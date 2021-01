Ab den 1960er-Jahren verfügte die Bundesregierung eine Impfpflicht gegen die Kinderlähmung, das Serum wurde auf einem Zuckerwürfel verabreicht. Die sogenannte Schluckimpfung sorgte mit einer flächendeckenden Immunisierung dafür, dass die gefährliche Variante des Virus nach und nach verschwand. (Becker und Bredel)

Das ging schnell. Covid-19 hatte sich Mitte Januar vergangenen Jahres gerade einen Platz in den Weltnachrichten erobert, als Ugur Sahin schon überlegte, das Virus zu stoppen. So erzählte es der Gründer der Mainzer Firma Biontech in diversen Interviews. Das bedeutete: Seine Firma, die eigentlich unter Hochdruck an einem Impfstoff gegen Krebs forschte, stellte um. Nun hieß das vorrangige Ziel: Ein Vakzin gegen Covid-19 finden. Denn dieses Virus, so waren sich Sahin und seine Ehefrau Özlem Türeci einig, wird sich in einer globalisierten Welt nicht auf Asien beschränken.

Genau so war es, und Biontech konnte am 9. November verkünden, der von der Firma entwickelte Impfstoff habe sich in Tests als „äußerst wirksam“ erwiesen. Da waren den Mainzern schon weitere Pharmafirmen auf den Fersen. Noch nicht einmal ein Jahr hat es also gedauert, bis Hoffnung geschöpft werden konnte inmitten der Corona-Pandemie: Zwei Piekser, und das Leben, so wie es vorher war, kommt wieder in Sicht.

Schaut man zurück in die Geschichte des Impfens, ist das eine unfassbar kurze Spanne zwischen dem Zeitpunkt, ab dem ein Erreger erstmals wütet und dem Datum, an dem es heißt: Wir haben ein Gegenmittel gefunden. Die ersten Versuche, ein Virus durch eine vorbeugende Ansteckung einzudämmen, konzentrierten sich laut medizingeschichtlichen Werken auf die Pocken – hochansteckend und tödlich, seit vielen tausend Jahren bekannt. Bereits in der Antike soll es Versuche gegeben haben, sich vor ihnen zu schützen, in dem man eine kleine Menge davon gezielt zuführte. In China wurde zerriebener Pustel-Schorf geschnupft, in Indien in die Haut geritzt, aus dem Konstantinopel des 17. Jahrhunderts ist eine ähnliche Prozedur bekannt. Wer das überlebte, soll sich nicht erneut angesteckt haben.

Erst im 18. Jahrhundert allerdings machte ein englischer Landarzt namens Edward Jenner (1749-1823) einen entscheidenden Schritt nach vorne. Er hörte von einem Kollegen, dass Melkerinnen, die sich mit den für Menschen eher harmlosen Kuhpocken infiziert hatten, nicht an den echten Pocken erkrankten. 1796 kam es erstmalig zu einer sogenannten Inokulation, also dem Einbringen von Kuhpockengewebe, um einen achtjährigen Jungen zu immunisieren. Als Jenner diesen später mit echten Pocken infizierte, erkrankte der Junge nicht. Jenner probierte das Verfahren auch an seinem Sohn aus – und er nannte den Impfstoff Vaccine, nach den lateinischen Wort für Kuh: Vacca. Das Virus selbst war nicht analysiert worden, aber die Möglichkeit, Menschen gezielt durch die Ansteckung mit einer harmloseren Variante zu schützen.

Pocken erst 1979 für ausgerottet erklärt

Die Methode schlug ein. In Hessen und Bayern gab es 1807 eine Impfpflicht gegen Pocken, 1874 wurde ein Reichsimpfgesetz erlassen – nach einem verheerenden Ausbruch der Krankheit im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 mit 181.000 Toten. In anderen Staaten lief es ähnlich, und doch konnte die Weltgesundheitsorganisation die Pocken erst 1979 für ausgerottet erklären.

Bis dahin gab es viele weitere Erfolge zu vermelden. Louis Pasteur (1822-1895) fand den Impfstoff gegen Milzbrand und Tollwut, Robert Koch (1843-1910) entdeckte Verfahren, mit denen sich die Erreger nicht nur aufspüren, sondern auch sichtbar machen ließen, er nutzte Nährböden zur Anzucht von Bakterien, Mikrofotografie, Färbetechniken. Und konnte so den Tuberkel-Bazillus isolieren. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es bereits Seren gegen Tetanus und Diphtherie, es folgten weitere gegen die Pest, Tuberkulose, Gelbfieber, Masern, Mumps, Röteln, Hepatitis B, Grippe.

