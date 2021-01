Jean Seberg (Kristen Stewart) will mit ihrem Ruhm etwas bewirken. (EuroVideo Medien / Courtesy of Amazon Studios)

Um das Leben und mehr noch um den Tod von Jean Seberg ranken sich Mythen und Legenden. 40 Jahre wurde die US-amerikanische Schauspielerin alt, als offizielles Todesdatum gilt der 30. August 1979. Gefunden wurde sie allerdings erst zehn Tage später. Nackt, in eine Decke gehüllt in ihrem Auto in der Nähe von Paris. Man fand Schlaftabletten und einen Abschiedsbrief. Die Polizei deklarierte den Tod als Suizid, die Umstände blieben freilich ungeklärt. Der australische Regisseur Benedict Andrews versucht zu ergründen, wie es so weit kam. Sein Biopic „Against All Enemies“ erscheint nun, ebenso wie „The Outpost - Überleben ist alles“ und „Blackbird - Eine Familiengeschichte“ auf DVD und Blu-ray.

„Against All Enemies“ (VÖ: 28. Januar)

Kristen Stewart spielt groß auf, ansonsten ist "Jean Seberg - Against all Enemies" ein ziemlich gekünsteltes Biopic über die US-Schauspielerin, die zur Nouvelle-Vague-Ikone wurde. (EuroVideo Medien)

„Against All Enemies“ konzentriert sich auf Ereignisse in den Jahren 1968 bis 1970. Damals war Jean Seberg (Kristen Stewart) in Hollywood bekannt und in Frankreich berühmt. Mit ihrer Rolle in Jean-Luc Godards „Außer Atem“ an der Seite von Jean-Paul Belmondo war sie zum Gesicht der Nouvelle Vague geworden und zum Star. Das reichte ihr aber nicht. Für irgendetwas muss der Ruhm doch nützlich sein. Ihr Engagement für die radikale Bürgerrechtsbewegung der Black Panther wirkt zwar reichlich überraschend, ruft nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten aber das FBI auf den Plan. Sebergs Leben wird zum Albtraum: Chauvinismus, Rassismus, staatliche Überwachung, mediale Schmutzkampagnen - Benedict Andrews lässt in seiner Filmbiografie kaum ein Thema aus. Faszinierend ist der Film vor allem dank der facettenreichen schauspielerischen Leistung Stewarts.

Preis DVD: circa 13 Euro

Durch den Taliban-Großangriff bricht rasch Chaos im Lager der US-Soldaten aus. (EuroVideo Medien)

USA, 2019, Regie: Benedict Andrews, Laufzeit: 103 Minuten

„The Outpost - Überleben ist alles“ (VÖ: 28. Januar)

Das tatsachenbasierte Kriegsdrama "The Outpost - Überleben ist alles" zeichnet den Kampf einiger US-Soldaten gegen eine Taliban-Übermacht nach. (EuroVideo Medien)

Die Lage des Außenpostens in der nordafghanischen Provinz Nuristan ist alles andere als günstig. Die eigentliche Aufgabe der US-Soldaten unter Captain Ben Keating (Orlando Bloom), friedliche Beziehungen mit den Einheimischen auf den Weg zu bringen, kommt bloß schleppend voran. Auch die Neuankömmlinge rund um Sergeant Clint Romesha (Scott Eastwood) begreifen schnell, dass jederzeit Ungemach über sie hereinbrechen kann. Fast täglich liefern sich die Soldaten Feuergefechte mit den Terroristen. Als dann die Nachricht eintrifft, dass der Posten geschlossen werden solle, heißt es für die verbliebenen Männer: abwarten. Anfang Oktober 2009 kommt es allerdings noch einmal zu einem verheerenden Angriff der Taliban. „The Outpost - Überleben ist alles“ basiert auf einem Sachbuch des Journalisten Jake Tapper. Technisch und logistisch leisten Regisseur Rod Lurie und seine Mitstreiter Erstaunliches.

Preis DVD: circa 14 Euro

Lily hat ALS und will selbstbestimmt aus dem Leben scheiden: Susan Sarandon verkörpert ihre Figur wird Würde. (Leonine / Parisa Taghizadeh)

USA, 2020, Regie: Rod Lurie, Laufzeit: 120 Minuten

„Blackbird - Eine Familiengeschichte“ (VÖ: 29. Januar)

Abschiednehmen von der Mama? Im sentimentalen Wohlfühldrama "Blackbird - Eine Familiengeschichte" geht das nicht ohne sinnlose Streitereien. (Leonine)

Lily (Susan Sarandon) hat beschlossen zu sterben. Bevor sie still und leise aus der Welt scheidet, selbstbestimmt und freien Willens, versammelt sie ihre Familie für ein letztes gemeinsames Wochenende. Weil tatsächlich alle da sind, ist es mit der Ruhe nicht weit her. Ganz im Gegenteil: „Blackbird - Eine Familiengeschichte“ ist ein ziemlich lauter und geschwätziger Abschied. Und schon bald geht sich die ganze Sippschaft, insbesondere aber Lilys ungleiche Töchter Jennifer (Kate Winslet) und Anna (Mia Wasikowska), an die Gurgel. „Notting Hill“-Regisseur Roger Michell hat das Remake des sensiblen Sterbehilfedramas „Silent Heart“ (2014) von Bille August inszeniert und es in einen liberalen, wohlhabenden Bilderbuchkosmos verlegt. Das eigentliche Kernthema der Sterbehilfe wird zur Randnotiz in einem Wohlfühlfilm mit makabren Humorinseln.

Preis DVD: circa zwölf Euro

USA, 2019, Regie: Roger Michell, Laufzeit: 94 Minuten