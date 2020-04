David Kross im neuen deutschen Netflix-Original "Betonrausch". FP059-BETONRAUSCH 09.04.2019+21.05.2019 (NIK KONIETZNY/Netflix)

Herr Kross, 2018 spielten Sie in „Simpel“ ein jungen Mann mit geistiger Behinderung, 2019 die Torwartlegende Bernd „Bert“ Trautmann und jetzt in „Betonrausch“ Viktor Steiner, einen Betrüger, der auf das große Geld aus ist. Drei sehr unterschiedliche Rollen. Welche war für Sie die größte Herausforderung?

David Kross: Alle Rollen hatten unterschiedliche Herausforderungen. Bei ‘Trautmann’ war es, den Torhüter und die ganzen Fußballszenen glaubhaft darzustellen. Bei ‘Simpel’ war es die andere Körperlichkeit der Rolle. In ‘Betonrausch’ war die größte Herausforderung wieder die Rolle an sich, weil sie etwas war, das ich vorher noch nicht gemacht hatte. Ich spiele einen Hochstaplercharakter, der in einen Strudel aus Geldgier und Drogen gerät, aber auch eine große Entwicklung durchmacht. An den ersten beiden Drehtagen haben wir die Interviewszenen, in denen Viktor alles noch einmal nacherzählt, gedreht. Ich musste also einen Film in Erinnerung nacherzählen, als ob ich alles erlebt hätte. Das war auf der einen Seite eine große Herausforderung, aber auch gut, weil ich so immer genau wusste, wohin die Reise dieser Figur führt.

Was muss eine Rolle mit sich bringen, damit Sie Lust haben, sie zu spielen?

Sie muss mich irgendwie catchen. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Eine Herausforderung, etwas Neues, womit ich vielleicht selbst nicht gerechnet hätte. Auf der anderen Seite ist es auch immer die Zusammenarbeit. Ich kannte ja zum Beispiel Frederick Lau schon durch ‘Simpel’ und das hat sehr gut funktioniert. Er ist einfach ein toller Schauspieler mit dem man gerne zusammenarbeitet. Er kannte auch Cüneyt Kaya (Anm. d. Redaktion: Regisseur von ‘Betonrausch’) und hat mir von der Geschichte erzählt, also war ich beim Casting. Ich hatte Lust, bei dem Projekt dabei zu sein. Natürlich war es auch mega spannend, mit Netflix zusammen einen Film zu machen.

Mehr zum Thema Filmkritik zum Start von Trautmann Vom Feind zum Star Die Geschichte des Keepers Trautmann ist eher weniger bekannt. Das könnte sich mit dem ... mehr »

Es ist für Sie die erste Rolle in einem Film für einen Streaming-Anbieter. Ist die Arbeit anders als sonst?

Eigentlich nicht. Ich habe schon gemerkt, dass Cüneyt Kaya sehr viel Freiheit gelassen wurde und dass er sein Ding machen konnte. Es ist ja auch sein Drehbuch und seine Vision. Und Cüneyt Kaya hat auch mir wahnsinnig viel Freiheit gelassen in der Arbeit an meiner Rolle. Das ist immer großartig für einen Schauspieler. Es war ein total angenehmes Arbeiten und ich bin sehr gespannt, wie der Film ankommen wird.

Sie spielen Viktor Steiner. Sein größtes Talent: Er kann so glaubwürdig und vertrauenerweckend gucken, dass man ihm alles abkauft. Klappt das bei Ihnen auch im echten Leben?

Mal so, mal so würde ich sagen (lacht). Aber das stimmt, es macht Viktor aus, dass man ihm die Dinge glaubt. Auf die Rolle konnte ich mich als Schauspieler natürlich vorbereiten. Das kann man im echten Leben ja meistens nicht so sehr. Da muss man leider spontaner sein. Also: Mal so, mal so.

Gibt es andere Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen und Viktor Steiner?

Nee, er ist schon eine Figur, bei der ich aus meinem Leben nicht viel schöpfen konnte. Aber es berührt mich sehr, wenn Viktor im Film versteht, dass seine Familie das Größte für ihn ist. Wenn er versteht, dass er sich verrannt hat mit dem ganzen anderen Thema. Dass er durch das Ausnutzen der anderen und die Angst, selbst ausgenutzt zu werden so viel kompensiert hat, dass er vergessen hat, was ihm selber wirklich wichtig ist.

Wann war für Sie klar, dass Sie Schauspieler werden wollen?

Da gab es gar nicht den einen Moment. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Ich hab relativ früh angefangen mit dem Schauspiel. Und dann kam ein Film nach dem anderen, und es ist viel passiert. Ich habe die Chance gehabt, mit echt tollen Regisseuren zusammenzuarbeiten und von Anfang an total viel zu lernen. Ich habe meinen ersten großen Kinofilm mit Detlev Buck gemacht, dann kamen ‘Krabat’ und ‘Der Vorleser’ und dann ging es ja so weiter. Ich konnte da so viel mitnehmen, da war dann irgendwann einfach klar, dass ich das beruflich auch weitermache.

