Der französische Schauspieler Omar Sy ist international sehr gefragt. 2012 verlagerte er seinen Wohnsitz nach Los Angeles. (Sean Gallup/Getty Images for Sony Pictures)

Es ist dieses Grinsen, dieses Lachen in der Stimme, das Omar Sy so charismatisch macht. Seit er 2011 mit „Ziemlich beste Freunde“ seinen Durchbruch feierte, ist die Filmwelt verrückt nach dem Franzosen. Das gilt auch für Sys Wahlheimat Hollywood, wo der 41-Jährige mit dem Cinemascope-Grinsen bereits an der Seite von Tom Hanks („Inferno“, 2016) und Hugh Jackman („X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“, 2014) spielte. In der französischen Komödie „Plötzlich Papa“ (der Film ist am Montag, 22. Juli, 20.15 Uhr, Auftakt der ARD-„SommerKino“-Reihe) von Hugo Géiln brilliert er als leichtfüßiger Frauenschwarm, der überraschend Vater wird. Im Interview spricht er über seine Vaterrolle im richtigen Leben, sein Verhältnis zur Schauspielerei und die Bedeutung von Humor.

teleschau: Herr Sy, was macht einen guten Vater aus?

Vor seiner Karriere als Schauspieler war Omar Sy Comedian. Für den 41-Jährigen ist Humor ein Mittel, auf andere Menschen zuzugehen. "Ein Lachen bricht das Eis und ist eine Sprache, die einfach jeder auf dieser Welt versteht", meint Sy dazu. (Sean Gallup/Getty Images for Sony Pictures)

Omar Sy: Da gibt es kein Rezept. Es gibt weder den perfekten Vater noch die perfekte Mutter. Man sollte einfach versuchen, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste draus zu machen. Ich denke, Liebe ist dabei das Wichtigste. Das ist auch das Einzige, was Kinder wirklich brauchen. Denn Liebe macht uns stark, großzügig und zu besseren Menschen, sie macht uns offen und neugierig. Wer liebt und geliebt wird, kann meiner Meinung nach alles erreichen, dem liegt die Welt zu Füßen. Und wer geliebt wird, hat letztlich auch weniger Angst.

teleschau: Was ist das Wichtigste, das Sie Ihren vier Kindern mit auf den Weg geben wollen?

Schluss mit dem Playboyleben: Als Samuel (Omar Sy) in "Plötzlich Papa" von einer einstigen Urlaubsaffäre ein Baby übergeben bekommt, ist der Sunnyboy erst einmal völlig von der Rolle. (ARD Degeto/Tobis)

Sy: Na Liebe, was sonst! (lacht). Aber das ist das Problem, dass es in unserer heutigen Welt an Liebe fehlt. Und wenn ich so etwas sage, denken die Leute, ich sei bescheuert oder ein naiver Träumer. Aber ich würde mir wünschen, dass die Leute der Liebe wieder mehr Raum geben. Und das möchte ich mit meinen Filmen erreichen.

teleschau: In „Plötzlich Papa“ geht es ja auch darum, die eigenen Ängste zu überwinden und sich dem Leben zu stellen. Was ist Ihre größte Angst?

Omar Sy spielt in "Plötzlich Papa" einen Mann, der in seine Vaterrolle erst hineinwachsen muss. Der Schauspieler selbst hat vier Kinder. (ARD Degeto/Tobis)

Sy: Ich habe Angst davor, allein zu sein, einsam.

teleschau: Gut, die Gefahr scheint mit vier Kindern ja erst mal gebannt. Was macht Sie glücklich?

Seit Omar Sy 2011 in dem französischen Kinoerfolg "Ziemlich beste Freunde" seinen Durchbruch feierte, ist der 41-Jährige auch in Hollywood gefragt. Er spielte bereits an der Seite von Tom Hanks ("Inferno", 2016) und Hugh Jackman ("X-Men: Zukunft ist Vergangenheit", 2014). (Ernesto Ruscio/Getty Images for Sony Pictures Entertainment)

Sy: Ich bin ein neugieriger Mensch und liebe es, neue Leute kennenzulernen, zu reisen, die Welt zu sehen. Ich will immer etwas Neues entdecken, das erfüllt mich.

teleschau: Dafür ist Ihr Beruf natürlich perfekt.

