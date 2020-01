"Underwater - Es ist erwacht" ist ein feuchter Horrorfilm, den die Presse vorab nicht zu sehen bekam. (2019 Twentieth Century Fox)

Bei Jules Verne lauerten die Gefahren noch satte 20.000 Meilen unter dem Meer. Dass es nicht annähernd so tief hinuntergeht in unseren Ozeanen, weiß man mittlerweile. Sieben Meilen reichen nun dem Horrorfilm „Underwater - Es ist erwacht“, um unterseeische Schrecken zu entfalten. Dort unten, auf dem Boden des Meeres, lässt er eine Crew von Wissenschaftlern mit ihrer hochmodernen Forschungsstation landen. Doch bald schon zeigt sich die gewaltige Kraft des Meeres: Wasser dringt in die Anlage ein, die Wissenschaftler müssen das Labor verlassen. Die wahren Gefahren aber lauern draußen ...

Für seinen feuchten Horror „Underwater“ hat Regisseur William Eubank hochkarätige Stars vor der Kamera versammelt, Kristen Stewart und Vincent Cassel gehören dazu. Für einen guten Film hat das (zusammen mit einem Budget von angeblich 80 Millionen US-Dollar) aber offenbar nicht gereicht: Die Presse durfte das Werk vorab nicht sehen - das verheißt meist nichts Gutes. Ein zweites „Abyss“ dürfte „Underwater“ also wohl kaum geworden sein.