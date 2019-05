Hat Chancen auf einen Sieg: Der niederländische Kandidat Duncan Laurence. (Paul Bellaart/dpa)

Niederlande, Schweden, Australien – diese drei Länder gehören aktuell bei den Buchmachern zu den Favoriten des diesjährigen ESC. In den vergangenen Jahren waren die Listen nicht selten eine verlässliche Vorhersage der oberen Platzierungen. Ein Grund, auch in diesem Jahr die führenden Kandidaten einmal genauer in den Blick zu nehmen.

Duncan Laurence - Arcade

Die eingängige Ballade „Arcade“ des 25-jährigen Niederländers Duncan Laurence ist wie er selbst sagt ein sehr persönlicher Song. Er handelt von einem Menschen, der viel zu jung gestorben ist und deshalb die große Liebe nicht mehr erleben konnte. Laurence wollte schon als Kind Musiker werden. Die Musik half ihm auch, als er in seiner Jugend Opfer von Mobbing wurde. Bei den Buchmachern liegt der Sympathieträger seit Wochen ganz vorne. Wem er selbst den Sieg gönnt? „Jedem.“

John Lundvik - Too Late For Love

Der 36-jährige John Lundvik aus Schweden hat sich bisher vor allem als Songwriter einen Namen gemacht, ist zum Beispiel der Co-Autor des Hochzeitssongs „When You Tell The World You‘re Mine“ von Kronprinzessin Victoria und Daniel Westling. Auch am Song „Bigger Than Us“ des britischen ESC-Kandidaten hat Lundvik mitgeschrieben. Er selbst präsentiert die soulige Nummer „Too Late For Love“. Sie handelt – wie der Titel ja schon verrät – davon, dass es nie zu spät für die Liebe ist. Unterstützt wird Lundvik auf der Bühne von einem Gospelchor. Die Erwartungen sind hoch: kaum ein Land war in den vergangenen Jahren beim ESC so erfolgreich wie Schweden.

Kate Miller-Heidke - Zero Gravity

Die 37-jährige Opernsängerin Kate Miller-Heidke hat sich in den vergangenen Tagen zu einer Art Geheimfavoritin entwickelt. Und das liegt vor allem an ihrer großartigen Show: Auf einer schwingenden Stange schwebt sie in vier Metern Höhe über die Bühne, zusammen mit dem Bühnenbild sieht es tatsächlich so aus, als würde sie schwerelos durchs Weltall gleiten.



Doch diese drei Kandidaten sind nicht die einzigen, denen die ESC-Experten gute Siegchancen bescheinigen. Aktuell gibt es auf den oberen Rängen noch ein fröhliches Plätzetauschen. Außerdem mit dabei: die Schweiz, Russland, Aserbaidschan, Italien, Frankreich und Island.