Heino Ferch spielt zum dritten Mal Martin Suters aus der Zeit gefallenen Dandy-Detektiv Johann Friedrich von Allmen. (ARD Degeto / Julie Vrábelová)

teleschau: Herr Ferch, es gibt bislang nur fünf Allmen-Romane von Martin Suter. Haben Sie Angst, dass Ihnen bald der Stoff ausgeht?

Beziehungslos, ohne Verantwortung, aber voller Liebe für Frauen und "das Schöne" an sich: Heino Ferch als Privat-Ermittler in Martin Suters Romanverfilmung "Allmen und das Geheimnis der Dahlien" (Szene mit Andrea Osvárt als Jojo). (ARD Degeto / Julie Vrábelová)

Heino Ferch: An den Drehbüchern zum jüngsten Roman „Allmen und die Erotik“ wird schon gearbeitet. Ich hoffe, dass es auch danach weitergeht. Martin Suter mag unsere Filme sehr, das weiß ich. Er sagte sogar, sie seien die elegantesten Verfilmungen seiner Bücher bisher. Im September kommt übrigens schon sein nächster Allmen-Roman heraus.

teleschau: Mal etwas naiv gefragt - gibt es bei Johann Friedrich von Allmen überhaupt eine charakterliche Entwicklung oder ist er immer gleich?

Heino Ferch durfte sich in der dritte Allmen-Verfilmung wieder über schöne Haare sowie exquisite, maßgeschneiderte Garderobe freuen. Gedreht wurde vorwiegend in Prag, auch wenn die Handlung in Zürich spielt. An den Büchern zum vierten Film "Allmen und die Erotik" wird bereits gearbeitet. (ARD Degeto / Julie Vrábelová)

Ferch: Allmen ist Allmen, nämlich das komplette Gegenteil von uns. Das ist auch der Reiz an der Figur. Er ist jemand, der ohne Beziehung lebt, auch wenn er die Frauen liebt und sie immer wieder eine große, romantische Rolle in seinem Leben spielen. Aber Sie haben schon Recht. Er schwebt sozusagen durch sein Leben, eher der ewigen Eleganz als einer Entwicklung verpflichtet.

„Seht mal, so kann man auch leben“

Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch, rechts) lebt mit seinem Diener Carlos (Samuel Finzi) zusammen. Beide Männer sind heterosexuell. "Jeder unterstützt den anderen, ohne ihn verändern zu wollen und etwas einzufordern. Die beiden führen gewissermaßen die perfekte Ehe", sagt Heino Ferch. (ARD Degeto / Julie Vrábelová)

teleschau: Ist Allmen ein Hochstapler, weil er mehr zu sein vorgibt, als er ist?

Ferch: Gewissermaßen ist er ein Hochstapler, weil sein Adelstitel nicht existiert. Er hieß mal Vonallmen und hat den Namen einfach in zwei Worte unterteilt. Aber das ist bezeichnend für ihn. Seine Erscheinung ist immer nur knapp an der Wahrheit vorbei. So ist er ja tatsächlich sehr gebildet und ungeheuer gut gekleidet, dazu mit exzellenten Manieren unterwegs. Deshalb glauben viele Leute, er sei vermögend, aber das behauptet er ja nie. Allmen lebt, auf sehr hohem Niveau, von der Hand in den Mund. Er ist chronisch „überinvestiert“, sprich: pleite.

Allmen (Heino Ferch) und die eleganten Frauen des dritten Films. Neben seiner ewigen On-Off-Freundin Jojo (Andrea Osvárt, links) ist er diesmal auch sehr an der klugen Psychologin Dalia (Katharina Schüttler) interessiert. (ARD Degeto / Julie Vrábelová)

teleschau: Allmen wohnt mit seinem Diener Carlos zusammen, obwohl beide Männer heterosexuell sind. Für diese seltsame Art von Verbindung gibt es Vorbilder wie Sherlock Holmes und Dr. Watson. Haben diese Männer eigentlich Angst vor Frauen?

Ferch: Es sind bindungsscheue Männer. Für mich hat Martin Suter in Allmen einen Lebenskünstler und Philosophen erschaffen, der den Menschen einen Spiegel vorhält. Nach dem Motto: Seht mal, so kann man auch leben: frei von Verpflichtungen, nicht an die Zukunft denkend, sondern voll im Hier und Jetzt bleibend. Allmen muss keine Verantwortung für andere Menschen tragen, er hat weder Frau noch Kinder. Und diese Männerbeziehung ist perfekt für ihn. Jeder unterstützt den anderen, ohne ihn verändern zu wollen und etwas einzufordern. Die beiden führen gewissermaßen die perfekte Ehe.

Heino Ferch spielt Lebemann Johann Friedrich von Allmen, ein Genussmensch und Lebensästhet. Nur mit Geld kann er leider nicht umgehen, weshalb der Dandy-Detektiv chronisch pleite ist. (ARD Degeto / Hardy Brackmann)

teleschau: Ist es okay, wenn man sich mit Allmen und seiner Welt nicht identifizieren kann?

Ferch: Ja, natürlich. Es reicht, wenn diese Welt Interesse und Faszination hervorruft. Und das tut sie, weil ein solcher „Dandy Detective“ heutzutage äußerst selten ist. Bei „Allmen“ ist alles „bigger than live“. Der Typ weiß alles, kann alles und tut es mit links. Trotzdem ist er kein eindimensionaler Superheld, denn er kennt das Scheitern, die Einsamkeit und Trauer. Natürlich scheint dieser ganze Allmen-Kosmos aus der Zeit gefallen. Bei uns dürfen alle Frauen noch toll aussehen, nach großer Eleganz, und auch meine Garderobe ist so teuer, dass sie nach den Dreharbeiten wieder vorsichtig weggepackt wird - für einen eventuellen weiteren Einsatz.

