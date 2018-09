Steven Spielberg verfilmte Ernest Clines Sci-Fi-Roman "Ready Player One". Das Ergebnis ist wie ein gutes Spiel: Es macht Spaß. (2018 Warner Bros. / Village Roadshow Films / RatPac-Dune)

Um die Verfilmungsrechte tobte schon ein Bieterkrieg, als das Buch von Ernest Cline noch nicht einmal veröffentlicht war. Gewonnen hat am Ende Steven Spielberg. Und das ist für die Buch-Adaption „Ready Player One“, die einmal mehr die 80er-Jahre hochleben lässt, ein absoluter Glücksgriff. Des Weiteren gibt es diese Woche im Heimkino das düstere Meisterwerk „A Beautiful Day“ und den auf Zeitzeugen beruhenden Entführungsthriller „7 Tage in Entebbe“.

Ready Player One (VÖ: im Handel)

So oft er kann, entflieht Wade Watts alias Parzival (Tye Sheridan) der Realität und begibt sich in die OASIS. (Warner Bros/Village Roadshow/Ratpac-Dune/ J. Buttendijk)

Steven Spielberg lässt Nerd-Träume wahr werden: Mit „Ready Player One“ (2018) präsentiert der Meisterregisseur ein Sci-Fi-Abenteuer, das futuristisch und nostalgisch zugleich wirkt. Man muss nicht alle Anspielungen auf die Pop-Kultur der 80-er verstehen, um Spaß zu haben. Doch mit ein bisschen Vorwissen knallt das Spektakel mit Tye Sheridan in der Hauptrolle gleich noch mehr.

Laufzeit: 135 Minuten

"7 Tage in Entebbe" erinnert auf der Basis aktueller Zeitzeugenberichte an die einwöchige Entführung eines Passagierflugzeugs der Air France durch palästinensische und deutsche Terroristen. (2018 eOne Germany)

Preis DVD: circa 14 Euro

A Beautiful Day (VÖ: im Handel)

Wilfried Böse (Daniel Brühl) und Brigitte Kuhlmann (Rosamund Pike) bewachen das entführte Flugzeug. (2018 eOne Germany)

Joaquin Phoenix zeigt mit seiner Rolle in dem schockierenden Thriller „A Beautiful Day“ (2018) ein weiteres Mal, wie wandelbar er ist. Als Ex-Agent und Kriegsveteran Joe verdient er sein Geld mit der Befreiung von Kindern aus Bordellen, im Auftrag ihrer reichen Eltern. Und erfährt dabei Dinge, die selbst seiner hartgesottenen Natur an die Substanz gehen. Nichts für schwache Nerven!

Laufzeit: 86 Minuten

"A Beautiful Day" ist ein beeindruckender Thriller mit Joaquin Phoenix. (2018 Constantin Film Verleih GmbH)

Preis DVD: circa 15 Euro

7 Tage in Entebbe: (VÖ: 13. September):

Joe (Joaquin Phoenix) verdient sein Geld damit, Kinder aus Prostitutions- und Menschenhandelsringen zu befreien. (2018 Constantin Film Verleih GmbH)

Im Juni 1976 wird eine Passagiermaschine der Air France von deutschen und palästinensischen Terroristen entführt. Auf Basis aktueller Zeitzeugenberichte zeichnet „7 Tage in Entebbe“ (2018) die Ereignisse sachlich nach und wird so zu einem relevanten Dokument, das keinen Zweifel daran lässt, wer die Opfer sind, sich aber auch der Motivation der Täter widmet. In den Hauptrollen brillieren Daniel Brühl und Rosamund Pike.

Laufzeit: 103 Minuten

Preis DVD: circa 13 Euro