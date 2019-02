Alicia Vikander und James McAvoy feiern die Kraft der Sehnsucht - in Wim Wenders' philosophischem Liebesfilm "Grenzenlos". (Warner)

Spätestens seit dem Horrorschocker „The Cabin in the Woods“ gilt Regisseur und Drehbuchautor Drew Goddard, der auch diverse „Lost“-Folgen zu Papier brachte, als pfiffiger Spannungsexperte. In seinem neuen Streifen „Bad Times at the El Royale“ schickt er seine grundverschiedenen Hauptfiguren, unter anderem einen Staubsaugervertreter und einen Priester, in ein abgeschiedenes Hotel. Dort warten böse Überraschungen. Einen ambitionierten Liebesfilm schuf dagegen der deutsche Filmemacher Wim Wenders mit „Grenzenlos“. Das aufrüttelnde Drama „In the Middle of The River“ heftet sich an die Fersen eines Kriegsheimkehrers.

„Grenzenlos“ (VÖ: im Handel)

Die Frischverliebten Danielle (Alicia Vikander) und James (James McAvoy) scheinen zu ahnen, dass ihnen nur wenig Zeit bleibt. (Warner)

Nachdem Danielle (Alicia Vikander) und James (James McAvoy) in einem Luxus-Hotel in der winterlichen Normandie aufeinandertreffen, kommen sich die beiden attraktiven Singles rasch näher. Während Danielle als Tiefseetaucherin fremde Lebensformen im Ozean untersucht, verschweigt James seiner neuer Liebe, dass er für den britischen Geheimdienst arbeitet. Als er von Islamisten gefangen genommen wird, nimmt eine tragische Liebesgeschichte ihren Lauf. Bildgewaltig präsentiert Wim Wenders im philosophischen Thriller „Grenzenlos“ ein sensibles Paar, das die Melancholie der Vergänglichkeit berührend umsetzt. Die feine Kameraarbeit und der orchestrale Soundtrack runden das wuchtige Kinoerlebnis ab.

Preis DVD: circa 13 Euro

Im Thriller "Bad Times at the El Royale" treffen sieben Fremde in einem heruntergekommenen Hotel aufeinander. (FOX)

Laufzeit: 107 Minuten

„Bad Times at the El Royale“ (VÖ: im Handel)

Ist er wirklich nur ein sittsamer Priester? Daniel Flynn (Jeff Bridges) mit Sängerin Darlene Sweet (Cynthia Erivo). (FOX)

In seiner zweiten Spielfilmregiearbeit „Bad Times at the El Royale“ setzt Regisseur Drew Goddard eine mitten in der Pampa liegende Herberge in den Fokus. Dort treffen sehr unterschiedliche Figuren aufeinander, etwa der Priester Daniel Flynn (Jeff Bridges) oder die Sängerin Darlene Sweet (Cynthia Erivo). Eines haben die Gäste jedoch gemeinsam: Sie alle stecken voller Geheimnisse. Die höchst unterhaltsame Noir-Geschichte besticht mit Retro-Optik, überraschenden Wendungen und plötzlichen Gewalteruptionen à la Tarantino. Mit handfesten Nervenkitzel-Momenten kommen auch Freunde des klassischen Thrillers auf ihre Kosten.

Preis DVD: circa 14 Euro

Das Drama "In the Middle of the River"überzeugt mit einer fiebrigen Intensität. (Lighthouse)

Laufzeit: 136 Minuten

„In the Middle of the River“ (VÖ: im Handel)

Gabriel (Eric Hunter, links) hatte eigentlich vor, seinen Großvater (Max Thayer) zu erschießen. (Lighthouse)

Seit seiner Rückkehr aus dem Irakkrieg ist Gabriel (Eric Hunter) ein körperliches und seelisches Wrack. Dennoch will der junge Mann endlich Verantwortung für seine Familie übernehmen. Außerdem setzt er alles daran, den mysteriösen Tod seiner Schwester aufzuklären. Filmemacher Damian John Harper nimmt den rauen Alltag sozial abseits stehender Menschen in den Blick. Mit „In the Middle of the River“ zeigt er ein Amerika, das fast nichts zu tun hat mit dem oft beschworenen Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Besonders intensiv wird das Drama durch die fast nie zur Ruhe kommenden Handkamera, die den Zuschauer in das nervöse Treiben einer vor Wut berstenden Gesellschaft hineinzieht.

Preis DVD: circa 18 Euro

Laufzeit: 109 Minuten