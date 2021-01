Ihre Herzen finden durch Irrungen und Wirrungen zueinander: Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) und der Duke of Hastings (Regé-Jean Page). (Liam Daniel /Netflix)

Wer nicht genauer hinschaut und -hört, könnte vermuten, sich eine moderne Verfilmung eines Jane-Austen-Romans anzusehen. „Bridgerton“ basiert ebenfalls auf einer Buchvorlage. Der gravierende Unterschied, der sich auch im Laufe der Staffel offenbart: Autorin ist die US-Amerikanerin Julia Quinn, Jahrgang 1970, sie hat sich mit historischen Liebesromanen einen Namen gemacht, die während der Regency (1811 - 1830) in Großbritannien spielen.

Deutsche Titel ihrer „Bridgerton“-Reihe lauten: Wie erobert man einen Herzog? Wie bezaubert man einen Viscount? Wie verführt man einen Lord? Man ahnt: Die aufwendigen Roben werden fallen, und es wird zwei Herzen geben, die allerhand durchleiden müssen, um zueinanderzufinden.

Klischeehafte Handlung

Die Handlung erfüllt tatsächlich jedes Klischee: Höhere Töchter müssen unter die Haube gebracht werden. Als Debütantinnen werden sie auf den Heiratsmarkt gespült. Eine unter ihnen ist (die zarte, blasse, sanfte) Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), von der Königin wegen ihrer Schönheit als das „Juwel“ der Saison bezeichnet. Sie begegnet dem (schönen, stolzen, einsamen) Duke of Hastings (Regé-Jean Page). Er hütet ein dunkles Geheimnis, das ihn davon abhält, emotionale Bindungen einzugehen. Die beiden heiraten aus Vernunftgründen, lieben sich heimlich aber heiß und innig.

Es gibt mehrere Nebenhandlungen wie eine unerwünschte Schwangerschaft, finanzieller Ruin, nicht standesgemäße Verhältnisse sowie das Geheimnis um die Erzählerin. Es handelt sich um die bestens informierte Lady Whistledown, die Klatsch- und Tratsch-Berichte drucken und verteilen lässt und über deren Identität die High Society rätselt.

Bemerkenswerte Besetzung

Die Umsetzung dieses Klassikers der Liebesroman-Welt ist indes bemerkenswert: Das liegt nicht an der sehenswert üppigen Ausstattung, an den farbenprächtigen Kostümen, an der Vielzahl der Figuren, sondern an der Besetzung. Der Kopf der Netflix-Adaption, Chris van Dusen, und Produzentin Shonda Rhimes (bekannt durch Serien wie „Grey’s Anatomy“) brechen mit historischen Tatsachen zugunsten von Besetzungsvielfalt: ein großer Teil der Lords und Ladys (großartig: Adjoa Andoh als Lady Danbury) sowie die Königin (herausragend: Golda Rosheuvel) sind schwarz.

Gibt es einer Serie gesellschaftspolitische Tiefe, wenn den Zuschauern vor Augen geführt wird, dass die Hautfarbe grundsätzlich, aber auch bei dieser Handlung keine Rolle spielt? Wohl kaum. Nicht, wenn die Hautfarbe schlicht ignoriert wird und nur eine Randbemerkung in einer der mittleren Folgen wert ist: Wenn sich der König nicht in eine Schwarze verliebt hätte, sagt jemand, sei der Zugang zu diesen Kreisen unmöglich geblieben.

Extravaganter Soundtrack

Auch der Soundtrack überrascht: Komponist Kris Bowers hat moderne Popsongs von einem Streichquartett covern lassen, dazu werden auf dem Ball Quadrillen getanzt. Das sind indes die einzigen Extravaganzen, die die Serie auszeichnen. Der Rest hat nichts vom 21. Jahrhundert abbekommen. Die Handlung ist vorhersehbar, die (reichlichen) Sexszenen sind die eines Groschenromans. Man muss historischen Kitsch schon arg mögen, um bis zum Schlusskuss dranzubleiben.

Weitere Informationen

„Bridgerton“. 1. Staffel, acht Episoden. Anbieter: Netflix.