Und gegen Polio, landläufig Kinderlähmung genannt: Ab den 1960er-Jahren verfügte die Bundesregierung eine Impfpflicht, das Serum wurde auf einem Zuckerwürfel verabreicht. Die sogenannte Schluckimpfung sorgte mit einer flächendeckenden Immunisierung dafür, dass die gefährliche Variante des Virus nach und nach verschwand.

Ein Segen, finden die einen. Doch es formierte sich früh eine Gegenbewegung, die am Nutzen der Immunisierung zweifelte, Gefahren von Nebenwirkungen beschwor, aber auch religiöse und weltanschauliche Gründe gegen das Impfen anführte. So, wie es derzeit auch in der Diskussion um den Corona-Impfstoff passiert.

Bildung schützt nicht davor, sich in Ängsten zu verlieren

Bei den ersten Impfstoffen gegen Pocken, die aus der Lymphe von Kälbern stammten, traten bei einigen Menschen schwere Nebenwirkungen auf, einige erkrankten und starben an Gehirnentzündung (Enzephalitis), sodass das deutsche Reich Entschädigungszahlungen vereinbarte. Die Skeptiker und Gegner organisierten sich; ab 1876 erschien die Zeitschrift „Der Impfgegner“. Auch die Lebensreformbewegung, die ab Ende des 19. Jahrhunderts mit ihrem „Zurück zur Natur“-Ansatz an Einfluss gewann, lehnte Immunisierungen ab – wie ihre auf eine mehr oder weniger harte Öko-Esoterik eingeschworenen heutigen Enkel. Das zeigte und zeigt übrigens einmal mehr: Der Grad an Bildung schützt nicht davor, sich in Ängsten und sogar irrationalen Parallelwelten zu verlieren, in denen eine „Impfmafia“ regiert oder Bill Gates der Menschheit Chips einpflanzen will.

Was allerdings schützt, ist Wissen und vor allem: Wissen-wollen. Denn die Gefahren, die vor 150 Jahren bestanden, sind ausgeräumt. Inzwischen völlig anders produzierte Impfstoffe durchlaufen langwierige Prüfungsverfahren, Nebenwirkungen werden akribisch dokumentiert. Bei der Grippeimpfung muss man beispielsweise mit leichten Schmerzen im Arm rechnen, vielleicht mit etwas erhöhter Temperatur – weil der Körper wie gewünscht auf das Serum reagiert. Bei der (verpflichtenden) Masern-Impfung kommt es laut Statistik der Barmer Ersatzkasse in 0,1 Prozent zu allergischen Reaktionen. Die Liste lässt sich fortsetzen, und sie lässt sich durch das Hervorheben krasser Einzelfälle nicht diskreditieren. Zumindest nicht auf rationaler Ebene.

Letztlich bleibt das Impfen eine Frage des Vertrauens in die Wissenschaft, ganz abschalten lässt sich die Gefühlsebene wohl nie, weil es um einen Eingriff in den Körper geht. Jeder Einzelne, der sich pieksen lässt, gibt also einen Vertrauensvorschuss. Die Forschung ist derweil so weit, dass bei der Bekämpfung von Corona mRNA, also „Bauanleitungen“ zur Bildung von Antigenen, geimpft werden. Das ist meilenweit entfernt von Kälberlymphe, klingt aber gleichzeitig nach Science-Fiction. Doch das werden die Zeitgenossen von Robert Koch und Edward Jenner auch gedacht haben.

Inzwischen sind bösartige Krankheiten ausgerottet oder unter Kontrolle, weil genug Menschen Argumenten zugänglich sind und Vertrauen haben. Diejenigen, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht tun, profitieren davon und können dabei ganz bequem in ihrer ablehnenden Haltung verharren. Das wird auch so sein, wenn irgendwann Seren gegen Borreliose, Ebola, HIV, Malaria oder multiresistente Keime gefunden sein werden. Viele Menschen, vor allem in den ärmeren Ländern, warten darauf. Andere, vor allem in den reicheren Ländern, werden auch dann wieder Gründe finden, warum sie sich nicht immunisieren lassen wollen. Immunität ist übrigens nur ein anderes Wort für frei sein.