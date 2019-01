Oskar Schindler (Liam Neeson, links) und sein Buchhalter Itzhak Stern (Ben Kingsley) arbeiten fieberhaft an der berühmten Liste, die 1200 Menschen das Leben retten wird. (-/Universal Pictures/dpa)

Am Ende des Films überreicht Itzhak Stern Oskar Schindler einen goldenen Ring. Eingraviert ist ein Spruch aus dem Talmud: „Wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt“. Der Buchhalter Stern und der Fabrikbesitzer Schindler stehen zwischen denen, die Schindler ihr Leben zu verdanken haben, 1200 Männer, Frauen, Kinder jüdischen Glaubens. Es ist der 8. Mai 1945, das Deutsche Reich hat kapituliert, niemand muss mehr befürchten, nach Auschwitz deportiert zu werden. Und Schindler sagt: „Ich hätte mehr retten können.“

Diese Szene aus Steven Spielbergs Drei-Stunden-Epos „Schindlers Liste“ ist einer der vielen emotionalen Höhepunkte des Films. „Schindlers Liste“ kam 1994 in die Kinos, völlig zurecht hoch dekoriert mit sieben Oscars. Ein Vierteljahrhundert später wird Spielbergs vielleicht beste Produktion erneut auf großer Leinwand zu sehen sein – allerdings nur am Sonntag, 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts.

Die Fabrik als Zufluchtsstätte

Der Film hat 25 Jahre nach seiner Uraufführung nichts von seiner enormen erzählerischen und appellativen Kraft verloren und ragt nach wie vor, ähnlich wie die derzeit in einigen dritten Programmen wiederholte US-TV-Serie „Holocaust“ von 1979, aus der mittlerweile schier unüberschaubaren medialen Aufarbeitung der Schoah heraus. Was vielleicht auch daran liegt, dass Spielberg vor allem das Gefühl des Ausgeliefertseins, der ständig präsenten (Todes-)Angst unter einem Terrorregime in den Mittelpunkt stellt und auf ausführliche Schilderungen von Grausamkeiten verzichtet. Symbolisch dafür stehen bei ihm willkürliche Erschießungen, die jedem jederzeit drohen – das ist schockierend genug.

Spielberg erzählt die wahre Geschichte von Oskar Schindler (Liam Neeson), der 1939 im von den Deutschen besetzten Krakau viel Geld verdienen will. Dafür muss man mit hochrangigen Nazis gut können (Schindler war Mitglied der NSDAP), aber deren Ideologie nicht unbedingt teilen: Er leiht sich von Juden Geld für den Kauf einer Fabrik, die Kochtöpfe für die Feldküchen der Wehrmacht produzieren soll. Weil jüdische Arbeitskräfte aus dem Ghetto ihn weniger Geld kosten als polnische, stellt Schindler 350 von ihnen ein, darunter auch den gewitzten Buchhalter Itzhak Stern (Ben Kingsley), der von Anfang an die Chance wittert, aus der Fabrik eine Zufluchtsstätte zu machen.

Hier geht es zum Trailer.

Der Laden brummt, Schindler fordert weitere Arbeiter an, Stern sucht gezielt Juden aus, die ansonsten für Industriearbeit nicht in Frage kämen und daher stets in Gefahr schweben, getötet zu werden: Akademiker, Künstler, Menschen mit körperlichen Gebrechen. 1943 wird das Ghetto geräumt, die Menschen werden in das Arbeitslager Plaszów getrieben, das der brutale Amon Göth (Ralph Fiennes) leitet, der aus Spaß Häftlinge erschießt und regelmäßig Transporte in Konzentrationslager zusammenstellt. Schindlers zunächst eher gleichgültige Haltung wandelt sich angesichts der immer offener zutage tretenden inhumanen Zustände und Methoden. Er beschließt, seine Arbeiter unter Einsatz seines Vermögens vor der Deportation in die Gaskammern von Auschwitz zu retten.

Spielberg fokussiert, im Sinn der klassischen Hollywood-Dramaturgie, auf diverse Einzelschicksale, um die Handlung voranzutreiben; vermeidet es aber, in Klischees abzurutschen. Das gilt vor allem für Oskar Schindler, den Liam Neeson als Hallodri und Opportunisten spielt, der sich erst langsam zum Menschenfreund und tollkühnen Retter wandelt. Seinen Widerpart gibt Ralph Fiennes. Sein Amon Göth ist ein psychisch labiler, lauernder Sadist, der gepflegte Konversationen über klassische Musik oder Wein mag. Und der sich in seine jüdische Hausangestellte Helene Hirsch (Embeth Davidtz) verliebt und sich dafür hasst.

Das oft hart ausgeleuchtete Schwarz-Weiß verleiht dem Film eine Aura historischer Fotos und damit eine dokumentarische Anmutung. Farbe gibt es nur am Anfang, als eine herunterbrennende Kerze das Ende jüdischen Lebens in Polen symbolisiert. Und am Ende, als die überlebenden Schindler-Juden, wie sie sich genannt haben, am Grab ihres 1974 gestorbenen Retters vorbeiziehen. Und dann gibt es noch das Mädchen im roten Mantel, das Schindler durch das Chaos des geräumten Ghettos irren sieht. Später wird er es auf einem Leichenwagen entdecken. Wie die Kerze ist das Mächen ein Symbol; dieses Mal für die Schoah.

Ungemein starker Appell

„Die Lehren des Films über die entscheidende Bedeutung der Bekämpfung des Hasses hallen auch heute noch nach“, hat Steven Spielberg zur Wiederaufführung gesagt. „Schindlers Liste“ ist den sechs Millionen Opfern des Holocaust gewidmet, er ist ein ungemein starker Appell gegen das Vergessen. Und er ist einer dieser Filme, dessen Bilder man nicht mehr aus dem Kopf bekommt.