place“. Leeuwarden lag einst am offenen Meer, erzählt Joop Mulder. „Dann kam der Deich, und wir kehrten dem Wasser den Rücken zu.“ Mit rund 50 Kunstwerken soll die historische Verbindung wiederbelebt werden. An einer Stelle etwa wird in den Deich ein 100 Meter langer, kurvenreicher Frauenkörper integriert: „Dijk van een Wijf“ (Deich aus einer Frau) lautet der Titel. Und der Künstler Ruben Hamelink stellt auf einem langen Strand-Abschnitt zahlreiche Ziegel in den Sand. Einen Eintrag in den Terminkalender sollten auch das Literaturfestival „The Sea! The Sea“(3.-6. August, Harlingen), bei dem auf Windjammern Lesungen stattfinden, und das Theaterspektakel „De Stormruiter“ (8. September bis 7. Oktober, Leeuwarden) mit 100 Friesenpferden finden.

„Dare to Dream (Wage zu träumen), Dare to Act (Wage zu handeln), Dare to be different (Wage, anders zu sein)“, haben die Niederländer dem Hauptstadtjahr als Motto vor-angestellt. Sie wollen zeigen, wie sie mit Problemen ländlicher Regionen umgehen: Armut, Überalterung, Klimawandel, Sterben der Dörfer. Leeuwarden will ein Labor sein für Europa, wie man die Zukunft eigensinnig, kreativ und mutig gestalten kann. „Wir haben Europa viel zu bieten“, verspricht Organisator Jelle Burggraaff.