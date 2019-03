Nach "Alice im Wunderland" (2010) darf Regisseur Tim Burton mit "Dumbo" nun erneut einen Disney-Trickfilm-Klassiker in einen Realfilm verwandeln. (Walt Disney Studios Motion Pictures Germany)

Nun also „Dumbo“: In Disneys Bestreben, seinen liebgewonnenen Zeichentrickklassikern in Form von Realfilm-Remakes zu neuem Glanz zu verhelfen, hat es nun auch den kleinen fliegenden Elefanten mit den riesigen Ohren erwischt. Mit dem exzentrischen Filmemacher Tim Burton hat man sich zudem einen Regisseur an Bord geholt, der dem Mäusekonzern bereits im Jahr 2010 mit seiner Neuverfilmung von „Alice im Wunderland“ einen Milliardenhit bescherte.

Mit hohem Produktionsaufwand und einer beeindruckenden Darstellerriege, zu der unter anderem Colin Farrell, Eva Green und Michael Keaton gehören, schickt sich Burton nun also an, eine neue Generation für die Abenteuer des putzigen Dickhäuters zu begeistern - schließlich datiert der Originalfilm auf das Jahr 1941 zurück. Geschrieben wurde der neue Film indes von Ehren Kruger, der sich aufgrund seiner eher missratenen Skripts zu drei „Transformers“-Filmen nicht unbedingt den Ruf als hochklassiger Autor erarbeiten konnte. Allerdings hat er mit seinem Drehbuch zum Horrorfilm „Ring“ (2002) einst bewiesen, dass er ein durchaus fähiger Mann für Remakes ist. Geht der Plan auch diesmal auf?

Familie Farrier (Colin Farrell, Nico Parker und Finley Hobbins) stellt recht bald fest, dass Dumbo über ein einmaliges Talent verfügt: Er kann fliegen! (Walt Disney Studios Motion Pictures Germany)

Erst Missgeburt, dann Star in der Manege

In der 2019er-Variante von „Dumbo“ stehen neben dem tierischen Star vor allem die menschlichen Figuren im Vordergrund: Holt Farrier (Colin Farrell) hat im Ersten Weltkrieg seinen linken Arm verloren. Nun kehrt er zum Wanderzirkus zurück und hofft, seine frühere Arbeit als Rodeo-Reiter wiederaufnehmen zu können. Durch den Direktor Max Medici (Danny DeVito) und seine Kinder Milly (Nico Parker) und Joe (Finley Hobbins) erreicht ihn eine Hiobsbotschaft nach der nächsten: Seine Frau starb an der Grippe, die Pferde wurden verkauft, und die Zukunft des Zirkus steht auf der Kippe.

Ex-Rodeo-Star Holt Farrier (Colin Farrell, rechts) und seine Kinder Milly (Nico Parker) und Joe (Finley Hobbins) wollen den kleinen Dumbo keinen unnötigen Gefahren aussetzen. (Walt Disney Studios Motion Pictures Germany)

Abhilfe verspricht die Geburt eines Elefanten: Der süße Jumbo Junior soll das Publikum anlocken. Doch das Rüsseltier hat viel zu große Ohren und wird als Missgeburt abgestempelt - nur Milly und Joe halten zu dem tollpatschigen Dickhäuter, der recht schnell den abfälligen Spitznamen Dumbo erhält. Überraschenderweise avanciert der niedliche Elefant jedoch zum Star in der Manege: Mit seinen übergroßen Ohren kann Dumbo nämlich fliegen! Dieses Talent ruft schon bald den skrupellosen Unternehmer V.A. Vandevere (Michael Keaton) auf den Plan, der mit Dumbo reich werden will ...

Ob der für seine magischen Kinobilder berühmt gewordene Tim Burton nach einer langjährigen künstlerischen Durststrecke nun mit „Dumbo“ wieder zurück zu alter Stärke findet, darf erst kurz vor Kinostart verraten werden.