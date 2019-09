Bald verstehen die Inselbewohner, dass Gewalt eine realistische Handlungsoption ist. KC (Kate Bosworth) setzt sich zur Wehr. (Netflix)

Dass der Albtraum oft an den schönsten Plätzen der Welt zu Hause ist, hat Tradition im Film- und Fernsehgeschäft. Auf eine ansonsten offenbar komplett menschenleere tropische Insel hat es zehn junge bis mittelalte Menschen verschlagen. Sie wachen eines Morgens auf, ohne auch nur den Funken einer Erinnerung oder Erklärung, wie sie auf das vermeintliche Traum-Eiland gekommen sind. Doch schon bald brechen fürchterliche Kämpfe aus. Und Blut färbt den Sand.

Die neue Netflix-Serie „The I-Land“, die am Donnerstag, 12. September, weltweit ihre Premiere feiert, spielt mit den Urängsten vieler Menschen, was Einsamkeit, Ausweglosigkeit und extreme Panik angeht. Und sie führt natürlich auch ihre schaulustigen Zuschauer zunächst einmal ordentlich an der Nase herum. Völlig unklar erscheint nämlich lange, was das Geheimnis der Insel mit dem elektronisch-digitalen Markennamen ausmacht. Nach und nach kommen die Zivilisationsfernen darauf, dass keine Gewissheiten, was Ethik, Mitmenschlichkeit und Solidarität in der Ausweglosigkeit angeht, unter den Palmen gelten.

Die neue Netflix-Serie "The I-Land" führt ihr Personal, aber auch ihre Zuschauer ab 12. September an die Grenzen der Belastbarkeit. (Netflix)

„Lost“-Fans dürften begeistert sein

Erfolgsproduzent Neil LaBute, Schöpfer der „Van Helsing“-Filme, die ähnlich brutal hohe Schauwerte und maximale Gewaltexzesse zusammenbringen, treibt sein ausgesetztes Personal in einen wahren Nervenkrieg. Schon bald wird klar, dass die extremen physischen wie psychischen Herausforderungen des rätselhaften Geschehens auf der Insel alle Beteiligten an die Grenzen der Humanität führen werden. Man kennt das. Und trotzdem sieht man Stars wie Kate Bosworth („Superman Returns“), die zuletzt schon in der düsteren Dystopie-Serie „SS-GB“ glänzte, oder Alex Pettyfer („Der Butler“, „Magic Mike“) gerne beim Durchdrehen zu.

Die erste Maxime des Alltags auf der Insel lautet: Überleben. Chase (Natalie Martinez, rechts) und Moses (Kyle Schmid) sehen die Entwicklungen mit großer Sorge. (Netflix)

„The I-Land“ ist ein nervenaufreibendes Stück Fernsehunterhaltung, bei dem Netflix mit den Erwartungen von Fans von Erfolgsserien wie „Lost“, aber auch der „Hunger Games“-Filmreihe, spielt. Alle gegen alle, mit je einer Prise Horror und Sex - das Prinzip garantiert eigentlich immer ein sündiges Vergnügen.