Folgt man dem Zeichenleser Jacques Derrida, so ist jeder Titel ein Versprechen, an dessen Einlösung dem Verfasser eines Buches gelegen sein sollte. Im Fall der jüngsten Wortmeldung des 73-jährigen Schriftstellers Botho Strauß lohnt sich die entsprechende Inspektion schon deshalb, weil die Benennung des Werks mehr ist als ein Kalauer; nämlich: ein mutmaßlich programmatisches Statement. Nicht als Wortführer mit dem unbedingten Willen zur Urheberschaft möchte der unzeitgemäße Erzähler in diesem faszinierenden Prosaband wahrgenommen werden, sondern als Fortführer, der eigene Beobachtungen, Notizen und Szenarien in intertextuellen Bezügen, literarischen Verwandtschaften und kulturhistorischen Reminiszenzen verortet, ja beheimatet wissen möchte.

Denn wer sich im Medium der Literatur als Fortführer verdingt, schreibt Stoffe, Geschichten, Traditionen fort, ist mithin ein Sachwalter des kulturellen Gedächtnisses. Sei es, um in literarischen Reprisen einer kulturellen Kontinuität das Wort zu reden, sei es in Überbietungs- oder gar in Löschungsabsicht. So eindeutig ist das bei Botho Strauß nämlich nie – auch wenn es in Teilen der Literaturkritik spätestens seit seinem Essay "Anschwellender Bocksgesang" vor 25 Jahren üblich geworden ist, den Mann und sein Werk als konservativ, ja als reaktionär zu schmähen.

Gegen diesen Kulturkonservativismus allerdings ist nichts einzuwenden: Strauß beklagt unter anderem "die zum Stil erhobene Behelfsmäßigkeit und die rüde Ungeschriebenheit des Schreibens auf den Displays". Er nobilitiert das Pathos eines Mörike-Gedichts im Vergleich zu dem eines Rap-Songs. Er moniert die "optische Verschmutzung" in der schönen neuen Welt der sozialen Selbstdarstellungsnetzwerke – und benennt Referenz- und Geschichtslosigkeit als prägende Eigenschaften der digitalen Eingeborenen: "Dem Sich-Ausleben online bedeuten Einst und Anbindung wenig." Sich dagegen, den staunenswert belesenen Traditionswahrer, stilisiert er zum einsamen Flaneur im Dschungel der historischen Kontexte: "Der Fortführer wird allein bis ans Ende gegangen sein. Überwunden von Rankwerk. Überwachsen vom Dornbusch."

Selten nur wird der große Stilist tautologisch, repetitiv oder gar redundant. Selbst wenn ihm mal ein lässlicher Kalauer à la "Das alte Wissen: das Alte wissen" entfährt, ist das ein Bonmot im Vergleich zu dem von ihm denunzierten Geschwätz im Chat. Dass dieser Fortführer zugleich Vorführer und Verführer ist, zeigen viele Stellen des inspirierenden Buchs, das voller gelehrter Anspielungen und Rekurse auf Literatur- und Philosophiegeschichte ist.

Botho Strauß: Der Fortführer. Rowohlt, Reinbek. 208 Seiten, 20 €.