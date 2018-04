Nadja Uhl als Witwe, der man in Westdeutschland kurz nach dem Zweiten Weltkrieg durch eine Intrige ihre Kinder wegnimmt und sie in die Psychiatrie wegsperrt. Es ist die wahre Geschichte der Großmutter von Filmemacherin Esther Gronenborn. (ZDF / Václav Sadílek)

Im Filmdrama „Ich werde nicht schweigen“ (Montag, 7. Mai, 20.15 Uhr, ZDF) spielt Nadja Uhl (45) die Großmutter von Drehbuchautorin und Regisseurin Esther Gronenborn. Der Kriegerwitwe wurden wenige Jahre nach Ende des Nazi-Regimes im niedersächsischen Oldenburg die Kinder weggenommen, sie selbst steckte man in eine Psychiatrie. Dort wurde im „Dritten Reich“ organisierte Euthanasie betrieben. Das Erschreckende an dem Film ist die Erkenntnis, dass Zustände, Geisteshaltungen und Seilschaften der Nazizeit auch Jahre später so präsent sind, als wäre das alte System immer noch in Amt und Würden. Schauspielerin Nadja Uhl über die Zeitlosigkeit des Bösen und ihre Unlust, Frauen als Opfer zu stilisieren.

teleschau: Ihre Figur ist der Großmutter von Drehbuchautorin und Regisseurin Esther Gronenborn nachempfunden. Sie war in der Tat ein Opfer der Psychiatrie in Wehnen. Wie authentisch ist die Geschichte?

Nadja Uhl spielt die Hauptrolle im ZDF-Drama "Ich werde nicht schweigen". Trotz des kämpferischen Titels erzählt der Film in beklemmender Atmosphäre von der Ohnmacht von Frauen und anderen "Rechtlosen" im Deutschland der Nachkriegszeit. (Christian Marquardt/Getty Images)

Nadja Uhl: Sie ist in etwa so geschehen. Wobei niemand das Innenleben einer Psychiatrie in der Nachkriegszeit exakt zeichnen kann, der nicht dabei war. Man muss aber auch sagen, dass die Klinik ihre Vergangenheit vorbildlich transparent aufgearbeitet hat. Es wäre deshalb nicht fair, bei der Schuld der Klinik zu verharren.

teleschau: Der Titel des Films klingt sehr kämpferisch. Beim Betrachten stellt sich jedoch vor allem ein beklemmendes Gefühl ein ...

Nadja Uhl als Kriegerwitwe Margarete Oelkers. 1948 findet sie einen kleinen Job auf dem Markt in Oldenburg. Zuvor war sie materiell von ihrem Vormund abhängig. Das ZDF-Drama "Ich werde nicht schweigen" erzählt von der Lebensenge der Nachkriegsjahre. (ZDF / Václav Sadílek)

Uhl: Natürlich, war es auch eine beklemmende Zeit. Trotzdem glaube ich, dass man diese Zustände nicht aufs „Dritte Reich“ oder dessen Ausläufer begrenzen kann. Solche Verbrechen existieren, seit es Menschen gibt. Man würde sich ausruhen, würde man solche Stoffe historisch wegsperren. In uns allen schläft die Möglichkeit, sehr dunkle Dinge zu tun. Euthanasie ist ein dämonisches Thema, das man mit der Nazizeit verbindet. Man muss aber leider auch die Zeitlosigkeit des Grauens anerkennen.

teleschau: Sie glauben also nicht, dass die schwache Position der Frauen damals diese Geschichte erst möglich machte?

Rufmord und die alten Seilschaften der Nazis: Margarete Oelkers (Nadja Uhl) verlangt von Amtsarzt Dr. Ahrens (Rudolf Kowalski) eine Bescheinigung, dass sie nie schizophren war. Sie wirft ihm vor, sie ohne Grund in die Klinik Wehnen eingewiesen zu haben. (ZDF / Václav Sadílek)

Uhl: Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich ist es die Geschichte einer klassischen Intrige, die einen Rufmord zur Folge hat. Das gab es schon bei Shakespeare und hätte auch einen Mann treffen können. Die Rolle der deutschen Frau nach dem Zweiten Weltkrieg war ja durchaus ambivalent, nicht ausnahmslos schwach. Insofern sollte man aufpassen, die Frauen von damals als schwach hinzustellen, nur weil man noch nicht über Emanzipation redete.

teleschau: Man könnte sich beim Betrachten des Films auch an „MeToo“ erinnert fühlen. Kürzlich stellte man fest, wie rechtlos Frauen in der heutigen Gesellschaft bisweilen immer noch sind. Ihre Geschichte erzählt, wie leicht man als Frau damals einfach in die Psychiatrie gesteckt werden konnte.

