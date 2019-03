Im Remake des Horrorfilm-Klassikers "Halloween" lehrt der Killer Michael Myers im beschaulichen Haddonfield wieder das Fürchten. (Universal Pictures)

Er gilt als Meister des Horrors und hat vielen Zuschauern unvergessliche Schreckensbilder „geschenkt“. Spätestens seit dem Schocker „Halloween - Die Nacht des Grauens“ von 1978 ist John Carpenter aus dem Universum des abgründigen Filmschaffens nicht mehr wegzudenken. Seine bekannteste Horrorgestalt ist der Killer Michael Myers, eine Ikone des Slasher-Kinos. Regisseur David Gordon Green lässt den Psychopathen in seinem Remake von 2018 wiederaufleben. Auch das italienische Drama „Dogman“ beschäftigt sich mit absonderlichen Beziehungen zwischen Menschen. In eine schmerzvolle Vergangenheit blickt die britische Produktion „Vom Ende einer Geschichte“ zurück.

„Halloween“ (VÖ: im Handel)

Abgeschottet von der Außenwelt haust die traumatisierte Laurie (Jamie Lee Curtis) in einer Hütte. Dann holen sie die Geister der Vergangenheit ein. (Universal Pictures)

Auch 40 Jahre nach einer brutalen Mordserie im beschaulichen Haddonfield hat die damals nur knapp dem Tod entronnene Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) mit dem Erlebten zu kämpfen. Abgeschottet von der Außenwelt haust die traumatisierte Frau in einer Hütte. Dann bricht der psychopathische Killer Michael Myers (James Jude Courtney und Nick Castle) aus dem Gefängnis aus und kehrt in seine alte Heimat zurück. Mit abrupten Schnitten und einem schauderhaften Soundtrack gelingt es Regisseur David Gordon Green in „Halloween“ die Spannungsschraube kontinuierlich anzuziehen. Die Darstellung von Myers als Ausgeburt des Bösen erreicht zwar nicht ganz die Intensität des Originals von 1978, dennoch verdichtet sich der Horrorfilm zu einer schauderhaften Sinfonie des Grauens.

Preis DVD: circa 15 Euro

In "Dogman" erzählt Regisseur Matteo Garrone eine hoffnungslos triste Parabel über die fast symbiotische Abhängigkeit zwischen zwei grundverschiedenen Männern. (Alamode)

Laufzeit: 101 Minuten

„Dogman“ (VÖ: im Handel)

Der Hundefrisör Marcello (Marcello Fonte) ist angepasst, freundlich und allenthalben geachtet. Und er fühlt sich seltsam hingezogen zu dem Kleinkriminellen Simoncino. (Alamode Film)

Der Hundefrisör Marcello (Marcello Fonte) ist angepasst, freundlich und allenthalben geachtet. Und er fühlt sich seltsam hingezogen zu dem Kleinkriminellen Simoncino (Edoardo Pesce), der mit seinen willkürlichen Gewaltausbrüchen den ganzen Ort terrorisiert. Auch Marcello wird immer wieder von ihm geschlagen und gedemütigt. Dennoch rettet er Simoncino das Leben. In „Dogman“ erzählt Regisseur Matteo Garrone eine hoffnungslos triste Parabel über die fast symbiotische Abhängigkeit zwischen dem dürren Männlein und dem bulligen Parasiten. Mit eindrücklichen Bildern und den großartigen Schauspielern geht das Drama geradewegs unter die Haut.

Preis DVD: circa 14 Euro

Gekonnt manövriert sich das großartig aufspielende Schauspielerensemble in "Vom Ende einer Geschichte" durch den fein inszenierten Film, der auf einen Roman von Julian Barnes zurückgeht. (Universum Film)

Laufzeit: 98 Minuten

„Vom Ende einer Geschichte“ (VÖ: 8. März)

Als die Mutter seiner Jugendliebe Veronica (Charlotte Rampling) stirbt, bekommt Tony (Jim Broadbent) ein Tagebuch vermacht. Warum Veronica ihn wohl daran hindern will, es zu lesen? (Robert Viglasky)

Auf was ist unser Selbst gebaut? Dieser philosophischen Frage spürt der Film „Vom Ende einer Geschichte“ nach. Der indische Regisseur Ritesh Batra schickt seinen Hauptdarsteller Jim Broadbent auf eine Reise in die Vergangenheit. Von der Mutter seiner Jugendliebe Veronica (Charlotte Rampling) bekommt Tony (Broadbent) ein Tagebuch seines einstigen besten Freunds Adrian vermacht, der früh verstarb. Doch Veronica weigert sich, das Erinnerungsstück herauszugeben. Es beginnt eine quälende Selbstbefragung Tonys mit vielen Rückblenden in die Vergangenheit. Gekonnt manövriert sich das großartig aufspielende Schauspielerensemble durch den fein inszenierten Film, der auf einen Roman von Julian Barnes zurückgeht.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 104 Minuten