Im Wasser bewegen sich die Eselspinguine schnell und elegant, an Land – weniger. Vermeiden lässt sich der Spaziergang nicht: Im Frühling müssen die Tiere geeignete Nistplätze finden. (Jamie McPherson / Silverback/Netflix)

Es ist ein Krimi im Miniaturformat: Eine Schmetterlingslarve, gerade erst geschlüpft, windet sich auf dem Erdboden, als eine Armee Ameisen anrückt. Der kommt das wehrlose Tier gerade recht, kurzerhand wird es abtransportiert, rein in den unterirdischen Ameisenbau, rauf auf den Vorrätehaufen. Widerstand zwecklos.

Dann der Twist: Die Raupe ist gar nicht Beute, sie ist Undercoveragent. Für sie läuft alles nach Plan. Durch einen chemischen Trick imitiert sie den Geruch der Ameisenhaut. Die erachten die Larve dehalb als eine von ihnen, sie adoptieren den Eindringling, mästen ihn geradezu. Fast zwei Jahre füttern sie ihn durch – bis er sich eines Tages verpuppt und schließlich auf fertiger Schmetterling aus dem Bau krabbelt.

Die Entwicklung des Lungenenzian-Ameisen-Bläulings, sie ist nur eine, die zeigt: In der Natur ist alles aufeinander abgestimmt, unglaubliche Überlebensstrategien haben sich über Jahrtausende entwickelt. Es ist ein System, das zusammenbricht, wenn eines seiner Bestandteile fehlt. Nur eine Ameisenart kann den vor allem in Europa vorkommenden Schmetterling aushalten. Stirbt sie aus, verschwindet auch der Schmetterling.

Eine Welt im Wandel

Die Dokumentarfilm-Serie „Unser Planet“, produziert vom Streamingdienst Netflix, erzählt in beeindruckenden Bildern von einer Welt im Wandel, von sich rapide verändernden Lebensräumen und denen, die – noch – da sind. Zweieinhalb Jahre war das Filmteam um die Briten Alastair Fothergill and Keith Scholey, die schon die BBC-Reihe „Planet Erde“ verantworteten, unterwegs, um die letzten Refugien bedrohter Arten wie Eisbären, Orang-Utans oder sibirischer Tiger aufzusuchen. Oft, so erzählen sie in Interviews, lagen sie wochenlang auf der Lauer, bewegten sich nicht von der Stelle und pinkelten in Flaschen, um eines der seltenen Tiere zu Gesicht zu bekommen.

An ihrer Botschaft lässt die Serie keinen Zweifel. „Was wir in den kommenden 20 Jahren tun, wird die Zukunft allen Lebens auf der Erde bestimmen“, heißt es in Folge eins. Was folgt, ist eine eindrückliche Demonstration all dessen, was auf dem Spiel steht. In acht Episoden stellt die Doku die wichtigsten Biome der Erde vor, von der abgelegenen Wildnis der Arktis über die geheimnisvollen Tiefen der Ozeane und die Weiten Afrikas bis hin zu den artenreichen Dschungeln Südamerikas.

Die Aufnahmen, die dem 600-köpfigen Team aus erfahrenen Tierfilmern und Wissenschaftlern gelungen sind, sind oft atemberaubend schön. Gleichzeitig machen sie klar: Es ist völlig unklar, wie lange derartige Szenen sich noch filmen lassen. Schon jetzt haben sich die Bestände zahlreicher Arten bedrohlich dezimiert; schmerzlich wird dem Zuschauer bewusst, was Klimawandel und Umweltverschmutzung längst anrichten. Dass es nicht zu spät ist, zeigen die Bilder aus verschiedenen Reservaten, in denen sich teils fast ausgestorbene Arten erholen konnten: weil Menschen rechtzeitig gehandelt haben.

Weitere Informationen

Unser Planet. Erste Staffel. Anbieter: Netflix.