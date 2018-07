Der hessische Journalist Christian Vogel. (Oliver Schmid)

Herr Vogel, Sie sind mit ihrem Motorrad einmal um die Welt gefahren. Wie kam es dazu? Sind Sie einfach morgens aufgewacht und dachten sich: Ich reise jetzt einmal um die Erde?

Christian Vogel: Der Grund dafür ist eine tiefe Sehnsucht gewesen, die ich, seit ich etwa 16 bin, mit mir herumgetragen habe. Ich habe damals ein Buch gelesen von einem Italiener, der ohne Geld in 100 Tagen um die Welt gereist ist. Das ist so lange in meinem Kopf hängengeblieben, bis die Sehnsucht so groß war, dass ich beschlossen habe, meine eigene Weltreise zu starten. Der Film ist dabei rausgekommen.

War von Anfang an klar, dass Sie diese Reise filmisch begleiten wollen?

Begleiten ja, dass es ein Film wird, war nicht klar. Ich war beruflich recht erfolgreich, aber dadurch natürlich auch gestresst. In Kombination mit einem Wunsch, den man sich bisher nicht erfüllen konnte, führte das in meinem Fall zu einer Unzufriedenheit. Es sollte eine Auszeit werden, aber irgendwie kommt man ja doch nicht aus seiner Haut. Ich bin zwar kein Kameramann, aber ich hab auch schon gedreht, und so habe ich angefangen, meine Vorbereitung zu dokumentieren. Ich dachte, gerade wenn man alleine reist, tut es vielleicht ganz gut, sich an etwas abzuarbeiten. Es gibt Leute, die fangen an, über ihre Reisen zu schreiben, und bei mir war es eben das Filmen. Ich wollte meine Reise auf irgendeine Weise dokumentieren.

Wie haben Sie das Filmen unterwegs denn überhaupt umgesetzt?

Ich hatte eine Action-Kamera dabei, die ich immer mal an unterschiedlichen Positionen, mal am Helm, mal am Motorrad angebracht oder Menschen in die Hand gedrückt habe. Außerdem hatte ich eine Art Spiegelreflex-Kamera dabei, mit der ich gedreht habe. Im Laufe der Reise ist mir bewusst geworden, dass ja mittlerweile fast alle Menschen auf der Welt ein Smartphone haben und mich auch oft gefilmt haben. Auch Mitreisende haben mich gefilmt. All dieses Material habe ich mir dann kopiert.

Wie viel Material ist am Ende zusammengekommen?

Ich kann es gar nicht ganz genau sagen, aber wir haben mal geschätzt, dass es insgesamt um die 650 Stunden waren.

Sind alle Szenen echt, oder haben Sie hin und wieder auch mal etwas nachgestellt?

Im Grunde habe ich immer nur die Kamera aufgestellt und versucht, mich so normal wie möglich zu verhalten. Natürlich befindet man sich in dem Bewusstsein, dass eine Kamera läuft. Aber nachgestellt habe ich nie etwas.

Sie haben auf Ihrer Reise viele spannende Menschen kennengelernt. Gibt es eine Begegnung, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Ich bin alleine losgefahren und dank anderer Menschen wiedergekommen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die mir in schwierigen Situationen zur Seite standen und dazu beigetragen haben, dass diese Reise tatsächlich funktioniert hat. Wenn mir eine Begegnung aber wirklich in Erinnerung geblieben ist, dann ist das der Lkw-Fahrer nach meinem Unfall in Indien, der mir während meiner Tage dort bedingungslos geholfen hat.

War der Unfall und das Drumherum in Indien das schockierendste Erlebnis auf Ihrer Reise?

Ja, absolut. "Das Drumherum" beschreibt es ganz gut: Die Erkenntnis, dass es immer Dinge im Leben gibt, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Ich glaube, das war auch einer der wenigen Momente in meinem Leben, in dem ich wirklich Angst hatte – um mich, meine Verletzung, meine Weiterreise. Diese Etappe war die schwierigste.

Im Film fällt besonders die extreme Hilfsbereitschaft der Menschen auf. War das immer und überall so?

Eigentlich ja. Die Welt ist ziemlich in Ordnung. Und auch die Menschen. Ich glaube, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen sollten, und ich hoffe, dass ich mit dem Film ein bisschen dazu beitragen kann. Es werden vielerorts gerade Grenzen gebaut, Mauern hochgezogen und Hass geschürt. Vieles hat mit Vorurteilen zu tun, auch ich hatte welche. Aber nichts davon hat sich bestätigt. Menschen sollten rausgehen, mutig sein, zuversichtlich. Sie sollten lieben und vertrauen. Wenn jemand mit dem Gedanken spielt, etwas ähnliches zu tun, kann ich nur sagen: machen! Die Hürden, die einen davon abhalten, sind nur im Kopf.

Die Fragen stellte Alexandra Knief.

Zur Person

Christian Vogel (37) ist gelernter Installateur und Journalist. Seit 2010 arbeitet er beim Hessischen Rundfunk. 2015 erfüllt er sich einen Traum und macht eine Weltreise mit seinem Motorrad.