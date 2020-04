Kein deutsches "Wolf of Wall Street", aber immerhin ziemlich gut gespielt: "Betonrausch" ist der erste deutsche Netflix-Film. (Netflix/Nik Konietzky)

Film ist immer auch Eskapismus. Und was wäre wichtiger in diesen schwierigen Zeiten? Während die Filmtheater weiterhin geschlossen sind, laden diese Highlights zum Kino-Abend in den eigenen vier Wänden ein.

„Betonrausch“ (Netflix)

Mit "The Farewell" verfilmte die Regisseurin Lulu Wang auch ihre eigene Lebensgeschichte. (2016 Casi M. All rights reserved)

Die zwei aufstrebenden Immobilienmakler Viktor Stein (David Kross) und Gerry Falkland (Frederick Lau) führen ein Leben in Saus und Braus, mit teuren Autos, schönen Frauen, viel Sex. Wie genau Viktor und Gerry zu ihrem zweifelhaften Reichtum gekommen sind, erzählt „Betonrausch“ in Rückblenden. Da geht es um Schwarzarbeit, gefälschte Papiere und Hochstapeleien - und um wachsende Gier, die unvorsichtig macht.

Detlev Buck, Peri Baumeister, Sophia Thomalla, Janina Uhse und natürlich allen voran David Kross („Der Vorleser“) und Frederick Lau („Das perfekte Geheimnis“): Für den zweiten deutschen Netflix-Film konnte Regisseur Cüneyt Kaya zahlreiche prominente Gesichter gewinnen. Ein deutsches „Wolf of Wall Street“ ist ihm zwar nicht geglückt, spannende Unterhaltung bietet „Betronrausch“ dennoch.

"BlacKkKlansman" erzählt die unglaubliche Geschichte, wie ein Jude und ein Schwarzer den rassistischen Ku-Klux-Klan unterwandern. (2018 Focus Features LLC)

„The Farewell“ (auf DVD, BD und als Download)

Als kleines Mädchen ist Billi Wang (Awkwafina) mit ihren Eltern aus China nach New York gezogen. Zurückgeblieben ist ihre Oma Nai Nai (Zhao Shuzhen), mit der Billi auch als Erwachsene noch fast täglich telefoniert. Doch Nai Nai ist schwer krank und wird nur noch drei Monate leben. Sie selbst aber weiß davon nichts. Unter dem Vorwand einer Hochzeit reisen Billi und ihre Eltern in ihre alte Heimat, um sich von Nai Nai zu verabschieden.

Mit viel Humor und Situationskomik lässt Regisseurin Lulu Wang ihre Protagonisten in „The Farewell“ allerlei Verrenkungen anstellen, um vor Nai Nai ja nicht in Tränen auszubrechen. Das nötige Feingefühl, um eine emotional derart aufgeladene Geschichte zu erzählen, besitzt sie dennoch. Die kleinen Szenen sagen dabei oft mehr als die lauten Momente.

„BlacKkKlansman“ (Amazon Prime Video)

Polizist Ron Stallworth (John David Washington) schleicht sich in den rechtsradikalen Ku-Klux-Klan ein und will Anführer David Duke (Topher Grace) bloßstellen. Doch als Afroamerikaner kann er sich bei ihnen nicht blicken lassen. Also benötigt er für die KKK-Treffen einen weißen Doppelgänger. Den findet er in Kollege Flip (Adam Driver) - der ausgerechnet Jude ist.

Kult-Regisseur Spike Lee („Malcolm X“) hat mit „BlacKkKlansman“ eine wahre Begebenheit verfilmt, die wohl skurriler nicht sein könnte: Ein afroamerikanischer Polizist infiltriert zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung Anfang der 70-er den Ku-Klux-Klan und lässt sich bei deren Treffen von einem weißen Juden doublen. In Cannes wurde das Drama mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet.