Jonathan Pryce und Glenn Close glänzen als Ehepaar in "Die Frau des Nobelpreisträgers". (SquareOne Entertainment / Graeme Hunter)

Als Leonardo DiCaprio 2016 nach langem Warten und vier erfolglosen Oscarnominierungen den heiß ersehnten Goldjungen für seine Rolle im Survival-Drama „The Revenant - Der Rückkehrer“ gewann, freute sich die ganze Filmbranche mit dem Schauspieler. Auch bei der diesjährigen Preisverleihung rechneten gleichermaßen Buchmacher wie auch Kritiker damit, dass für eine Schauspielerin das lange Warten auf einen Oscar endlich ein Ende finden würde. Umso überraschender war es, dass Glenn Close für ihre beeindruckende Darbietung in „Die Frau des Nobelpreisträgers“ nach ihrer siebten Nominierung weiter auf den wichtigsten Filmpreis der Welt warten muss. Neben dem mitreißenden Drama sind auch die deutsche Filmproduktion „Reise nach Jerusalem“ und das Biopic „Colette“ das Anschauen wert.

„Die Frau des Nobelpreisträgers“ (VÖ: 10. Mai)

Sechs Mal war Glenn Close bereits für den Oscar nominiert. Mit ihrer brillanten Darstellung in "Die Frau des Nobelpreisträgers" war sie in diesem Jahr große Favoritin auf den Goldjungen - und ging erneut leer aus. (SquareOne Entertainment / Graeme Hunter)

Schriftsteller Joe Castleman (Jonathan Pryce) ist auf dem Zenit seines Schaffens und soll mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet werden. Die Freude bei ihm und seiner Frau Joan (Glenn Close) ist groß. Auf ihrem Flug zur Preisverleihung wird das Ehepaar von einem Journalisten begleitet, der über Joe eine Biografie schreiben möchte. Seine Nachfragen bringen nach und nach eine unbequeme Wahrheit ans Licht, die das Leben der Eheleute für immer zu verändern droht. Anfangs eine scheinbar harmlose Familiengeschichte, entwickelt sich „Die Frau des Nobelpreisträgers“ zu einem bitterbösen Gesellschaftsdrama. Dabei stechen vor allen Dingen die brillanten Leistungen der Hauptdarsteller hervor, die ihren Figuren eine beeindruckende Ambivalenz verleihen.

Preis DVD: circa 12 Euro

Brillant grimmiges Frauenporträt aus der Welt der Arbeitssuchenden: "Reise nach Jerusalem" mit "Tatort"-Kommissarin Eva Löbau. (Filmperlen)

Laufzeit: 97 Minuten

„Reise nach Jerusalem“ (VÖ: 17. Mai)

Ein Geschenk an sich selbst zum 40. Geburtstag: Alice (Eva Löbau) hat es sich mit ihrem Nachbarn (Beniamino Brogi) gemütlich gemacht. (Filmperlen)

Alice (Eva Löbau) wird arbeitslos. Die Berliner Singlefrau ist Ende 30 und im Prinzip all das, was man heutzutage sein soll: gut ausgebildet, berufserfahren, ungebunden und voll flexibel. Doch trotz Bewerbungsmarathon und alten Kollegen-Netzwerken will es mit einer neuen Arbeitsstelle einfach nicht klappen. Während Alice nach außen hin noch eine funktionierende Frau aus der Mitte der Gesellschaft vortäuscht, nehmen ihre Aktionen zunehmend tragikomische Züge an. „Reise nach Jerusalem“ ist die Geschichte eines individuellen, sozialen Abstiegs. Dabei wirkt das Regiedebüt Lucia Chiarlas so realistisch, dass man beim Zuschauen zwischen Faszination und Fremdschämen schwankt.

Preis DVD: circa 21 Euro

"Colette" bietet mit Keira Knightley in der Titelrolle ein warmherziges, sehr kluges und verehrungsvolles Porträt der bedeutendsten französischen Autorin des 20. Jahrhunderts. (Universum)

Laufzeit: 118 Minuten

„Colette - Eine Frau schreibt Geschichte“ (VÖ: 10. Mai)

Weil Willy zu viel Geld ausgibt, muss nun auch Colette (Keira Knightley) anfangen zu schreiben - mit überraschend großem Erfolg. (Universum)

Das Biopic „Colette - Eine Frau schreibt Geschichte“ widmet sich Frankreichs wichtigster Autorin des 20. Jahrhunderts, Sidonie Gabrielle-Colette (Keira Knightley). Nach der Liebesheirat mit dem flamboyanten Journalisten und Schriftsteller Willy (Dominic West) findet sich die junge Frau in der Pariser Bohème wieder. Als angesichts rauschhafter Exzesse das Geld knapp wird, veranlasst Willy seine Frau dazu, einen Roman auf Basis der sinnlichen Irrungen und Wirrungen ihrer Pubertät zu schreiben. Zwar ist das Drama kein filmisches Meisterwerk, doch mit einer zunehmend verwegenen Keira Knightley gelingt ein warmherziges, sehr kluges und verehrungswürdiges Porträt einer großen Frau.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 107 Minuten