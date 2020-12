Warum ist Recht nicht immer gerecht? Erstmals in der Geschichte des deutschen Fernsehens wird mit "Ferdinand von Schirach: Feinde" ein Projekt gleichzeitig im Ersten sowie in allen Dritten Programmen der ARD ausgestrahlt. Klaus Maria Brandauer als Anwalt eines Tatverdächtigen und Bjarne Mädel als Kommissar spielen die Hauptrollen. (ARD Degeto/Moovie / Stephan Rabold)

Klaus Maria Brandauer, 1943 geborener Österreicher, kann man getrost als den vielleicht beeindruckendsten deutschsprachigen Schauspieler der 80er-Jahre bezeichnen. International bekannt wurde er 1981 mit der Rolle des Hendrik Höfgen in der Verfilmung des Klaus-Mann-Buches „Mephisto“ unter der Regie von István Szabó. Mit Szabó drehte er auch „Oberst Redl“ (1985) und „Hanussen“ (1988). Alle drei Filme wurden für den Oscar als „Bester fremdsprachiger Film“ nominiert - „Mephisto“ erhielt die Auszeichnung. Zum Arthaus kam der Hollywood-Ruhm - in Form des Oscar-Sammlerfilms „Jenseits von Afrika“ (1985, Golden Globe und Oscar-Nominierung für Brandauer) sowie als James Bond-Gegenspieler in „Sag niemals nie“ (1983). Dass Brandauer, der am berühmten Wiener Max Reinhardt-Seminar Schauspiel lehrt, auch im Alter noch bestechend gut ist, bewies er 2013 an der Seite Martina Gedecks mit dem Demenz-Film „Die Auslöschung“. Nun gibt Brandauer einen erfahrenen Anwalt im Filmexperiment „Ferdinand von Schirach: Feinde“ (Sonntag, 3. Januar, 20.15 Uhr). Zwei Filme, die parallel im Ersten und den Dritten Programmen laufen, erzählen den gleichen Kriminalfall aus zwei unterschiedlichen Sichtweisen.

teleschau: „Feinde“ ist eine Filmgeschichte, die aus zwei Perspektiven erzählt wird. Was, glauben Sie, macht das mit dem Zuschauer?

Hinter "Gegen die Zeit" und "Das Geständnis" verbergen sich zwei Kriminalfilme, die den gleichen Fall erzählen. "Ferdinand von Schirach: Feinde" lautet der "Übertitel". Der sehr erfahrene Rechtsanwalt Biegler (Klaus Maria Brandauer) und seine Frau Elly (Ulrike Kriener) sind gespannt auf eine Gerichtsverhandlung. (ARD Degeto/Moovie GmbH/Stephan Rabold)

Klaus Maria Brandauer: Ich hoffe, sie unterhält ihn und regt zum Nachdenken an. Und ich hoffe auch, das „Setting“ macht es ihm nicht zu leicht. Es geht nicht ums schnelle Aufsuchen vorgeprägter Meinungen und dann kommt ein großer Haken dahinter, sondern um ein Einlassen auf die Geschichte und ihre verschiedenen möglichen Blickwinkel - die man sich mehr oder weniger zu eigen machen könnte.

teleschau: Große Teile der beiden Filme, vor allem die Dialoge im Prozess, sind ja weitgehend identisch. Glauben Sie, dass der Zuschauer trotzdem beide Filme ansieht und die Geschichte auch anders wahrnimmt?

"Wir leben zumindest in einer Zeit, in der hochkomplexe Fragen nur noch in kurzen, grellen Schnipseln dargestellt werden können - oder gar nicht mehr vorkommen", findet Klaus Maria Brandauer. "Es geht um Schlagworte, Deutungshoheiten, nicht um das bessere Konzept, um welches mit Argumenten gerungen wird. Wir entzünden ein Strohfeuer nach dem anderen und frieren trotzdem weiter." (ARD Degeto/Moovie / Stephan Rabold)

Brandauer: Auch wenn die Handlung fast gleich ist, handelt es sich um zwei vollkommen unterschiedliche Filme. Jede Geschichte klingt ja von zwei verschiedenen Leuten erzählt auch ganz anders. Entscheidend ist die Perspektive, der menschliche Faktor. Genau um den kümmern wir uns ja im Theater und beim Film.

