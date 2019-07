Der mystische Drogenthriller "Birds of Passage - Das grüne Gold der Wayuu" erzählt eine bekannte Geschichte auf einzigartige Weise. (AL!VE / MFA)

2016 war der kolumbianische Regisseur Ciro Guerras kurz vor dem Höhepunkt seines filmischen Schaffens. Doch letzten Endes musste sich sein berauschender Schwarz-Weiß-Film „Der Schamane und die Schlange“ im Rennen um den Oscar als bester fremdsprachiger Film knapp geschlagen geben. Jetzt, drei Jahre später, hat Guerras mit seiner Landsfrau Cristina Gallegos einen nicht minder beeindruckenden Film auf die Beine gestellt - das ethnografische Drama „Birds of Passage - Das grüne Gold der Wayuu“. Bildgewaltig kommt auch der Sci-Fi-Kracher „Alita: Battle Angel“ daher. Völlig abgedreht ist dagegen „Beach Bum“ mit einem genialen Matthew McConaughey in der Hauptrolle.

„Birds of Passage - Das grüne Gold der Wayuu“ (VÖ: im Handel)

Der unberechenbare Moisés (Jhon Narváez, links) und Rapayet (José Acosta) machen Drogengeschäfte mit den Gringos. (AL!VE / MFA / Ciudad Lunar, Blond Indian, Mateo Contreras)

Als die junge Zaida (Natalia Reyes) nach einem Jahr der inneren Einkehr zurück zum Stamm der Wayuu kommt, ist es um Rapayet (José Acosta) geschehen. Dem gemeinsamen Glück stehen aber zwei Dinge im Weg: Zaidas resolute Mutter und das viel zu hohe Brautgeld. Doch als Rapayet zufällig 50 Kilo Marihuana in die Hand fallen, bietet sich die Gelegenheit auf schnelles Geld. Es folgt ein unheilvoller Aufstieg zum Drogenboss, in dessen Verlauf sein Stamm und seine Familie immer mehr den Bezug zu ihren alten Bräuchen verlieren. Angelehnt an wahre Ereignisse zeichnet der mystische Thriller „Birds of Passage - Das grüne Gold der Wayuu“ die Anfänge der Drogenkartelle in Kolumbien nach und brilliert mit atemberaubender Authentizität.

Preis DVD: circa 15 Euro

Harmony Korine frönt in seiner Kifferkomödie "Beach Bum" dem hedonistischen Lebensstil. (Universal)

CO / DK / MEX, 2018, Regie: Ciro Guerra, Cristina Gallegos, Laufzeit: 125 Minuten

„Beach Bum“ (VÖ: 1. August)

Der stets zugedröhnte Moondog (Matthew McConaughey) genießt das Leben und läuft auch gerne einmal in Frauenkleidern herum. (Universal)

Das hippieske Autorengenie Moondog (Matthew McConaughey) frönt seinem hedonistischen Lebensstil. Er dröhnt sich permanent zu, vögelt sich durch die Gegend und saust halbnackt auf seinem Boot durch die Florida Keys. Doch dann wird der Lebemann durch eine Wendung des Schicksals dazu gezwungen, innerhalb eines Jahres sein nächstes Buch zu schreiben. Dies treibt den Poeten auf eine kleine Odyssee, bei der er allerhand inspirierende, schräge Vögel kennenlernt. Wer Unterhaltung mit Handlung und tiefer gehendem Sinn bevorzugt, ist in dem verpeilten Anti-Film „Beach Bum“ falsch. Für alle anderen bietet die exzentrische Komödie eine Fluchtmöglichkeit aus der bisweilen von übertriebener politischen Korrektheit geprägten Welt.

Preis DVD: circa 13 Euro

"Alita: Battle Angel" begeistert mit spektakulären Bildern aus dem Computer. (FOX)

USA / FR, 2018, Regie: Harmony Korine, Laufzeit: 91 Minuten

„Alita: Battle Angel“ (VÖ: 1. August)

Alita (Rosa Salazar) hat nicht nur große Augen, sondern auch eine große Vergangenheit. (FOX)

Im Jahr 2563 ist die Erde ein Trümmerfeld, und nur in der Himmelsstadt Zalem lässt es sich gut leben. Der Cyborg-Forscher Dyson Ido (Christoph Waltz) jedoch fristet sein Dasein im düsteren Schatten der Stadt, wo er auf einem Schrottplatz den Kopf eines weiblichen Cyborgs findet. Er beschließt, ihm neues Leben einzuhauchen und nennt sie Alita. Das Mädchen lernt schnell und entwickelt aufregende Kampfskills, die den Mächtigen von Zalem ein Dorn im Auge sind. Die starbesetzte CGI-Schlacht „Alita: Battle Angel“ zündet ein wahres Feuerwerk an Effekten. Die Story des Werks von Produzent James Cameron kann mit den faszinierenden Bildern allerdings nicht mithalten.

Preis DVD: circa 14 Euro

USA / ARG / CAN, 2018, Regie: Robert Rodriguez, Laufzeit: 117 Minuten