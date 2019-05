"Shoplifters - Familienbande" schaut an den Rand der japanischen Gesellschaft und findet dort Ladendiebe mit großem Herz. (Universum)

Vor der diesjährigen Oscar-Verleihung wurde insbesondere über Alfonso Cuaróns Film „Roma“ gesprochen. Einerseits erhitzten sich die Gemüter von Kinoromantikern daran, dass die Netflix-Produktion nur pro forma im Kino lief, um die Kriterien der Oscar-Jury zu erfüllen. Andererseits waren sich die meisten Kritiker einig, dass das bewegende Drama einen Preis verdient hätte. Letzten Endes gewann die Produktion unter anderem in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“. Ob der vielen Aufmerksamkeit rückten die anderen nominierten Beiträge in den Hintergrund. Mit „Shoplifters - Familienbande“ und „Capernaum - Stadt der Hoffnung“ erscheinen zwei davon nun für das Heimkino. Außerdem empfehlenswert diese Woche: eine Reise in die Vergangenheit mit „Maria Stuart, Königin von Schottland“.

„Shoplifters - Familienbande“ (VÖ: im Handel)

Sie kommen kaum selbst über die Runden: Osamu (Lily Franky) und seine Partnerin Nobuyo (Sakura Ando) haben die kleine Yuri (Miyu Sasaki) in ihre Patchwork-Familie aufgenommen. (Universum)

In dem berührenden Drama „Shoplifters - Familienbande“ erkundet Regisseur Hirokazu Kore-eda, was Familie ist und wie sie funktionieren kann am Rande einer Gesellschaft, die an ihrer eigenen Scheinheiligkeit erstickt. Im Mittelpunkt der sensibel erzählten Geschichte steht die japanische Familie Shabata, die sich mit Ladendiebstählen so gerade über Wasser hält. Trotzdem nimmt sie die kleine Yuri (Miyu Sasaki) bei sich auf, die von ihren Eltern ausgesetzt wurde. Selbst in den schlimmsten Zeiten verlieren die Menschen aus dem vollgekramten Haus nie ihre Würde und Zärtlichkeit. So sind die Hauptfiguren Teil einer Geschichte darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein.

Preis DVD: circa 12 Euro

Ein Film, der unter die Haut geht: "Capernaum - Stadt der Hoffnung". Bei den Oscars 2019 war das Drama als "Bester fremdsprachiger Film" nominiert, zog aber gegen die Netflix-Produktion "Roma" den Kürzeren. (Alamode)

Laufzeit: 117 Minuten

„Capernaum - Stadt der Hoffnung“ (VÖ: 24. Mai)

Zain (Zain Al Rafeea) verklagt vor Gericht seine Eltern, weil sie nicht für ihn sorgen können. (Alamode)

Als dem zwölfjährigen Zain (Zain Al Refeea) fünf Jahre Haft drohen, verklagt der junge Libanese im Gegenzug seine Eltern. Der Grund: Sie hätten ihn in die Welt gesetzt in dem Wissen, nicht für ihn sorgen zu können. In Rückblenden ergründet der hochemotionale Film „Capernaum - Stadt der Hoffnung“, wie es dazu kommen konnte. Mit schonungslosen Bildern gibt Regisseurin Nadine Labaki in ihrem Filmdebüt einen Eindruck von den dramatischen Lebensumständen Zains. Wahrhaftig und real wird das Drama nicht nur durch seine groß aufspielenden Laiendarsteller, sondern auch durch die unverblümte Darstellung des Lebens als illegaler Immigrant im Armenviertel von Beirut. Völlig zu Recht wurde der Film in Cannes mit dem Jurypreis bedacht.

Preis DVD: circa 15 Euro

Zwei einsame Frauen wollen mehr als nur Spielball machtgieriger Männer sein: "Maria Stuart, Königin von Schottland" ist eine moderne Gleichstellungsparabel im Historiengewand. (Universal)

Laufzeit: 125 Minuten

„Maria Stuart, Königin von Schottland“ (VÖ: 23. Mai)

Auch Elizabeth (Margot Robbie) hat ständig Männer um sie herum, die ihr sagten, was sie tun sollte. (2018 Focus Features LLC..)

Königin von Schottland oder England zu sein, ist im 16. Jahrhundert alles andere als ein Traumberuf. Elisabeth I. (Margot Robbie) und Maria Stuart (Saoirse Ronan) müssen sich nicht nur dem Duell um die Kronen, sowie gegen Täuschung, Verrat und Mord erwehren. Die beiden Regentinnen sehen sich auf den männerdominierten Höfen auch mit manipulativen Beratern und Machthungrigen konfrontiert. Während sich Elisabeth abschottet, probt Maria Stuart den Aufstand. Mit dem explizit weiblichen Blick der Regisseurin Josie Rourke inszeniert, ist „Maria Stuart, Königin von Schottland“ mehr Emanzipationsdrama denn historischer Thriller. Dazu trägt auch bei, dass die Hauptdarstellerinnen aus ihren historischen Rollen moderne Frauen machen.

Preis DVD: circa 15 Euro

Laufzeit: 119 Minuten