„Gerechtigkeit ist ein Gefühl in einem jeden von uns“

"Gerechtigkeit ist ein Gefühl in einem jeden von uns, welches von universellen Werten gespeist wird": Klaus Maria Brandauer spielt den Anwalt in Ferdinand von Schirachs ARD-Projekt "Feinde". (ARD Degeto/Moovie GmbH/Stephan Rabold)

teleschau: Wie hat man eigentlich darüber entschieden, welcher Film im Ersten und welcher in den Dritten Programmen läuft?

Brandauer: Das kann ich nicht sagen, es ist ja auch so, dass beide Filme zudem auch nacheinander laufen. Auf jeden Fall muss man sich beide Teile anschauen, damit ein Ganzes entsteht. Die Reihenfolge ist dabei aus meiner Sicht gar nicht so wichtig. Man muss bereit sein, sich auf das Thema einzulassen - und sich selbst genau beobachten, was das mit einem macht.

In "Ferdinand von Schirach: Feinde" rät Doktor Bentheimer (Samuel Finzi, links) Anwalt Biegler (Klaus Maria Brandauer) zu einer gesünderen Lebensweise. (ARD Degeto/Moovie / Stephan Rabold)

teleschau: Welche filmischen, also künstlerischen Mittel kommen zum Einsatz, um die beiden unterschiedlichen Perspektiven zu etablieren?

Brandauer: Die beiden Filme bleiben eng an den jeweiligen Protagonisten dran, an ihren Beweggründen, ihren Stärken und Schwächen. Es geht ja nicht um ein System, sondern um die Menschen, die sich in ihm bewegen, die es tragen. Wir sind mit diesem Film nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Das ist das Reizvolle an der Geschichte.

Immer noch einer der besten deutschsprachigen Mimen, die es gibt: Klaus Maria Brandauer spielte 2013 im ARD-Film "Die Auslöschung" einen Mann, der in die Demenz abgleitet. Brandauer und Martina Gedeck liefern im ARD-Drama "Die Auslöschung" große Spielkunst ab. (SWR / Petro Domenigg)

teleschau: Bei von Schirach geht es öfter um den Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Können Sie mit dieser Unterscheidung etwas anfangen, damit leben?

Brandauer: Ich sehe da keinen Unterschied, eher ein Nebeneinanderexistieren. Gerechtigkeit ist ein Gefühl in einem jeden von uns, welches von universellen Werten gespeist wird. Vom Naturrecht, von Grundrechten, von den Menschenrechten. Und auf der anderen Seite gibt es den Rechtsstaat, der regelt, wie wir miteinander umgehen wollen. Das eine hat natürlich mit dem anderen zu tun, und an dieser Stelle setzt Ferdinand von Schirach an. Auf ziemlich überzeugende Weise, wie ich finde.

Klaus Maria Brandauer 2012 im Film "Der Fall Wilhelm Reich". Das Biopic über den österreichischen Psychoanalytiker, Marxisten und späteren Begründer der als Pseudowissenschaft geltenden Orgonomie, war der erste Film Brandauers nach einer langen Pause. Julia Jentsch spielte darin Reichs Tochter Eva. (Movienet / Eva Kees)

„Wir entzünden ein Strohfeuer nach dem anderen und frieren trotzdem“

teleschau: Sind solche Geschichten ein „Vorwurf“ an unser Rechtssystem, dass es nicht perfekt ist, oder wird es dadurch eher gewürdigt?

Oscar-nominierter Film "Oberst Redl" aus dem Jahr 1985: Alfred Redl (Klaus Maria Brandauer) schaffte es im Kaiserreich aus einfachen Verhältnissen zum Offizier, fällt am Ende aber einer Intrige zum Opfer. (ZDF / ORF / Durnjok FIlm)

Brandauer: Das Wichtigste am Rechtsstaat ist, dass es ihn gibt. Das heißt ja nicht, dass es nichts zu verbessern gäbe. Ich kann mir keine bessere Wertschätzung vorstellen, als konstruktive Kritik. Das Tolle an unserem Projekt ist es ja, dass wir die Karten dem Zuschauer zuspielen, er muss selbst Stellung beziehen!

teleschau: Kann es sein, dass - entgegen der von Schirach-Geschichten - unsere Gesellschaft in letzter Zeit immer emotionaler an wichtige Debatten herangeht und weniger mit den Mitteln der Rationalität und Logik, auf die wir lange stolz waren? Leben wir in einem neuen Zeitalter der Irrationalität?

