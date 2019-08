Max Mutzke ist der Astronaut! Und hat die Show "The Masked Singer" gewonnen. (obs/PROSIEBEN)

Nach wochenlangem Rätseln sind die Masken nun endlich gefallen. Am Donnerstagabend fand auf ProSieben das große Finale von „The Masked Singer“ statt. Sechs Wochen lang haben das Publikum und die vierköpfige Jury gerätselt, welche zehn Prominenten sich hinter den aufwendigen Kostümen verstecken. Kleine Indizienfilme und Gesangsauftritte sollten Aufschluss geben. Jede Woche wurde eine Identität enthüllt.

Nun steht fest: Der Astronaut ist der Gewinner er ersten deutschen Staffel. Hinter der Maske versteckte sich niemand geringeres als der Sänger und ehemalige ESC-Teilnehmer Max Mutzke. Er darf „Die goldene Maske“ mit nach Hause nehmen. Für einige Fans der Show ein ernüchternder Moment. Zu großen Überraschungen kam es im Finale nämlich leider nicht. Viele Zuschauer trafen schon vorab mit ihren Tipps bei vielen Kandidaten direkt ins Schwarze. Zudem zogen endlose Werbepausen die Show in die Länge. Erst nach Mitternacht war Schluss.

Ein kurzer Blick zurück: In den vergangenen Wochen mussten der Oktopus (Ex-No-Angel Lucy Diakovska), der Schmetterling (Schauspielerin Susan Sideropoulos), der Kakadu (Schauspieler Heinz Hoenig), das Eichhörnchen (Model Marcus Schenkenberg) und der Panther (Schlagersängerin Stefanie Hertel) bereits ihre Masken abnehmen. Der Engel, der Kudu, der Grashüpfer, das Monster und der Astronaut waren bis zum Finale noch ein Geheimnis.

Dort sangen erst einmal alle zehn Kandidaten gemeinsam ihre Version von Queens „Bohemian Rhapsody“. Danach durften die fünf Finalisten jeweils einen eigenen Song präsentieren, bevor das Publikum den ersten Kandidaten raus wählte.

Keine große Überraschung: ProSieben-Moderator Daniel Aminati ist der Kudu. (obs/PROSIEBEN)

Der Kudu musste das Finale als Erstes verlassen. Und kurz nachdem bei Twitter und auf Prosieben.de noch wild spekuliert wurde (ernst gemeint: Thorsten Legat, weniger ernst gemeint: Donald Trump), kam die große – leider wenig überraschende – Auflösung: ProSieben-Moderator Daniel Aminati verbarg sich hinter dem Kudu-Kostüm. Er habe manchmal unter seiner Maske gar keine Luft bekommen, erzählte Aminati nach der Enthüllung. Aber dann habe er sich gedacht: „Scheiß drauf, hauptsache Party!!“

Weiter ging es mit zwei Duellen: Grashüpfer gegen Monster und Engel gegen Astronaut. Im ersten Duell zog das Monster den Kürzeren. Verließ den Wettkampf aber als „Sieger der Herzen“, wie sich die Jury einig war. Tausende von Fans fragen online nach einer Kuscheltier-Version des Monsters für Zuhause. Doch zurück zum Wesentlichen. Die Auflösung: Boxweltmeisterin Susianna „Susi“ Kentikian steckte hinter dem rosafarbenen Plüschkostüm. „Ich habe das Monster von Anfang an geliebt“, sagte sie. Sie habe für die Show sogar mehr geübt, als für ihre Boxkämpfe.

Siegerin der Herzen: „Susi“ Kentikian als Monster. (obs/PROSIEBEN)

Das zweite Duell ging wie von vielen Zuschauen erwartet an den Astronauten. Obwohl der Engel mit seiner rockigen Version des Spice-Girl-Hits „Wannabe“ zum Anschluss noch einmal eine sehr unterhaltsame Show hinlegte. Doch leider gab es auch hier kein großes Überraschungsmoment: Comedian Bülent Ceylan versteckte sich hinter der Maske des Engels – der Tipp, der in den sozialen Medien mit Abstand am häufigsten genannt wurde. Viele Fans hätten ihn allein an seinen Fingern erkannt, sagte Ceylan nach der Demaskierung. Die kann er nämlich ungewöhnlich weit biegen.

Finale mit starken Sängern

Mit dem Grashüpfer und dem Astronaut hat das Publikum die zwei Maskierten mit der besten Gesangsleistung ins Finale gewählt. Der Astronaut überzeugte das Publikum ab der ersten Show mit seiner Stimme, der Grashüpfer setzte zusätzlich noch auf Entertainerqualitäten. Doch am Ende war es der Astronaut, der zuletzt seine Maske abnehmen durfte.

Viele Zuschauer tippten, dass Gil Ofarim hinter dem Kostüm des Grashüpfers steckt – und sie sollten recht behalten. (obs/PROSIEBEN)

Sänger Gil Ofarim und Schauspieler Jan Josef Liefers gehörten zu den meistgenannten Tipps der Zuschauer beim Grashüpfer, beim Astronauten wurden Sänger Max Mutzke, Fanta-4-Mitglied Smudo und Fernsehkoch Nelson Müller hoch gehandelt. Und die Zuschauer sollten in beiden Fällen recht behalten. Mit der Enthüllung von Gil Ofarim und Max Mutzke endete die erste deutsche Staffel „The Masked Singer“. Nach sechs Wochen unter strengen Geheimhaltungsvorkehrungen konnten nun also auch die letzten der zehn Prominenten ihre bis zu 25 Kilogramm schweren Kostüme an den Nagel hängen.

ProSieben landete mit „The Masked Singer“ einen Quotenhit. Der Sender legte seinen besten Show-Neustart seit 2011 hin. Jede Woche schalteten mehr Menschen ein, beim Halbfinale lag die Einschaltquote mit 3,16 Millionen Zuschauern bei insgesamt 14 Prozent (29 Prozent bei den 14 bis 49-Jährigen). Da ist es wenig überraschend, dass der Sender bereits im Juli bekannt gab: 2020 wird es eine zweite Staffel geben: Mit neuen Kostümen und neuen Stars. Bleibt zu hoffen, das die zweite Runde ein paar Überraschungen mehr bereit hält.

Übrigens: Ganz neu ist das Format nicht. Bereits 2015 startete die Show „King of Mask Singer“ in Südkorea. Weitere Ableger in Asien folgten. 2019 wurde das Battle in den USA umgesetzt, in Europa hat nun Deutschland den Anfang gemacht.