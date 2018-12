Mehr als 550 Jahre kommen auf diesem Bild zusammen (von links): Willi Passmann, Hedwig Slomp, Ilse Karsch, Lilo Bredthauer, Kai Pflaume und Anny Hamm sind die Protagonisten der dritten Staffel von "Zeig mir deine Welt". (NDR / Thorsten Jander)

Für seine Dokureihe „Zeig mir deine Welt“ traf Showmaster Kai Pflaume bereits zweimal Menschen, an denen man sich durchaus die Unterhaltungsfinger verbrennen könnte. Auf „soapige“, aber keineswegs flache Weise zeigte das Format Leben und Alltag von Protagonisten mit Downsyndrom (2013) sowie von Schwerstkranken (2016). In Staffel drei von „Zeig mir deine Welt“ (Dienstag, 25.12., 19.15 Uhr, und Mittwoch, 26.12., 19.15 Uhr, ARD )begleitet Pflaume nun Protagonisten, die 100 Jahre und älter sind. Gibt es noch Ziele, wenn man wie Anny Hamm aus Überlingen am Bodensee gerade 104 geworden ist? Wie gehen die Familien mit dem biblischen Alter ihrer Angehörigen um? Und wie wird man überhaupt 100 Jahre alt?

Kai Pflaume fühlt sich nach der Begegnung mit sechs Menschen, die zusammen über 600 Jahre auf dem Buckel haben, sehr beglückt. „Diese Treffen“, sagt er, „waren für mich eine große Bereicherung. Es war eine Zeitreise durch die deutsche Geschichte. Wir haben so viel Spaß bei den Treffen gehabt - und unglaublich viel gelacht.“

Zweiteilige ARD-Doku "Zeig mir deine Welt": Kai Pflaume und Anny Hamm verstehen sich. (NDR / Thorsten Jander)

Wie in den ersten beiden Ausgaben von „Zeig mir deine Welt“ schafft der Moderator erstaunlicherweise Begegnungen auf Augenhöhe und mit großer Nähe. Neben der 104-jährigen Anny, die noch immer Büttenreden in der badischen Fastnacht hält, lernt man Willi Passmann aus Gummersbach kennen, der mit 100 Jahren immer noch Auto fährt. Einer seiner Passagiere: Kai Pflaume, dem er bei einer Spritztour sein altes Restaurant präsentiert, das er 40 Jahre lang mit seiner Frau Christel bewirtschaftete.

Doch wie wird man so alt? „Die sechs Menschen, die ich bei den Drehs kennenlernen durfte, eint vor allem ihre positive Lebenseinstellung und dass sie immer in Bewegung waren“, berichtet Pflaume. „Keiner von ihnen hat besonders gesund gelebt oder speziell auf seine Ernährung geachtet. Ein bisschen Glück gehört also sicher dazu, wenn man so alt wird. Tatsächlich ist allen Dokumentierten gemein, dass sie nie rauchten, aber keineswegs asketisch gelebt haben.“

Staffel drei des Kai Pflaume-Formats "Zeig mir deine Welt" stellt Hundertjährige in den Fokus. Hier tauscht sich Pflaume mit Lilo Bredthauer aus. (NDR / Thorsten Jander)

Willi Passman schwört auf einen täglichen, eiskalten Kräuterschnaps. Anny Hamm hingegen erzählt, dass sie noch nie im Leben eine Diät machte. Auch ihre Ziele hören sich überschaubar, aber auch irgendwie tröstlich, vernünftig an. „Sie haben noch eine ganze Reihe Ziele, nur planen sie nicht mehr so lange im Voraus. Es geht ihnen um den Erhalt ihrer Mobilität, die weitere Ausübung ihrer Hobbys, bis hin zu Unternehmungen und Reisen.“

In zweimal 45 Minuten verbreitet „Zeig mir deine Welt“ eine durchaus frohe Botschaft. Und das - wie es sich gehört - an Weihnachten.