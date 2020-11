Alle Inhalte zu jeder Zeit auf Abruf: Streaminganbieter wie Netflix sprechen vor allem jüngere Zielgruppen an. (Bernd von Jutrczenka)

Es war ein kleiner Aufreger, als der Streaming-Riese Netflix vergangene Woche ankündete, in Frankreich künftig ein eigenes Fernsehprogramm anzubieten. Keine Filme auf Abruf, nicht staffelweise Serien, sondern das, was in Deutschland in den frühen 40er-Jahren seinen Beginn hatte und sich seitdem in hunderte empfangbare Sender ausdifferenziert hat. In dieser Woche zog dann der Sport-Anbieter DAZN nach. Auch er wird künftig zwei klassische TV-Kanäle zusätzlich zum Streaming anbieten. Erlebt das klassische Fernsehen also gerade seinen zweiten Frühling?

Leif Kramp, Medienwissenschaftler an der Uni Bremen, glaubt das nicht. „Das ist vielmehr ein logischer Schritt, weil so potenziell neue Nutzergruppen erschlossen werden“, sagt er. Denn klar ist: Die Unterschiede bei der Mediennutzung werden zwischen den Generationen immer größer. Während vor allem ältere Menschen ihre Sehgewohnheiten nur langsam verändern, bildet die Generation der Millennials längst die Kern-Nutzerschaft der Streaming-Anbieter. Bei den Jüngsten beobachtet Kramp wiederum einen Trend hin zu digitalen Videoplattformen und sozialen Medien.

Diese Annahme wird gestützt durch jüngste Erhebungen zur Fernsehnutzung. Danach ist vor allem der TV-Konsum jüngerer Menschen stark gesunken. Besonders deutlich wurde das beim Verhalten der zehn bis 13-Jährigen. Sie sahen im Jahr 2010 noch durchschnittlich 107 Minuten täglich fern, 2018 waren es nur noch 65 Minuten. Dagegen nutzten über 50-Jährige im Durchschnitt ihren Fernseher mehr als fünf Stunden am Tag. Medienwissenschaftler Kramp nennt das „das Überalterungsproblem des klassischen Fernsehens“.

Und dieses Problem hat Auswirkungen auf die Strategien der Sender. Ihr Ziel ist, eine möglichst große Nutzergruppe zu erreichen und gesellschaftlich relevant zu bleiben. „Das klassische Fernsehen durchläuft daher derzeit einen tiefgreifenden Wandel“, sagt Kramp. Der Fokus verschiebe sich dahin, Formate zu entwickeln, die in Mediatheken, Apps oder sozialen Medien funktionieren.

Verdrängen Netflix, Amazon Prime und Disney Plus also althergebrachte TV-Sender? Ausgeschlossen ist das nicht. „Streamingplattformen sind starke Wettbewerber“, sagt Kramp. Der Trend gehe hin zu einer dauerhaften Verfügbarkeit der Produktionen. Deshalb sei vor allem Unterhaltungs-Fernsehen durch Streaming gefährdet. Negativ bewerten will Kramp die Streaming-Portale deshalb aber nicht: „Plattformen wie Netflix und andere sind zum Beispiel zu wichtigen Anbietern von Nischen-Formaten oder auch Dokumentarfilmen geworden“, führt er an.

Doch das Fernsehprogramm bietet ja nicht nur Unterhaltung, anders als Streaming- und Videoplattformen bietet es auch Orientierung: Welche Sendungen sind es wert geschaut zu werden? Welche Nachrichten sind wichtig? Was ist für welche Altersgruppe angemessen? Und: Durch seine große Reichweite hat sich das Fernsehen als Informationsplattform etabliert und somit zur politischen Meinungsbildung beigetragen. Wie gehen die öffentlich-rechtlichen und privaten Sender mit dieser Verantwortung um?

Kramp glaubt nicht daran, dass durch den Bedeutungsverlust des klassischen Fernsehens auch Nachrichtenformate verloren gehen. „Die klassischen Informationssendungen haben in jedem Fall eine Zukunft“, sagt er. Die Voraussetzung: Auch sie werden über neue Kanäle ausgespielt. Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei dabei aber bereits gut aufgestellt. Kramp: „Mit den Mediatheken haben sie ein Alleinstellungsmerkmal. Und sie profitieren von einer hohen Glaubwürdigkeit, gerade auch bei jüngeren Generationen.“

Wohin wird sich das Fernsehen der Zukunft entwickeln? Leif Kramp ist sich sicher, dass die Devise „Digital zuerst“ lauten wird: „Das Digitale wird zum Kern werden. Die Transformation dahin hat begonnen und wird sich noch beschleunigen.“ Jüngstes Beispiel: Amazon Prime. Der Anbieter führt sogenannte Wacht-Partys ein, bei der bis zu 100 Menschen gemeinsam Filme und Serien schauen und über einen Gruppen-Chat kommunizieren können. „Social Viewing“ als neuster Trend. Und trotzdem: Das klassische Fernsehen wir nicht ganz verschwinden, glaubt Kramp. Doch der Übergang zwischen linearem TV-Programm und digitalen On-Demand-Formaten wird zunehmend fließend.

Zur Sache

Zur Geschichte des Fernsehens

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärte 1996 den 21. November zum Welttag des Fernsehens. Er soll an das erste Weltfernsehforum der Uno erinnern, das 1996 stattfand und seitdem jährlich abgehalten wird, um die Zukunftsprognosen des Mediums und seine gesellschaftliche Funktion zu diskutieren.

Die ersten Bewegtbilder stammen etwa aus dem Jahr 1924. 1928 wurde die Erfindung auf der Berliner Funkausstellung vorgestellt, drei Jahre später dort das erste elektronische Fernsehgerät präsentiert. 1935 startet in Deutschland das weltweit erste regelmäßige Fernsehprogramm. Das erste Ereignis, das live per Fernsehen übertragen wurde, waren die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Zugesehen wurde in sogenannten Fernsehstuben, einen eigenen Fernseher in jedem Wohnzimmer gab es damals noch nicht. 1950 schlossen sich die westdeutschen Landesrundfunkanstalten zur ARD zusammen, 1952 wurde die erste „Tagesschau“ ausgestrahlt. Anfangs wurde nur wenige Stunden gesendet mit der Zeit erhöhte sich die Sendezeit genauso wie die Anzahl der Sender.

Seit dem 25. August 1967 kann man Fernsehen auch in Farbe erleben. Die erste Sendung, die in Deutschland farbig zu sehen war, war die Spielshow „Der Goldene Schuss“. Damals gab es in etwa 6000 Haushalten ein Fernsehgerät.

Heute besitzen laut einer Statista-Erhebung 96,5 Prozent aller Haushalte mindestens einen Fernseher. Seit 1999 sind die Geräte immer flacher, dafür aber größer geworden. Damals kam der erste Flachbildfernseher auf den Markt, der nach und nach das alte Röhrenfernsehen ablöste.