Leonardo da Vincis Mona Lisa im Pariser Louvre: 1911 verschwand das Gemälde für zwei Jahre. Erst dieser spektakuläre Diebstahl machte das Kunstwerk so berühmt, wie es heute ist. (Horacio Villalobos /dpa)

Tobias Timm: Mein Co-Autor Stefan Koldehoff und ich widmen uns in unserer sonstigen journalistischen Arbeit auch sehr gerne den schönen Seiten der Kunst. Aber irgendwann sind wir auf Fälschungsfälle und Diebstähle gestoßen. Je mehr man zu diesen Fällen recherchiert, desto mehr neue Fälle tauchen plötzlich auf. Wir bekommen E-Mails, die uns auf kleine Gaunereien und große Betrugsfälle hinweisen.

Der Kunstmarkt ist immer noch einer der intransparentesten Märkte überhaupt. Da wird mit alten Geschäftspraktiken wie Handschlaggeschäften und einer besonders hochgehaltenen Diskretion agiert, die verhindert, dass man erfährt, woher ein Kunstwerk wirklich kommt. Diese Geschäftspraktiken machen es Betrügern relativ einfach.

Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Kunst als eine ganz besondere Ware gilt. Ihr Wert ist reine Verhandlungssache und immer Definitionsfrage. Eine Leinwand, von einem bestimmten Künstler bemalt, ist viele Millionen Euro wert und eine andere Leinwand nichts. Diese Besonderheiten haben dazu geführt, dass sich die Händler besondere Geschäftspraktiken angewöhnt haben.

Der Preis der Kunst war schon immer auch eine Frage des Marketing. Die Qualität eines Kunstwerkes – gerade seit der Moderne, wo sich die handwerklichen Maßstäbe etwas aufgelöst haben, wo auch ein Urinal ein Kunstwerk sein kann – muss durch die Kunstkritik, die Museen, die Kunstgeschichte zugeschrieben werden. In erster Station aber immer durch die Galeristen, die Kunst vermarkten. Wenn ein Künstler einen guten Galeristen hat, hat er eine viel größere Chance, dass seine Kunst auch teuer verkauft wird.

Ja, der Fall der Mona Lisa ist ein gutes Beispiel dafür. Sie wurde von einem sehr geschickten Verbrecher aus Argentinien gestohlen. Dieses spektakuläre Verschwinden hat erst recht die Aufmerksamkeit auf dieses Bild gelenkt. Der Verbrecher aus Argentinien hatte die Mona Lisa von einem Glaser stehlen lassen, damit er mehrere Kopien quasi als Original an reiche Sammler in den USA verkaufen konnte.

Das hat sich stark durch die internationale Vernetzung verändert, durch Datenbanken. Berühmte gestohlene Gemälde wird man auf einem Schwarzmarkt heute kaum noch los. Sie werden heutzutage meistens nur gestohlen, um sie den Versicherungen der Museen im Anschluss wieder anzubieten und so beim sogenannten Artnapping Gelder zu erpressen.

Die Versicherung ist dann froh, wenn sie nicht die gesamte Versicherungssumme an das Museum auszahlen muss, sondern nur einen kleinen sogenannten Finderlohn an die Anbieter des gestohlenen Gemäldes. Heutzutage besteht die Gefahr für Museen eher darin, dass Kunstwerke gestohlen werden, die einen hohen Materialwert haben, so wie die 100 Kilo schwere Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum oder auch die Juwelen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden.

Genau. Einbrecher gehen mit einer ungeheuren Brutalität in die Museen rein und holen möglichst schnell ein möglichst teures Material heraus, wie zum Beispiel auch das Klo, das der italienische Künstler Maurizio Cattelan aus 100 Kilo Gold hatte herstellen lassen – eine voll funktionsfähige Toilette, die er „Amerika“ betitelt hatte und die in einem englischen Schloss ausgestellt werden sollte. Am Tag vor der Ausstellungseröffnung wurde sie von bisher Unbekannten aus dem Boden gerissen und später wahrscheinlich eingeschmolzen.

Ja, die Museen sind sicherlich auf diese neue, brutale Vorgehensweise, die sich auch im Grünen Gewölbe gezeigt hat, nicht vorbereitet. Viele Sicherheitssysteme sind noch darauf ausgelegt, dass ein stiller Alarm losgeht und man die Täter so auf frischer Tat erwischen kann. Dabei geht man aber davon aus, dass elegante Meisterdiebe in Museen vorsichtig Gemälde von der Wand nehmen, was einige Zeit dauert. Die neuen Täter halten sich aber nur so kurz im Museum auf, dass die Polizei keine Chance hat.