Ein Lebemann, aber alles andere als eindimensional: Heino Ferch in der Verfilmung des zweiten Allmen-Romans von Martin Suter, "Allmen und das Geheimnis des rosa Diamanten". Die ersten beiden Allmen-Filme liefen im Frühjahr 2017 im Ersten. (ARD Degeto / Hardy Brackmann)

„Wir wollen schon modern sein“

teleschau: Allmen ist ein klassischer, anachronistischer Playboy. Einer wie James Bond in den 60-ern. Damals galten solche Typen einfach als cool. Schaut man heute anders auf sie - kritischer?

"Allmen und die Libellen" hieß der erste Roman der Reihe von Martin Suter, der 2011 erschienen ist. 2017 gab Heino Ferch in der gleichnamigen ARD-Verfilmung Johann Friedrich von Allmen ein Gesicht. Dem Schriftsteller gefiel es sehr gut, beteuert Ferch. Suter sagt, er habe nun immer ihn vor Augen, wenn er an Allmen dächte. (ARD Degeto / BR / Hardy Brackmann)

Ferch: Na klar, heute ist man schnell bei Metoo, wenn man Männer zeigt, die sich nehmen, was sie wollen. Damit hatte James Bond noch keine Probleme (lacht). Aber Spaß beiseite: Wir achten sehr darauf, dass wir in den Drehbüchern - bei aller klassischen Eleganz - vor allem starke, unabhängige Frauen zeigen. Wir wollen schon modern sein, indem wir zwei Geschlechter zeigen, die elegant, aber sehr direkt mit dem anderen umgehen - und klar zeigen, dass sie am Gegenüber interessiert sind.

teleschau: Hat man mittlerweile eher Mitleid mit beziehungslosen James Bond-Typen, die früher den meisten Männern problemlos als Vorbild dienten?

Ferch: Nein, warum sollte man mit Allmen Mitleid haben? Es geht ihm doch gut ...

teleschau: Vielleicht, weil er einsam und oberflächlich ist ...

Heino Ferch in der düsteren österreichischen Krimireihe "Spuren des Bösen", die im ZDF gezeigt wird. Ferchs Rolle darin - ein Psychiater - ist sozusagen der Gegenentwurf zu den leichten Allmen-Filmen. Trotzdem gehören beide Reihen und Rollen zu den derzeit interessantesten der deutschsprachigen Krimi-TV-Landschaft. (ZDF/ORF/aifilm/Petro Domenigg)

Ferch: Einsam ist er nur, wenn eine Liebe oder ein Begehren enttäuscht wurde und Carlos nicht trösten kann. Oberflächlich ist dieser Mann keineswegs. Allmen ist sogar sehr vielschichtig, nur entschuldigt er sich nicht die ganze Zeit. Die meisten Männer sind ja heute schrecklich weichgespült. Wir leiden daran, dass wir es allen recht machen wollen. Bloß nicht zu viel, keine Grenzen überschreiten, immer schön aufpassen. Diese Einstellung ist heutzutage zum Verhaltenskodex geworden - was furchtbar ist, weil sie ja nicht realistisch ist. Wir spielen uns nur etwas vor.

teleschau: Das klingt, als wären Sie sehr genervt von der Vorsichts-Kultur.

Ferch: Ja, weil es unechtes Verhalten ist. Es ist ja keineswegs so, dass die Bedürfnisse des Menschen sich geändert hätten. Wir tun nur so, als ob es anders wäre. An Allmen sind die Menschen interessiert, weil er tatsächlich handelt und spricht, wie er fühlt.

„Leute mit den richtigen Visionen, aber klarer Kante werden heute dringend gebraucht“

teleschau: Also braucht es Egozentriker wie Ihren Allmen, um die Menschheit aus ihrer modernen Kultur des „common sense“ und der Alltagsverträglichkeit herauszuholen?

Ferch: Ja, ich denke schon, dass der aus der Zeit gefallene Allmen ein Kommentar Suters zur Gegenwart ist. Leute mit den richtigen Visionen, aber klarer Kante werden heute dringend gebraucht. Auch zu dem Preis, dass es anstrengend werden kann für diese Menschen. Suter hat es über den Kniff gelöst, dass Allmens extreme Lebenseinstellung, die sich dem Ästhetischen, Schönen und Gutem verpflichtet fühlt, dafür sorgt, dass der Typ ständig pleite ist. Sein Lebensstil ist sehr teuer, aber er kann nicht anders.

teleschau: Auch das Unvernünftige, das wenig Vorsorgende ist ja etwas, das uns heute in Zeiten der Zusatzrenten und vielen Zusatzversicherungen verunsichert.

Ferch: Ja, auch das ist ein reizvoller Punkt am Charakter Allmen. Etwas sehr Authentisches. Er handelt nach dem Motto: Lebe den Tag, lebe dein Leben. Habe nicht so viel Angst! Man guckt jemandem gerne zu, der so ist. Das ist auch ein bisschen das Geheimnis des Erfolges der Figur. Den Namen Allmen kann man ja auch Englisch lesen oder aussprechen, „all men“, also der klassische Jedermann. Wir wollen alle so ein bisschen sein wie er. Wir sehnen uns nach mehr Mut.