Jochen Distelmeyer, 51, gilt als einer der einflussreichsten Musiker und kulturellen Vordenker Deutschlands. Von 1990 bis Mitte der Nullerjahre veränderte er mit seiner Band Blumfeld den deutschen Pop. Den wütenden Gitarrengewittern zu komplexer Sprechgesang-Lyrik von Alben wie „Ich-Maschine“ (1992) und „L'Etat et moi“ (1994) folgten später fast provokant perfekte Wohlklänge und Hits wie „Tausend Tränen tief“ (1999). 2007 wurde die Band schließlich aufgelöst. Nun enthüllt Jochen Distelmeyer, welche Musik ihn selbst in seinem Leben bewegte. Für die Compilation-Reihe „Coming Home“ des Berliner Labels Stereo Deluxe stellte er 17 Lieblingssongs zusammen.

teleschau: Herr Distelmeyer, was war Ihre erste selbst gekaufte Platte?

Jochen Distelmeyer: Deep Purple - „Made In Japan“. Ich interessierte mich schon früh für Rock- und Popmusik und trug seit der Grundschule mein Erspartes regelmäßig in den örtlichen Radio-Fachhandel. Die hatten auch schon früh Punkrock, was erstaunlich war in der Provinz bei Bielefeld, wo ich aufwuchs.

teleschau: Wer hat Ihren frühen Musikgeschmack am stärksten beeinflusst?

Distelmeyer: Schwer zu sagen. Wichtig war der ältere Bruder eines damaligen Klassenkameraden. Er war der erste Punker bei uns im Dorf - und auch der einzige über viele Jahre (lacht). Ich erinnere mich daran, dass er immer die Dorfstraße in voller Montur auf und abging: total ausstaffiert, perfekt angezogen, fast wie ein Außerirdischer. Von ihm bekamen wir dann aussortierte Sachen. Also Musik, die er nicht mehr so cool fand. UK Subs und solche Bands, aber auch Punkrock der ersten Generation.

„Ich glaube nicht an die Unkenrufe des Werteverlusts“

teleschau: Das Radio oder Zeitschriften waren nicht so wichtig?

Distelmeyer: Doch, natürlich. Der britische Soldatenradiosender BFBS war sehr wichtig. Man hatte den Eindruck, die waren den deutschen Radiostationen um Jahre voraus. Bei denen gab es sogar einmal die Woche eine reine Reggae-Sendung. Undenkbar im deutschen Radio.

teleschau: Damals musste man nach Musik suchen, heute ist sie überall verfügbar. War Musik damals wertvoller?

Distelmeyer: Ich denke, nicht. Sie war nur schwieriger zu kriegen. Man musste teils abenteuerliche Wege beschreiten, bis man eine bestimmte Platte wie einen Schatz nach Hause tragen konnte. Das steigerte natürlich das Wertgefühl, das man Musik entgegenbrachte. Wenn ich mir aber anschaue, mit welcher Leidenschaft junge Leute auch heute Musik hören, glaube ich nicht an die Unkenrufe des Werteverlusts. Monetär gibt es den Wertverlust von Musik natürlich. Zum Leidwesen der Produzenten. Durch Spotify und andere Streaming-Dienste beispielsweise. Ich glaube jedoch, dass der emotionale Impact, die Beziehung der Menschen zur Musik, unverändert stark ist. Musik ist etwas, das wir brauchen, etwas essenziell Menschliches. Gerade das macht ja die gravierende Unterbezahlung von Musikern und Musikerinnen so skandalös.

teleschau: Hat Musik nicht dennoch an Bedeutung verloren, weil heute viel mehr Unterhaltungsformen um unsere Aufmerksamkeit buhlen?

Distelmeyer: Wir erleben heute vor allem eine Vermengung von Technik und Inhalten. Das, was seit vielen Jahren durch Internet-Kultur, Produktpiraterie, Streaming-Portale und so weiter passiert, hat seinen Anfang genommen, als die Hardware-Firma Sony das Plattenlabel CBS kaufte. Bis dahin war nach der Erfindung des Albums als Erzählraum durch Leute wie Bob Dylan und andere immer die Frage: Worum geht's da? Was fühle ich? Seit Sony und CBS hat sich eine andere Art des Redens über Musik entwickelt. Plötzlich rückte die Frage ins Zentrum: Auf welchem Format hörst du? CD klingt doch besser, oder? Hast du schon den Discman oder hörst du noch auf Walkman? Klar, weil die ihre Geräte verkaufen wollten. Ähnliches setzte sich fort, als Apple mit seinen iPods auftauchte. Es geht nicht mehr nur um die Frage: Wovon handelt die Musik? Was erlebe ich mit ihr? Sondern: Wie neu und geil ist das Tool?

„Als sich Blumfeld zusammenfanden, hörte ich hauptsächlich HipHop“

teleschau: Finden Sie es denn bedenklich, dass Kunst nicht mehr frei von Technik oder Formaten diskutiert wird?

Distelmeyer: Nein, denn das wurde sie ja nie. Unser Verhältnis zu Musik und Kunst war immer schon mit Fragen der Technik oder Formate verbunden. Ob jetzt Malerei oder Bildhauerei, Geige oder E-Gitarre, Live-Konzert oder Schellack. Man darf sich als Musiker oder Musikerin nur nicht davon verunsichern lassen, weil die Kraft der Musik und das, was uns Menschen damit verbindet, stärker ist als flüchtige Formatentscheidungen. Dennoch konsumiert man anders heute. Ich bin noch mit Pop aufgewachsen, mit dem eine Verheißung verbunden war. Bei den Doors hieß es „Break on through to the other side“. Es ging darum, dass man zu etwas anderem oder zu sich selbst vordringen kann - durch Musik. Diese Idee ist durch die Entwicklung von Computern und digitaler Kultur als einem neu zu entdeckenden Kontinent abgelöst worden. Angesichts von Massenüberwachung, Manipulation und Mobbingkultur erleben wir jetzt die Entzauberung dieser trügerischen Versprechungen von Freiheit und Transparenz des Netzes.

teleschau: Befinden sich auf „Coming Home“ Ihre persönlichen Lieblingsstücke? Musik, die in einer bestimmten Zeit Ihres Lebens wichtig waren?

Distelmeyer: Auf jeden Fall. Ich verbinde mit allen Stücken sehr persönliche Erfahrungen. Ob jetzt Missy Elliots „I'm Better“ oder Kris Kristoffersons „To Beat The Devil“. Auch wenn nicht alle Songs stete Wegbegleiter waren. Es gibt auch Lieder, bei denen ich einfach sehr überrascht war, dass sie mir gegen meinen sonstigen Geschmack so gut gefielen. Zum Beispiel „Minerva“ von den Deftones: Nu Metal ist mir normalerweise etwas zu plump - wie volkstümlicher Schlager. Aber dieser Song hat etwas Weiches, „Soulfules“, das mir sehr gefällt. Die Mischung aus Härte und Melancholie spricht mich an.

teleschau: Welche Einflüsse waren für den frühen, aggressiven Sound Ihrer Band Blumfeld verantwortlich?

Distelmeyer: Als wir uns damals zusammenfanden, hörte ich hauptsächlich HipHop. Public Enemy, Boogie Down Productions, Gang Starr und dergleichen. Die Musik, mit der ich aufgewachsen war, also Songwriting-orientierte Musik, Pop, Rock und Punk, hatten zu der Zeit ihre Kraft verloren. Im HipHop hatte sich das, was mich an Musik interessierte, nämlich etwas zu sagen zu haben, erhalten. Als ich dann André (Blumfeld-Schlagzeuger André Rattay, d. Red.) kennenlernte und er Eike (Bohlken, d. Red.) als Bassisten vorschlug, waren es dann vor allem Bands wie The Fall und die Wipers, auf die wir uns sofort einigen konnten. Das war, wo wir herkamen. Ich meine, ohne die Wipers - ein Trio aus Gitarre, Bass, Schlagzeug wie wir - wären Bands wie Sonic Youth, Melvins oder Nirvana gar nicht möglich gewesen. Greg Sage und die Wipers liebe ich bis heute.

Vielleicht doch noch ein neues Blumfeld-Album?

teleschau: Irgendwann änderten Blumfeld radikal ihren Sound, man ging vom Aggressiven ins Schöne. Wie kam das damals eigentlich?

Distelmeyer: Ich habe diesen Stilbruch gar nicht als solchen erlebt. Das sind für mich auch nur oberflächliche Beschreibungen: Die eine Musik ist wütend und aggressiv. Die andere schön, besinnlich und zärtlich. Das habe ich nie so verstanden. Schon auf den ersten beiden Platten befinden sich Stücke, die von einer gewissen Zärtlichkeit und Sensibilität getragen werden. So wie auf späteren Platten auch Songs sind, die einen wütenden, aggressiveren Ton haben.

teleschau: Sie sehen diesen Stilbruch nicht, der ja viele Fans damals gespalten hat?

Distelmeyer: Ich kann mittlerweile verstehen, dass Leute davon überrascht waren. Aber in dem Moment, als wir daran arbeiteten, war es eigentlich ein Gefühl von fließendem Übergang oder Ausdruck unseres generellen Verständnisses, was wir geil fanden.

teleschau: Singen Sie die alten Songs heute mit einem anderen Gefühl?

Distelmeyer: Ja, mit noch tieferer Überzeugung. Viele Songs kommen mir vor, als hätte ich sie erst gestern geschrieben. Obwohl sie mit mir älter geworden sind, empfinde ich die Songs auch heute noch als absolut gültig. Es ist fast so, dass ich überrascht bin, wie präzise das damals schon war, was mir da als deutlich jüngerer Typ eingefallen ist (lacht).

teleschau: Wird die Band noch einmal neue Musik schreiben - als Blumfeld?

Distelmeyer: Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Wir haben uns eigentlich darauf verständigt, wenn wir zusammen live spielen, dann ist es das, was es jetzt ist. Es gibt auch dieses Jahr wieder ein paar Shows. Auch, weil ich an einem Soloalbum arbeite, sind andere Fragen erst einmal hintangestellt. Ob es noch mal gemeinsam passiert, ist eine offene Situation für alle.

Musik - „ein großer Zauber“

teleschau: Worum geht es eigentlich bei Musik? Darum, sich selbst zu verlieren, oder darum, sich selbst bewusst zu werden?

Distelmeyer: Es geht immer um beides. Selbst, wenn ich in einem ekstatischen Moment die ganze Nacht durchtanze, weiß ich nicht, ob man sagen kann: Ich verliere mich dabei. Man lässt sich sicherlich gehen, aber es passiert doch nur das, was unser Herz sowieso die ganze Zeit macht. Es ist ein Sich-Verströmen, ein Woanders-Hingehen und ein Sich-wieder-Heranziehen. Es ist der Vorgang, der uns am vertrautesten ist. Das ist das Erste, was wir lernen - noch im Mutterleib. Es sind Dinge, die wir brauchen, auch als Erfahrung. Deshalb liegt immer beides in der Musik: Man vergisst sich und man findet sich.

teleschau: Warum ist Musik für manche Leute nur Unterhaltung und für andere Lebensinhalt?

Distelmeyer: Mir sind in meinem Leben bislang nur zwei Leute begegnet, die grundsätzlich keinen Bock auf Musik hatten. Das waren interessante Begegnungen (lacht), aber ich konnte nicht verstehen, warum es diesen Menschen so ging. Sonst bin ich nur Menschen begegnet, die irgendeinen starken emotionalen Bezug zu Musik hatten. Und wenn sie auf dem dörflichen Schützenfest zu „Anton aus Tirol“ abgegangen sind. Musik erinnert uns an etwas, das älter ist als wir selbst. Musik ist ja eigentlich paradox: Sie ist etwas Unsichtbares, Unkörperliches, das den Körper aber maximal berühren und in Bewegung setzen kann. Indem man auf der Tanzfläche abgeht oder einem die Tränen kommen. Ein großer Zauber.