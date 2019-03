Nicht nur die Stimme der Hauptdarstellerin macht dem Original Konkurrenz: Kristina Love überzeugt als Tina Turner. (Manuel Harlan)

Unverkennbar. Sie ist es. Auch wenn sie bislang dem Publikum den Rücken zukehrt und sie zusammengekauert auf dem Boden sitzt. Aber sie ist es. Die mächtige, üppige, aufgetürmte Löwenmähne, das knallrote und knallenge, sehr kurze Lederkleidchen – das genügt, um die Silhouette von Tina Turner zu umreißen. Im Hintergrund erklingen wenige Takte ihres Hits „Simply The Best“. Das Konzert könnte starten. Jeder im Saal steht bereit. Doch das Musical, das am Sonntagabend im Hamburger Operettenhaus Deutschlandpremiere feierte, versteht sich nicht als plumpe Abspielstation der unzähligen Hits der Rock- und Popröhre.

So spult „Tina“ vom Ende der Karriere erst einmal zurück. Ganz zum Anfang, als die kleine Anna Mae Bullock aus Nutbush, Tennessee, noch niemand kennt. Sie wächst in einfachen Verhältnissen überwiegend bei der Großmutter auf. Sie singt im Gospelchor der Baptistengemeinde und träumt von einer Karriere als Sängerin oder Schauspielerin. Als sie 16 Jahre alt ist, zieht sie zu ihrer Mutter und Schwester nach St. Louis, Missouri, und besucht die Rhythm-And-Blues-Clubs der Stadt. 1957 schafft sie dort den Sprung vom Publikum auf die Bühne zu dem acht Jahre älteren Bandleader Ike Turner. Es stellt in jeder Hinsicht die folgenschwerste Begegnung ihres Lebens dar.

Bald schon treten beide unter dem Namen „Ike & Tina Turner Revue“ auf. Während es beruflich immer besser läuft, geht es mit der Beziehung jedoch steil bergab. Das Musical zeigt dem Zuschauer ungeschönt und sehr berührend die Momente, als es keinen Erfolg im Leben der Künstlerin gibt. Als sie vor Schmerzen schreit und weint, weil sie Ike (Mandela Wee Wee gesanglich schwach, aber schauspielerisch top) schlägt, betrügt und vergewaltigt.

Auch die echte Tina sah sich die Show in Hamburg an: Die 79-jährige Pop-Ikone zeigte sich bei der Aufführung sichtlich gerührt. Sie hatte die Hauptdarstellerin persönlich ausgesucht. (Auermann)

Als Tina Turner mit Blut verschmiertem Gesicht durch die Straßen Amerikas läuft und in einem Hotel den Portier anfleht, ihr doch ein Zimmer zu geben, obwohl sie kein Geld habe, aber Schutz vor ihrem gewalttätigen Mann brauche. Erst nach 16 Jahren dieser Tragödie findet sie endlich die Kraft, ihren Ehemann Ike zu verlassen.

Allerdings muss die Mutter von zwei Söhnen mit einem Berg voller Schulden ganz unten und allein neu anfangen. Sie tingelt durch kleine Clubs, bis endlich wieder eine Plattenfirma auf sie aufmerksam wird. Anfang der 1980er-Jahre steigt Tina in ein Flugzeug Richtung London und lässt alles hinter sich. Am Flughafen nimmt sie der Plattenfirmen-Abgesandte Erwin Bach (Simon Mehlich ganz besorgt und zärtlich), ihr späterer Manager und Ehemann, in Empfang. Bis zum gefeierten Weltstar, der mit 45 Jahren solo noch einmal richtig durchstartet, ist es dennoch ein langer Weg.

Dieses prall gefüllte Leben und die Geschichte einer Frau, die Grenzen zwischen Kulturen und Ethnien überwindet und gegen Vorbehalte ankämpft, verdichtet Regisseurin Phyllida Lloyd („Mamma Mia – der Film“) in nur drei Stunden. Dass dieser Kraftakt so gelingt, ist Hauptdarstellerin Kristina Love zu verdanken. Sie scheint mit ihrer Figur eins zu werden. Sie zeigt tiefe Gefühle und leidet so sehr, dass sich der Schmerz in den Tränen mancher Zuschauer wiederfindet.

Unbändige Kraft

Trotzdem gibt sie ihrer Tina Turner diese unbändige Kraft, niemals aufzugeben und an das Gute glauben. Vielleicht gelingt all das so präzise, weil die 79-Jährige und die 29-Jährige einiges verbindet: Beide verbrachten Teile ihrer Kindheit in den Südstaaten, kommen aus ärmlichen Verhältnissen, starteten ihre Gesangslaufbahn im kirchlichen Gospelchor und begannen einen neuen Lebensabschnitt in Deutschland. Nicht zuletzt besitzt Love eine Stimme, die dem Original Konkurrenz macht. Überhaupt die Musik: Natürlich gibt es einige, die es absolut ablehnen, dass aus „Better Be Good To Me“ „Sei gut zu mir“ wird. Oder es an anderer Stelle „Regen fällt wie Blei“ statt „I Can’t Stand The Rain“ heißt.

Aber Tina-Turner-Stücke funktionieren auch auf Deutsch. Gekonnt mischen sich deutsche Titel in die Geschichte ein, wenn sie zum Fortgang der Handlung beitragen. Jedes Mal, wenn Tina ein Mikrofon in der Hand hält und sie sich in einer Konzertsituation befindet, hört der Zuschauer „A Fool in Love“, „Proud Mary“, „River Deep, Mountain High“ und „What’s Love Got to Do with It“.

Die Diskussionen in der Pause ähneln denen, als das Abba-Musical „Mamma Mia“ nach Deutschland kam und die Lieder übersetzt wurden. Damals wie heute gilt: Früher oder später packt einen das Stück und man will es noch einmal sehen. Am Ende, wenn sich alle Vorhänge heben, sich die Band dem Publikum zeigt und Kristina Love alias Tina Turner mit „Simply The Best“ das Operettenhaus in einen Konzertsaal verwandelt, sind alle Zweifel vergessen. So ausgelassen sieht man ein Musicalpublikum selten.