Schauspielerin Nadja Uhl bei der Premiere des Films "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" im Januar 2017. Die 45-Jährige, Mutter zweier Töchter, zählt zu den politisch denkenden Schauspiel-Stars in Deutschland. (Christian Marquardt/Getty Images)

Uhl: Nun, wie sah diese Zeit damals aus? Viele Männer waren tot oder in Gefangenschaft. Viele Frauen waren traumatisiert. Viele hatten Vergewaltigungen als sogenanntes „kriegerisches Mittel“ erlebt, später waren sie mit den Kindern alleine. Meine Großmutter kam mit einem Flüchtlingstreck über die Oder. Ich denke aber auch an die Frauen, die das Land damals wieder aufbauten.

teleschau: Sie meinen, dass Frauen damals nicht so schwach waren, wie sie manchmal gemacht werden?

Kriegerwitwe Margarete Oelkers (Nadja Uhl) und ihr Nachbar Herr Windhorst (Martin Wuttke): Der Film "Ich werde nicht schweigen" spielt in einem beklemmenden Gestern, das für Nadja Uhl jedoch stets aktuell bleibt. (ZDF / Václav Sadílek)

Uhl: Ich neige insgesamt nicht dazu, Frauen in eine aussichtslose Opferrolle zu drängen, wenn sie für ihre Rechte und Selbstbestimmung eintreten. Ich sehe mich als moderne Feministin. Für mich dürfen Feministinnen sexy und selbstbestimmt sein. Ich mag dieses Stigma der Opferrolle nicht. Wir müssen aus einer positiven Kraft heraus agieren. Auch Margarete im Film ist nicht nur ein Opfer. Sie wächst über sich hinaus und wird unglaublich stark.

teleschau: In letzter Zeit sieht man immer öfter Stoffe im Fernsehen, die davon erzählen, dass die autoritäre Gesellschaft nicht mit der Nazizeit endete. Diese Geschichte spielt in Westdeutschland nach dem Krieg. Dort, wo man dachte, er herrsche nun Demokratie.

Nadja Uhl spielt in "Ich werde nicht schweigen" (Szene mit Martin Wuttke) die wahre Geschichte einer Witwe und Mutter, der man in Oldenburg kurz nach dem Krieg übel mitspielt. Filme, die Frauen vor allem als Opfer stilisieren, lehnt die bekennende Feministin Nadja Uhl jedoch ab. (ZDF / Václav Sadílek)

Uhl: Derlei Gedanken hat man auch, wenn man wie ich aus der DDR stammt. Ich glaube, Macht und Geld waren zu allen Zeiten große Triebkräfte. Da ist es fast schon egal, in welchem Gesellschaftssystem man lebt. Wo es um Macht und Geld geht, sind jene Menschen, die „am Drücker“ sind, versucht, sich über die Moral zu stellen. Was nicht heißt, dass die Moral nicht irgendwann, vielleicht Generationen später, zum Zuge kommt. Moral im Sinne von Gerechtigkeit und Ausgleich. Ich glaube da zutiefst dran.

teleschau: Also ist die Staatsform egal?

Auch mit Mitte 40 noch gut im Geschäft: 2017 verkörperte Nadja Uhl eine LKA-Ermittlerin, die "undercover" als Sportlehrerin in eine Schule eingeschleust wird. Der Titel des ZDF-Zweiteilers vom Oktober 2017: "Tod im Internat" (Szene mit Valentino Fortuzzi). (ZDF / Reiner Bajo)

Uhl: Nein, das ist sie sicher nicht. Natürlich begünstigt Demokratie Gerechtigkeit. Es geht aber erst mal um die Frage, wo die Macht zu finden ist. Sie sitzt in allen Systemen, die untergegangen sind, erst mal in den alten Seilschaften und bei jenen Leuten, die vorher in Sachen Macht und Geld gut aufgestellt waren. Das war so nach dem Ende der Nazizeit, aber auch nach dem Ende der DDR. Aus diesem Gedanken heraus hatte ich immer ein Herz für Opfer wie Margarete. Egal, wo sie verleumdet wurden oder gelitten haben.

teleschau: In den letzten Jahren sieht man immer mehr Filme, in denen die autoritäre Nachkriegsgesellschaft der BRD aufgearbeitet wird. Auch die ZDF-Saga „Tannbach“, bei der Sie ebenfalls dabei waren, ging in diese Richtung.

