Wegen des aufziehenden Gewitters sitzt die Großfamilie auf der Insel fest. Nicht jeder freut sich darüber. Ein großer Streit bricht aus. (Wild Bunch Germany/dpa)

Bremen. Familienfeste bergen stets ein hohes Potenzial an Chaos und Eskalation. Auch in der italienischen Tragikomödie „Zuhause ist es am schönsten“ endet die anfangs so idyllische Feierlichkeit einer nur auf den ersten Blick harmonischen Großfamilie in einem Beziehungs-Massaker. Das wüste Treiben ist weder besonders lustig noch besonders traurig, aber vor allem gen Ende unterhaltsam.

Weil Oma Alba (Stefania Sandrelli) und Opa Pietro (Ivano Marescotti) Goldene Hochzeit feiern, kommt ihre Sippschaft auf einer Mittelmeerinsel mit traumhaften Steilküsten und Sonnenuntergängen zusammen. Trotz kleiner Sticheleien läuft alles wie im Bilderbuch ab. Dann der Schock: Ein Unwetter zieht auf und die Fähre bleibt im Hafen. Die Gestrandeten quartieren sich bei den Großeltern und in einer Pension ein. Früh am nächsten Morgen verursacht eine unkluge Bemerkung einen Streit – die unterdrückten Aggressionen und Sorgen brechen aus. Es folgen Tränen, Lügen und ein Mordversuch, sodass sich später Sohnemann Carlo (Pierfrancesco Favino) stellvertretend für alle fragt: „Wie konnte es nur so weit kommen? Wie waren doch ineinander verliebt!“

Den Überblick zu behalten, wer in der etwa 20-köpfigen Figurenkonstellation in welchem Verhältnis zueinander steht, ist vor allem zu Beginn alles andere als einfach. Vor allem, wenn über Dritte geredet wird, herrscht Unklarheit, wer denn eigentlich gemeint ist. Erst mit zunehmender Laufzeit wird verständlich, woher die Eifersüchteleien beziehungsweise Zuneigungen rühren.

Wenig glaubhafter Bruch

Fast alle Charaktere erfüllen Rollenklischees, die wohl jeder aus dem eigenen Familienkreis kennt: Es erscheint der schlechte Witze erzählende Onkel, die vorwiegend im Gestern schwelgende Tante und auch die allseits wegen ihrer Kinder und deren Anhängsel besorgte Großmutter. Ohnehin ist das Szenario der aus dem Ruder gelaufenen Zusammenkunft der starrköpfigen Liebsten vor schöner Kulisse nicht neu. Der Dogma-Klassiker „Das Fest“ und die Romantikkomödie „My Big Fat Greek Wedding“ lassen grüßen. „Zuhause ist es am schönsten“ bewegt sich irgendwo zwischen diesen Produktionen.

Schleichend kündigt sich der große, unausweichliche Knall an: Geldprobleme und Affären werden angedeutet; die eifersüchtige neue Ehefrau trifft auf ihre abgebrühte Vorgängerin. Dennoch gelingt Regisseur Gabriele Muccino („Sieben Leben“, „Das Streben nach Glück“) der Wechsel vom maritimen Idyll zum emotionalen Super-Gau nur wenig glaubhaft. Statt per Kettenreaktion einen Streit nach dem anderen auszulösen, verfallen alle Beteiligten fast im selben Moment in Hysterie. Das wirkt arg konstruiert, ebenso wie an manchen Stellen die Vorgeschichte der Hauptakteure auffällig beiläufig erzählt wird. Der Lebenslauf des Schriftstellers, der bereits mehrere Bücher veröffentlicht hat, ist wohl jedem seiner Verwandten geläufig und muss daher wohl kaum von seinem Bruder bei Tisch zusammengefasst werden – was aber geschieht.

Die wenigen Lacher verbuchen fast allesamt die deplatzierten Nachfragen des an Alzheimer leidenden Onkels. Es gibt weniger Gags, als es das Setting vermuten lässt. Darin liegt aber auch eine der Stärken des Films. Er ist nicht gewollt witzig, sondern zeigt eine typische Familie, in der jedes Mitglied – bis auf die Kinder – eine oder mehrere Leichen im Keller hat. Nachdem das Unwetter auch die Festgesellschaft erreicht hat, werden die Dialoge bissiger und das Geschehen auf der Leinwand nimmt an Fahrt auf. Dauernd prallt jemand mit jemanden zusammen, weil sich die Wege der voreinander weglaufenden Streithähne wieder und wieder kreuzen. Das hohe Erzähltempo mit vielen Sprüngen zwischen den Handlungsorten hält der Film nahezu die gesamten 108 Minuten über.

Das klassische Happy-End bleibt glücklicherweise aus, alles andere wäre auch verwunderlich gewesen. Schließlich läuft das Leben anders ab als in den kitschigen Schmusesongs, welche die Familie den ganzen Tag singt – auch wenn das kaum einer von ihnen wahrhaben will. Schon gar nicht das jüngste Pärchen, das wohl das einzige der Familie ist, das sich tatsächlich liebt. Und nicht nur zusammen ist, um nicht alleine sein zu müssen. Wobei auch für sie beide angesichts ihrer streitlustigen Gene ein solches Schicksal unausweichlich scheint.