Seinen Job als Schauspieler genießt Omar Sy in vollen Zügen. "Ich weiß, dass das in dieser Welt ein Privileg ist, morgens aufzuwachen und das machen zu können, was einem Freude macht", schwärmt der Franzose. (Christopher Polk/Getty Images for Sony Pictures Entertainment)

Sy: Allerdings! Da ist ständig alles neu: die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Und auch die Figuren, die ich spiele, sind für jedes Mal Neuland für mich. Besser geht's nicht.

„Ein Lachen bricht das Eis“

teleschau: Das heißt wohl, die Schauspielerei ist für immer noch pures Vergnügen?

Sy: Natürlich! Ich kann mich wirklich nicht beklagen, ich reise um die Welt und liebe, was ich tue. Ich weiß, dass das in dieser Welt ein Privileg ist, morgens aufzuwachen und das machen zu können, was einem Freude macht. Da gibt es nicht so viele, die das von sich behaupten können.

teleschau: Das erklärt vielleicht, wieso Sie so unglaublich gute Laune haben. Sind Sie auch mal schlecht drauf?

Sy: Selten. Und wenn, dann bleibe ich einfach zu Hause, dann merkt es keiner.

teleschau: Sie haben als Comedian angefangen. War das eher hilfreich oder eher hinderlich, als Sie dann ins Schauspielfach wechselten?

Sy: Mein Humor hat mir immer schon geholfen, auf andere Leute zuzugehen, eine Verbindung herzustellen. Wenn man einen Witz macht, findet man leichter einen Zugang zu anderen. Ein Lachen bricht das Eis und ist eine Sprache, die einfach jeder auf dieser Welt versteht.

teleschau: Woher kommt dieser Sinn für Humor?

Sy: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Es ist einfach meine Art, mit den Dingen umzugehen, vielleicht besitze ich da eine besondere Sensibilität, ich weiß es nicht genau. Aber ich will meine Zeit auch gar nicht damit vertun, Dinge zu erklären, wissen Sie. Denn wenn man damit anfängt, alles zu hinterfragen, geht zu viel Zeit verloren.

teleschau: Sie sind der erste farbige Darsteller, der Frankreichs wichtigsten Filmpreis, den César, erhielt. Wo bewahren Sie ihn auf?

Sy: Der steht zu Hause im Regal.

„Meine Karriere ist ein wunderbares Geschenk“

teleschau: Sie kommen aus einem Pariser Banlieue, sind mit sieben Geschwistern in einer Plattenbau-Wohnung aufgewachsen. Wie fühlt es sich für Sie an, berühmt zu sein?

Sy: Ich weiß ja nicht mal, was es heißt, berühmt zu sein. Klar, seither komme ich viel rum in der Welt und treffe eine Menge Leute, die mich immer schon kennen. Aber ich denke ansonsten nicht darüber nach.

teleschau: Sie haben inzwischen mit großen Hollywoodstars gedreht. Ihre Familie muss mächtig stolz auf Sie sein.

Sy: Natürlich! Meine Karriere ist ein wunderbares Geschenk, das mir das Leben gemacht hat. Ich begegne so vielen außergewöhnlichen Menschen und darüber bin sich sehr glücklich und versuche, das Beste daraus zu machen.

teleschau: Sie leben seit 2012 mit Ihrer Frau Hélène und den Kindern in Los Angeles. Inwiefern hat sich Ihr Leben seither verändert?

Sy: Das Wetter ist anders! Das ist für mich die größte Veränderung, denn es scheint ja jeden Tag die Sonne. Und was Sie vielleicht nicht wissen: Die Leute dort sprechen Englisch, das ist für mich zumindest eine große Veränderung. (lacht)

teleschau: Wollen Sie in Amerika bleiben, trotz eines Präsidenten Trump?

Sy: Keine Ahnung, im Moment gefällt es mir in den USA ganz gut, ich bin glücklich. Wenn sich das ändern sollte, sehen wir weiter. Ich folge da ganz meinem Gefühl.

teleschau: Und, wo sehen Sie sich in ein paar Jahren?

Sy: Ich mache keine Pläne, ich lasse mich lieber vom Leben überraschen.