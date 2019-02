Das Beziehungsdrama "A Star Is Born" handelt von der Liebe zwischen Jackson (Bradley Cooper) und Ally (Lady Gaga). (Warner Bros)

Schon seit vielen Jahren ist Lady Gaga eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Musikgeschäfts. Mit ihren schrillen Outfits, den aufwendigen Bühnenshows und allen voran einer großen, unverwechselbaren Stimme begeistert die 32-Jährige Fans in aller Welt. Für ihre Rolle in „A Star Is Born“ hat die Künstlerin nun die Profession gewechselt - und sie glänzt an der Seite von Bradley Cooper. In dem Beziehungsdrama spielt Gaga die Barsängerin Ally, die dank eines Förderers eine Weltkarriere hinlegt. Die Musik hat auch im Drama „Girl“ eine wichtige Rolle inne. Der dritte Heimkino-Tipp der Woche, „Wackersdorf“, blickt dagegen auf die Proteste gegen eine nukleare Aufbereitungsanlage in den 1980er-Jahren zurück.

„A Star Is Born“ (VÖ: 21. Februar)

Gemeinsam performen Jackson (Bradley Cooper) und Ally (Lady Gaga) auf der Bühne. Während der Sänger immer weiter abstürzt, wird Ally zum gefeierten Musikstar. (2017 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Ally (Lady Gaga) ist eine höllisch talentierte Sängerin. Die Hoffnung auf eine große Karriere hat sie dennoch aufgeben, stattdessen tritt sie in Bars auf. Als eines Abend der charismatische Country-Star Jackson Maine (Bradley Cooper) auf der Suche nach einem Drink die junge Frau singen hört, ist es um den Musiker geschehen. Schon wenige Tage später bittet er Ally bei einem Konzert auf die Bühne, und man spürt sofort - die Chemie zwischen den beiden Künstlerseelen passt. Es ist der Beginn einer großen Liebe und einer Weltkarriere Allys. Währenddessen baut der selbstzerstörerische Jackson immer weiter ab. In seinem Regiedebüt liefert Bradley Cooper ein berührendes Beziehungsdrama mit einem grandiosen Soundtrack.

Preis DVD: circa 13 Euro

Der annähernd realitätsgetreue Film "Wackersdorf" blickt auf die Proteste gegen eine nukleare Wiederaufbereitungsanlage in den 1980er-Jahren zurück. (Alamode)

Laufzeit: 130 Minuten

„Wackersdorf“ (VÖ: 22. Februar)

Von der Münchner Landesregierung als "zukunftsweisendes Großprojekt" angepriesen formiert sich schnell ein Protest gegen die nukleare Wiederaufbereitungsanlage. (Erik Mosoni Photography)

In der Oberpfalz gehen Anfang der 1980er-Jahre die Lichter aus. Es gibt keine Jobs, keine Perspektiven und viele Menschen ziehen weg. Da klingt das Angebot, das beim Schwandorfer Landrat Hans Schuierer (Johannes Zeiler) einflattert, fast zu schön. Die Münchner Landesregierung verspricht ein „zukunftsweisendes, industrielles Großprojekt“ und 3.000 neue Arbeitsplätze. Dass es sich dabei um eine nukleare Wiederaufbereitungsanlage handelt, stößt aber vielen Bewohnern sauer auf und löst Massenproteste von bald nationaler Tragweite aus. Differenziert und facettenreich erzählt Oliver Haffner im annähernd realitätsgetreuen Film „Wackersdorf“ von Willkür und Widerstand, von Gehorsam und Zivilcourage. So erinnert der Film daran, wie wichtig es ist, zu zweifeln und für demokratische Werte aufzustehen.

Preis DVD: circa 14 Euro

Lara (Victor Polster) steht in "Girl" vor zwei Herausforderungen. An ihrer neuen Ballettschule muss sie härter arbeiten als je zuvor und sie wünscht sich. Dazu ist sie unruhig, weil ihre primären Geschlechtsmerkmale noch immer die eines Jungen sind. (Universum Film)

Laufzeit: 123 Minuten

„Girl“ (VÖ: 22. Februar)

Regisseur und Autor Lukas Dhont erzählt die berührende Geschichte von Lara (Victor Polster) mit intensiven Tanzszenen, bei denen die Zuschauer Mitgefühl für die Protagonistin entwickeln. Ob Lara endlich wirklich Lara sein kann? (Universum Film)

Lara (Victor Polster) hat in „Girl“ zwei Zielpunkte im Blick: Ballerina werden - und ein richtiges Mädchen. Beides stellt sie vor große Herausforderungen. Einerseits muss sie an ihrer neuen Ballettschule höheren Ansprüchen genügen. Andererseits ist sie unruhig, weil ihre primären Geschlechtsmerkmale noch immer die eines Jungen sind. In intensiven Tanzszenen schafft der preisgekrönte Regisseur und Autor Lukas Dhont eine enge Verbindung zwischen den Zuschauern und seiner Hauptfigur. Unentrinnbar fesselnd ist das Ringen Laras mit ihrem eigenen Körper, dass unwillkürlich Mitgefühl auslöst und ein Bangen, ob Lara nun endlich wirklich Lara werden kann. Völlig zu Recht wurde der feinfühlige Film im Filmfestival in Cannes prämiert.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 101 Minuten