Nadja Uhl mit Co-Star Heiner Lauterbach bei der Premiere der ersten ZDF-Filmtrilogie "Tannbach - Schicksal eines Dorfes" im Dezember 2014 in Berlin. Auch diese Erzählung setzt sich - wie auch deren drei Fortsetzungen vom Januar 2018 - mit der deutschen Gesellschaft der Nachkriegszeit auseinander. (Adam Berry/Getty Images)

Uhl: Ich habe das Gefühl, dass gegenwärtig ohnehin eine starke Aufarbeitung deutsch-deutscher Identität stattfindet. Im Moment findet eine Spaltung in Deutschland statt, die mir Sorgen bereitet. Ich bedaure das zutiefst.

teleschau: Woher kommt diese Spaltung?

Volltreffer bei der Rollenwahl: Nadja Uhl mit Jan Josef Liefers in der superben Literatur-Verfilmung "Der Turm", dem gelungenen Beispiel einer deutschen Event-Produktion aus dem Jahr 2012. (MDR / teamWorx / Nik Konietzny)

Uhl: Ich weiß es nicht genau, aber sie wird von einzelnen Medien und Personen erzeugt. Klar, ich lese sehr viel - und finde viel differenzierte Berichterstattung. Es gibt aber auch einen neuen Geist des Rechthabens, der Behauptung, die man einfach mal so als Fakt in den Raum stellt. Bei diesen Leuten wird gern verallgemeinert: Der Osten oder der Westen ist, so, weil ... Mich langweilen und ärgern diese Behauptungen. Weil sie es sich viel zu einfach machen und die Gesellschaft spalten.

teleschau: Was muss man tun, damit es besser wird?

Auch eine der wichtigen Rollen Nadja Uhls aus den letzten Jahren: Im preisgekrönten Thriller "Operation Zucker" von 2012 spielte sie eine Ermittlerin, die gegen Kinderprostitution kämpft. 2016 verkörperte sie die Rolle noch einmal - in der Fortsetzung "Operation Zucker - Jagdgesellschaft" (Szene mit Anatole Taubman). (BR / ARD / Degeto / Sperl)

Uhl: Ich kann diese Frage nur auf der menschlichen Ebene beantworten. Es geht um ein ehrliches Maß von Schuld und Sühne. Darum, dass wir unser Gewissen spüren und aus diesem Gewissen heraus handeln. Man muss eigene Fehler erkennen, Reue zeigen und es anschließend besser machen. Nur diese Haltung bringt uns als Menschen weiter. Ich dachte lange, die Deutschen wären in dieser Hinsicht auf einem guten Weg. In letzter Zeit bin ich mir nicht mehr sicher. Auf einmal kriegen wir uns wieder in die Haare über Fragen, die man sachlich diskutieren müsste, ohne sich über den anderen zu erheben. Ich glaube, wir verzetteln uns in dieser Debatte gerade gnadenlos.

teleschau: Kommen wir noch einmal zurück zum Film selbst. Hat Ihnen Esther Gronenborn erzählt, wie schwierig das Projekt für sie war?

Uhl: Wir können davon ausgehen, dass es sicher nicht leicht für sie war. Was ich als Schauspielerin jedoch immer wieder feststelle: Wenn man dreht, ist man in einem schaffenden Prozess angekommen. Das Schlimmste ist dann eigentlich schon vorbei. Die Auseinandersetzung vorher ist das, was traurig macht und berührt. Ich kann mir vorstellen, dass es für Esther ein großes inneres Bedürfnis war, die Geschichte ihrer Großmutter zu erzählen. Dass sie ihr damit ein Denkmal setzen und eine gewisse Form der Gerechtigkeit einkehren lassen wollte. Ich bin überzeugt, dass so etwas heilsam ist.

teleschau: Heilsam für die Filmemacherin?

Uhl: Heilsam als Prinzip. Wenn solche Dinge geklärt werden, können ganze Familien dadurch heilen. Solange die Dinge unter den Teppich gekehrt sind, gehen solche Wunden von einer Generation auf die nächste über. Mittlerweile wurde das ja auch als gesamtgesellschaftliches Problem erkannt. Ich finde es mutig und klug, sich dem zu stellen. Wir können alle davon lernen.