Noch eine Szene aus "Oberst Redl": Katalin de Kubinyi (Gudrun Landgrebe) ist Redls (Klaus Maria Brandauer) Vertraute und weiß als einzige von seinen homosexuellen Neigungen. (ZDF / ORF / Durnjok FIlm)

Brandauer: Wir leben zumindest in einer Zeit, in der hochkomplexe Fragen nur noch in kurzen, grellen Schnipseln dargestellt werden können - oder gar nicht mehr vorkommen. Es geht um Schlagworte, Deutungshoheiten, nicht um das bessere Konzept, um welches mit Argumenten gerungen wird. Wir entzünden ein Strohfeuer nach dem anderen und frieren trotzdem weiter. Es wäre zu einfach, die Schuld dafür der Politik oder den Medien zu geben. Wir haben alle unseren Anteil daran, weil wir immer gern demjenigen glauben, der zuletzt oder am lautesten gesprochen hat.

„Beweisen muss ich niemandem mehr etwas, auch mir selber nicht“

"Mephisto" von István Szabó gewann 1982 einen Oscar als bester ausländischer Film: Rolf Hoppe (Mitte) ist darin neben Klaus Maria Brandauer (rechts) und Christine Harbort als Nazi-General zu sehen. (Concorde Home Entertainment)

teleschau: Sie haben kurz vor dem ersten Corona-Lockdown „Abschlussbericht“, einen neuen Film mit Ihrem alten Weggefährten István Szabó vorgestellt. Mit ihm haben sie einige ihrer berühmtesten Filme der frühen Jahre gemacht. Haben Sie das Bedürfnis, im Alter zu den berühmten „Wurzeln“ zurückzukehren?

Brandauer: Es war wunderbar, nach so langer Zeit wieder mit Istvan Szabo zusammenzukommen und zu arbeiten, das war wie ein nach Hause kommen. Es waren auch noch ein paar weitere Kolleginnen und Kollegen von damals mit dabei. Ich bin sehr froh, dass wir diese Möglichkeit hatten. Es hat sich ein Kreis geschlossen. Die drei Filme, die ich in den 80-ern mit Istvan gedreht habe, sind das Wichtigste, was ich gemacht habe. Das bleibt die Essenz meines künstlerischen Lebens.

Weltruhm 1985/86: Um nicht unverheiratet zurückzubleiben, ehelicht Tania (Meryl Streep) im Film "Jenseits von Afrika" Baron Bror Blixen (Klaus Maria Brandauer) - und folgt ihm nach Afrika. Der Film gewann 1986 sieben Oscars. Auch Brandauer war als "Bester Nebendarsteller" nominiert, unterlag jedoch Hollywood-Veteran Don Ameche in "Cacoon". (ZDF / Frank Connor)

teleschau: Hatten Sie davor ein paar Jahre Pause gemacht - in Sachen Film? Welche Projekte interessieren Sie heute noch?

Brandauer: Vielleicht sah es von draußen wie eine Pause aus, aber ich habe eigentlich durchweg gut zu tun gehabt. Am Theater in Wien und Berlin, ich war mit Lesungen und musikalischen Projekten unterwegs und ich habe auch gedreht. Ich bin grundsätzlich ein sehr offener Mensch und freue mich, wenn interessante Dinge auf mich zukommen. Aber beweisen muss ich inzwischen niemandem mehr etwas - auch mir selber nicht.

teleschau: Was bedeutet Ihnen Schauspiel - ein Beruf, den Sie so lange ausgeübt und gelehrt haben - heute? Sind es andere Gedanken und Gefühle, die Sie mit Ihrer Arbeit verbinden, als vor 20, 30 oder 40 Jahren?

Brandauer: Gute Frage, ich sehe das immer weniger als einen Beruf an, eher als eine Aufgabe, ein Tätigsein. Ich bin dankbar, dass alles so gekommen ist. Es war ja eine große Portion Glück dabei. Viele haben es gut mit mir gemeint, und ich bin immer noch ich selbst. Und das Gefühl, dass ich beim Aufwachen habe, wenn am Abend Vorstellung ist, das ist immer noch das gleiche: gespannte Erwartung - weil ich einfach gut sein möchte.