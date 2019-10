Das Biopic "Tolkien" erzählt vom Leben und Wirken des "Herr der Ringe"-Autors J.R.R. Tolkien. (Fox)

Mit den Fabelwelten von „Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ schuf J.R.R. Tolkien Fantasy-Werke für die Ewigkeit - doch wer war der Mann hinter den erfolgreichen Büchern? Spätestens seit den monumentalen Verfilmungen seiner Romane durch Regisseur Peter Jackson ist auch der Name des Autors (wieder) weltweit ein Begriff - aktuell werkelt Amazon sogar an einer TV-Serie, die auf Tolkiens Werk basiert. Was den britischen Autor und Philologen beim Erschaffen seiner Geschichten inspirierte, davon erzählt das Biopic „Tolkien“. Als locker-leichte Komödie mit viel Humor kommt hingegen „Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich“ daher. Und auch Romantik-Freunde kommen diese Woche dank des bewegenden Liebesdramas „Drei Schritte zu dir“ voll auf ihre Kosten.

„Tolkien“ (VÖ: 31. Oktober)

Nicholas Hoult erweist sich als hervorragende Besetzung des eigenwilligen Genies J.R.R. Tolkien. (Fox)

Mutige Halblinge, Elben und Zwerge - um ein solch komplexes Universum wie das von „Der Herr der Ringe“ zu erfinden, braucht es einen kreativen Geist. Mit einer Detailfülle, die ihresgleichen sucht, entwarf J.R.R. Tolkien ein ganzes Universum mit eigenständiger Sprache und Mythologie. In der visuell und erzählerisch ansprechenden Filmbiografie „Tolkien“ geht Regisseur Dome Karukoski auf Spurensuche im Leben des Autors - und findet sie unter anderem in einschneidenden Erlebnissen des Ersten Weltkrieges. Doch auch die Jugendjahre und die Ausbildung Tolkiens werden im sehenswerten Biopic behandelt.

Preis DVD: circa 12 Euro

"Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich" ist eine ungewöhnliche Komödie mit noch ungewöhnlicherer Besetzung. (Studiocanal)

USA, 2019, Regie: Dome Karukoski, Laufzeit: 108 Minuten

„Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich“ (VÖ: 30. Oktober)

Nachdem Charlotte (Charlize Theron) ihm einen Smoking besorgt hat, macht auch Fred (Seth Rogen) endlich eine gute Figur. (Studiocanal)

Charlotte Field (Charlize Theron) hat Großes vor: Sie will Präsidentin der USA werden. Damit das klappt, soll ihr alter Bekannter Fred (Seth Rogen) die Reden für ihren Wahlkampf schreiben. „Long Shot - Unwahrscheinlich, aber möglich“ gelingt das kaum Vorstellbare: Er macht die Schauspieler Charlize Theron und Seth Rogen zum Hollywood-Traumpaar. Obwohl die ehrgeizige Politikerin und der wortgewandte Journalist unterschiedlicher nicht sein könnten, knistert es schon bald heftig zwischen den beiden. Dabei wird der Film jedoch nie kitschig, sondern punktet stattdessen mit derbem Humor und zahlreichen Witzen unter der Gürtellinie.

Preis DVD: circa 13 Euro

Das berührende Drama "Drei Schritte zu dir" erzählt von zwei Teenagern, die an der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose leiden. (Universal)

USA, 2019, Regie: Jonathan Levine, Laufzeit: 120 Minuten

„Drei Schritte zu dir“ (VÖ: 31. Oktober)

Würden sich Stella (Haley Lu Richardson) und Will (Cole Sprouse) zu nahe kommen, könnte das tödlich für sie enden. (2018 Alfonso Bresciani)

„Drei Schritte zu dir“ ist eine Teenie-Romanze, bei der es eines nicht gibt: Händchenhalten. Wegen einer schweren Erkrankung dürfen sich Stella (Haley Lu Richardson) und Will (Cole Sprouse) einander nicht weniger als auf drei Schritte nähern. Trotzdem oder gerade deswegen geht die berührende und authentische Liebesgeschichte zwischen den todkranken Jugendlichen direkt ins Herz und lässt auch den bisweilen auftretenden Kitsch verschmerzen. Weil der Schrecken des Sterbens auf etwas sehr Einfaches heruntergebrochen wird, in das sich jeder hineinversetzen kann: das erschreckende Gefühl, dass man den Menschen, den man am meisten liebt, nicht mehr berühren kann.

Preis DVD: circa 15 Euro

USA, 2019, Regie: Justin Baldoni, Laufzeit: 113 Minuten