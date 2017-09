Szene aus dem Film "Die Beste aller Welten". Adrian (Jeremy Miliker) und seine Mutter Helga (Verena Altenberger). (Filmperlen)

„Wenn du Abenteurer werden willst, dann wirst du Abenteurer“, versichert Helga Wachter (Verena Altenberger) ihrem siebenjährigen Sohn Adrian (Jeremy Miliker) auf die Frage, ob Abenteurer denn ein richtiger Beruf sei. Genug Übung für so einen riskanten Job hätte er, denn schon als Kind ist das Leben des kleinen Adrian weit abenteuerlicher als das der meisten anderen Kinder: Er wächst am Stadtrand Salzburgs in den 1990er-Jahren auf, nicht nur in ärmlichen Verhältnissen, sondern mitten in der Drogenszene.

In der Wohnung von ihm und seiner Mutter gehen Lebensgefährte Günter und seine zwielichtigen Freunde ein und aus, feiern, schießen sich ab. Das immer etwas gelbliche Licht im Film gibt der Wohnung noch eine Extraportion Ekel-Atmosphäre. Adrian wächst zwischen Koks, Heroin, Zigaretten und Dosenbier auf, als wäre es das Normalste auf der Welt. Und weil der Junge es nicht anders kennt, ist es das für ihn auch.

Hommage an drogenabhängige Mutter

Der erste Langfilm von Regisseur Adrian Goiginger ist nicht irgendein österreichisches Filmdebüt, es ist ein ganz besonderes: Goiginger erzählt die Geschichte einer drogenabhängigen Mutter durch die Augen eines Kindes. Genauer: Er schreibt ein Drehbuch aus 20 Jahre alten Erinnerungen, denn er erzählt seine eigene Geschichte. Der Tod seiner Mutter im Jahr 2012 sei Anlass für ihn gewesen, ihren Kampf gegen die Heroinsucht und ihre Liebe zu ihm auf die Leinwand zu bringen. „Sie schaffte es – trotz ihrer Abhängigkeit und auf sich allein gestellt –, mir eine abenteuerliche, liebevolle Kindheit zu ermöglichen“, sagt Goiginger. Das Werk ist also, obwohl einige Szenen wirklich schockieren, eher Hommage als Anklage.

Der Film zeigt, wie sehr Helga Wachter ihren Sohn liebt und wie rührend sie sich um ihn kümmert, es auf der anderen Seite aber nicht schafft, vom Heroin loszukommen, auch wenn sie mit aller Kraft versucht, ihre Sucht vor ihrem Sohn geheim zu halten und immer wieder Anläufe startet, um clean zu werden. Aber so sehr sie sich auch bemüht, Adrian trotz der Drogen eine normale Kindheit zu bieten, bringt sie ihn und auch sich selbst durch ihre Sucht immer wieder in Gefahr. Zum Beispiel, als niemand merkt, das der Junge nachts auf dem kalten Balkon schläft oder als Helga im Rausch Adrians Schreie nicht hört, als ein Bekannter, den alle nur „den Griechen“ nennen, versucht, ihn mit Wodka abzufüllen.

Mehrfach ausgezeichnet

Sucht, die Angst vor der Polizei, das Jugendamt und sogar der Tod – Adrian wird mit Dingen konfrontiert, mit denen sich kein Siebenjähriger beschäftigen sollte. Der Drogenkonsum wird dabei nur am Rande gezeigt. Hin und wieder verlassen die Erwachsen den Raum und verschanzen sich in einem Zimmer, dessen Glastür mit Zeitung blickdicht gemacht wurde. Mal geht still ein Joint herum oder man hört im Hintergrund ein Schniefen und sieht, wie sich jemand die Nase abwischt. Der Film zeigt genau das, was Adrian damals mit seinen sieben Jahren wahrgenommen hat. Für ihn ist es normal, dass bei den Erwachsenen in seinem Leben Euphorie und komatöser Schlaf nicht weit auseinanderliegen. Für alles, was er hinterfragt, fallen seiner Mutter tolle Geschichten ein, die Adrian mit seiner ausgeprägten Abenteurer-Fantasie verarbeitet. So setzt Helga mit ihrem Sohn zum Beispiel regelmäßig „Zaubertrank“ an. Einen für Kinder und einen für Erwachsene. Mit Klebeband an der Plastikflasche als Erkennungszeichen stellt sie sicher, dass Adrian den „Zaubertrank“ mit der geheimen Zutat Opium nicht trinkt.

Der Film hat bei diversen Filmfestivals in diesem Jahr Preise abgeräumt, darunter den Kompass-Perspektive-Preis bei der Berlinale sowie Auszeichnungen für „Beste Schauspielerin“, „Bestes Szenenbild“ und einen Publikumspreis beim österreichischen Filmfestival Diagonale. Die Ehrungen sind berechtigt, selten geht ein Film so unter die Haut. Das liegt vor allem an der grandiosen Besetzung. Insbesondere Nachwuchsschauspieler Jermeny Miliker zeigt eine unfassbar gute Schauspielleistung. Goiginger hat mit seinem Werk nicht nur eine Hommage an seine Mutter geschaffen, sondern gibt außerdem authentische Einblicke ins Drogenmilieu der damaligen Zeit. Wie echt und persönlich die Geschichte wirklich ist, wird dem Zuschauer noch einmal mit den realen Bildern im Abspann klar gemacht. Ein beeindruckender Film.

"Die beste aller Welten" startet am 28. September 2017 in den Kinos.