Da bin ich mir nicht sicher. Das ist ein wahnsinniger Schwarzmarkt. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Fälschungen von angeblichen Hitler-Aquarellen oder auch vom Führer angeblich selbst durchgeschwitzten Braunhemden auf dem Markt gehandelt werden – und zwar für hohe Summen. Das ist eine absurde Szene, um die herum sich eine irrwitzige Fälschungsindustrie entwickelt hat, mit sonderbaren Experten, die viel Geld damit verdienen, dass sie Hitlersignaturen für echt erklären, die nicht echt sein können.

Experten gehen von bis zu 30 Prozent Fälschungen auf dem Kunstmarkt aus. Das ist eine Dunkelziffer. Es verdienen aber eben sehr viele Menschen sehr viel Geld mit den Fälschungen – wissentlich oder unwissentlich. Der hohe Profit führt dazu, dass oftmals nicht so genau hingeschaut wird.

Die Käufer schauen vor allem dann nicht so genau hin, wenn sie scheinbar ein Schnäppchen machen können. Bei Sonderangeboten sollte eigentlich jeder sofort misstrauisch werden. Aber es gibt auch noch die perfekt gearbeiteten Fälschungen, die sogar von Museen für echt erklärt wurden. Da helfen dann wirklich nur sehr gute materialtechnische Untersuchungen, die das genaue Alter der Farbpigmente in den Bildern, der Holzrahmen und der Leinwände feststellen können.

Mir erzählte die Kunsthändlerin Bénédicte Savoy kürzlich, dass ihr verstorbener Mann, der Künstler Johannes Grützke, bei einem Auktionshaus ein Bild ersteigert hatte, in das er ganz verliebt war. Als er es zu Hause aufhängen wollte, stellte er fest, dass es nur eine Fälschung, eine billige Reproduktion war. Der Künstler hat daraufhin die Fälschung genommen und sie mit einem großen Papagei übermalt. Das gefällt mir, wenn eine Fälschung aus der Wut heraus produktiv zu einem neuen Kunstwerk gemacht wird.

Auch das ist eine ganz sonderbare Geschichte: Es geht um eine riesige Sammlung einer Bremer Sammlerin, die mithilfe von deutschen Kuratoren in China ausgestellt wurde, mit Bildern unter anderem von Anselm Kiefer oder Markus Lüpertz. Die Bilder sind verschwunden, es gab wohl ungenau formulierte Leihverträge, Strafanzeigen wurden gestellt. Inzwischen sollen einige Bilder in einem Lager wieder aufgetaucht sein. Aber der Fall ist noch nicht ganz geklärt.

Der Kunstmarkt muss viel transparenter werden, als er es bisher ist. Jeder, der Kunst kauft oder mit ihr handelt, sollte sich bestimmte Fragen stellen: Woher kommen die Bilder? Über welche Stationen sind sie gegangen? Mit was für Geldern sollen sie bezahlt werden? Wenn man sich diese Fragen stellt, dann kann man schon viele Betrügereien verhindern.

Zur Person

Tobias Timm lebt in Berlin und schreibt für „Die Zeit“ über Kunst, Architektur und Verbrechen. Gemeinsam mit dem Deutschlandfunk-Kulturredakteur Stefan Koldehoff hat er das Buch „Kunst und Verbrechen“ verfasst.

Zur Sache

Fälschungen, Raub und Geldwäsche

Eine hundert Kilo schwere Goldmünze verschwindet aus dem Berliner Bode-Museum, Hitler hat angeblich Cartoons gezeichnet, weil er ein großer Walt Disney-Fan war und plötzlich ist im Pariser Louvre die Mona Lisa weg. Was klingt wie aus einem Film - mal Thriller, mal Komödie - ist alles so passiert. Die Autoren Stefan Koldehoff und Tobias Timm haben diese und zahlreiche weitere Verbrechen des Kunstmarktes in einem Buch zusammengetragen, das sich zum Teil liest wie eine Ansammlung spannender True-Crime-Krimis.

Es gibt Geschichten von Diebstählen, von Fälschungen, vom sogenannten Artnapping, also der Entführung von Kunst, von Geldwäsche, Steuer- und Beratungsbetrug. Begleitet werden sie stets von einer Analyse der Autoren, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Ein Lese-Tipp für alle Kunstinteressierten.

Weitere Informationen

Stefan Koldehoff und Tobias Timm: Kunst und Verbrechen. Galiani, Berlin. 328 Seiten, 25 €.