Balram (Adarsh Gourav, links) zeigt seinen Herrschaften Pinky Madam (Priyanka Chopra Jonas) und Ashok (Rajkummar Rao) auf einer Tour in ihre gemeinsame Heimat das dreckige Indien. (© Netflix)

Hühnerkäfige seien Indiens größte Erfindung, sagt Balram (Adarsh Gourav): Die Tiere hocken darin und wissen, was auf sie zukommt (ein Hackebeil). Aber sie sind zu fügsam (oder zu dumm), um etwas daran ändern. Balram jedenfalls will kein eingepferchtes Federvieh sein, sondern ein anderes Tier. In der grandios erzählten Romanadaption „White Tiger“ zeigt Netflix ab 22. Januar seinen Aufstieg vom Schlachtvieh zum König des Dschungels.

Der Film beginnt mit Tempo: Jay-Z und Panjabi MC dröhnen aus den Lautsprechern eines SUV, der durch die (fast) menschenleere Nacht von Neu-Delhi brettert. Bis ein Kind die Straße überquert ... Aber mit Tragik sollte man eine Geschichte nicht beginnen, erst recht nicht seine, findet Balram.

Nach harten und blutigen Lehrjahren als Diener und Fußabtreter, hat sich Balram (Adarsh Gourav) zum erfolgreichen Geschäftsmann hochkorrumpiert. (Cr. Tejinder Singh Khamkha​)

Regisseur Ramin Bahrani tut ihm den Gefallen und inszeniert „The White Tiger“ bildmächtig und pointiert,bewahrt dabei den resignativen Humor und die narrative Finesse der gefeierten Romanvorlage von Aravind Adiga. Dreckig und abstoßend ist der ungeschönte Blick auf Indiens Kastengesellschaft trotzdem. Klug montiert Bahrani verschiedenen Zeitebenen miteinander, erzählt gleichzeitig vom ewigen Diener und einem erfolgreichen Mann, der das Unmögliche geschafft hat - und dem chinesischen Premierminister in einem Brief davon berichtet.

Eigentlich ist sein Schicksal vorbestimmt: Balram wurde als Diener geboren, wird sich in seinem Dorf totschuften und den Lohn vom korrupten Grundbesitzer stehlen lassen. Doch er will mehr, heuert bei seinem Master als Fahrer an, und arbeitet sich mit Unterwürfigkeit, Entschlossenheit und Ellenbogen zum ersten Fahrer hoch.

Balram (Adarsh Gourav, links) arbeitet als Fahrer des reichen Schnösels Ashok (Rajkummar Rao) und lernt dabei auch, warum rote Schwarzgeldkoffer Indien am Laufen halten. (©Netflix / Cr. Tejinder Singh Khamkha​)

Leichen pflastern seinen Weg

Ein Diener ist er zwar immer noch, immerhin kann er sich jetzt vom jüngsten Sohn seines Chefs und dessen Frau in Neu-Dehli demütigen lassen. Die Herrschaften logieren in einem todschicken Apartment, Balram haust im weitläufigen Tiefgaragen-Keller des Wohnkomplexes - zusammen mit all den anderen Dienern derer da oben.

Balram (Adarsh Gourav) hofft, dass er es auch bei Pinky Madam (Priyanka Chopra Jonas) mit absoluter Unterwürfigkeit weit bringen kann. (©Netflix / Cr. Tejinder Singh Khamkha​)

Doch er wird dem Slum entkommen, wenn auch nicht durch märchenhafte Umstände oder einen generösen Gönner - sondern durch Entschlossenheit und den Willen, über Leichen zu gehen. Viele Erniedrigungen und zwei Tote später ist Balram dann tatsächlich erfolgreicher Unternehmer - und selbst ein Master. Um in Indien aus einer niederen Kaste auszubrechen, erklärt Balram einmal, muss man Verbrecher sein (oder Politiker).

Am Ende jedenfalls, das ist die große Pointe des düsteren und zynischen Schelmenparabel, kommt der unterwürfige Diener genauso mit Mord davon, wie sein korrupter Master. Es gibt ganz einfach zu viele Hühner in Indiens Käfigen. Weil sie beliebig austauschbar sind, macht sich niemand die Mühe, sie voneinander zu unterscheiden.