Ist es eher Fluch oder Segen, wenn man als junger Schauspieler direkt so viel Aufmerksamkeit bekommt?

Ich glaube es ist beides. Auf der einen Seite ist es einfach wahnsinnig schön, früh solche Erfahrungen zu machen und früh von so tollen Leuten etwas zu lernen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man begreifen muss, dass das nicht immer so ist in diesem Beruf. Dass man nicht immer so viel Glück hat, dass es irgendwann auch auf etwas anderes ankommt, dass man nicht nur extrem abhängig ist von irgendwelchen Regisseuren, sondern dass man sein eigenes Ding durchziehen muss.

Haben Sie Vorbilder?

Vorbilder eigentlich nicht so wirklich. Aber es gibt viele Schauspieler, die ich mir wahnsinnig gerne angucke und bei denen ich versuche, herauszufinden, wie sie bestimmte Dinge gemacht haben. Das ist das spannende daran, dass vieles auch immer ein bisschen ein Geheimnis bleibt und man sich selbst als Schauspieler fragt: wie hat er das hingekriegt? Ich kann mich von vielen Schauspielern sehr begeistern lassen. Ganz toll finde ich den leider schon verstorbenen Philip Seymour Hoffman. Oder auch Joaquin Phoenix in diversen Rollen, die er gespielt hat. Es ist aber nicht so, dass ich sage: genauso will ich sein oder das ist mein Vorbild.

Bisher haben Sie nur Hauptrollen in Filmen gespielt. Hätten Sie auch mal Lust auf eine Serie?

Auf jeden Fall! Ich finde, das ist ein sehr spannendes Format. Eine Rolle über einen längeren Zeitraum zu erzählen, und sie wirklich wie eine zweite Haut anzunehmen, finde ich total spannend. Es gibt wahnsinnig tolle Serien im Moment, die einfach richtig gut geschrieben sind. Es beeindruckt mich immer sehr, wie gut einige Drehbücher sind. Das ist eine große Kunst.

Haben Sie gerade eine persönliche Lieblingsserie?

Ich bin ein großer Fan von ‘Ozark’, da gibt es gerade neue Folgen, die ich mir angucke.

Welche Projekte stehen als nächstes an?

Jetzt im Moment ist es ja erst mal ein bisschen schwierig. Ein Projekt mussten wir abbrechen, als wir gerade im Dreh waren. Mal schauen, wann das weitergehen kann. Wenn alles gut geht, kommt im Herbst aber Leander Haußmanns Stasikomödie raus, in der ich auch mitspiele. Ich habe den fertigen Film selbst noch nicht gesehen und bin sehr gespannt, wie er wird.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

David Kross wurde vor allem durch seine Hauptrollen in „Krabat“ und „Der Vorleser“ an der Seite von Kate Winslet 2008 bekannt. Nun ist der 29-jährige Schauspieler erstmals in einer Netflix-Produktion zu sehen. Im Film „Betonrausch“ übernimmt er die Rolle von Viktor Steiner, einem jungen Mann, der durch Immobilienschwindel reich wird.

Zur Sache

Zu Betonrausch

Im Hintergrund: Opernmusik. Dazu Bilder, zu denen eher fette Techno-Beats passen würden. Eine Party im Garten einer Villa. Es wird getanzt, geknutscht, gekokst. Mittendrin: Viktor Steiner (David Kross) und Gerry Falkland (Frederick Lau). Dann ein Cut. „Korruption, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Sozialversicherungs- und Kreditbetrug“, zählt die Journalistin, die Steiner in einem Vernehmungszimmer gegenüber sitzt, auf. „Würden sie es noch mal genauso machen?“, fragt sie. „Wahrscheinlich ja“, lautet Steiners Antwort. Dass all das, was er getan hat, am Ende schief gehen wird, weiß der Zuschauer von Beginn an. Aber von vorne. Als Viktor noch klein ist, verlässt seine Mutter ihn und seinen Vater. In Viktors Augen war es das Geld, das die Familie zerrissen hat. Also wird Geld zu etwas, das - zumindest in seinem Kopf - in der Lage ist, alle Probleme dieser Welt zu lösen. Viktor ist schlau, Typ Vorzeigeschwiegersohn. Das macht er sich zu Nutzen. Es fängt klein an: Mit falschen Papieren mietet er eine Penthousewohnung an, die er wiederum für 15 Euro die Nacht pro Person an eine Gruppe bulgarischer Gastarbeiter weiter vermietet. Als sein lukratives Geschäft aufzufliegen droht, lernt er Gerry kennen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und beschließen mit der Hilfe von Bankkauffrau Nicole Kleber (Janina Uhse) in der Welt des Immobilienschwindels aktiv zu werden.

Weitere Informationen

Betonrausch. 94 Minuten. Ab dem 17. April auf Netflix.