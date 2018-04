Lange hingen die Bilder aus Carl Schünemanns Kunstsammlung in einem privaten Galerieraum. 2017 schenkte er sie dem Kunstverein. (Kunsthalle Bremen)

Herr Schünemann, jahrzehntelang haben Sie Kunst gesammelt, nur selten haben Sie ihre Werke für Ausstellungen zur Verfügung gestellt oder Leuten gezeigt. Warum?

Carl Schünemann: Je mehr das bekannt wird, desto mehr Anfragen kriegt man. Die interessierten Leute, seien es Museumsdirektoren oder Privatsammler aus dem In- und Ausland, haben die Sammlung gesehen. Ich würde mal sagen, 20 bis 30 Leute kannten die Sammlung. Ich finde, es reicht, wenn die Leute die Sachen zu sehen bekommen, die wirklich etwas davon verstehen. Ich hatte aber immer vor, die Sammlung irgendwann einmal einem Museum zu schenken. Sechs Museen hatte ich dafür in Aussicht genommen.

Und warum ist 2017 dann die Entscheidung auf die Kunsthalle gefallen?

Wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis zur Kunsthalle. Ich kannte Dr. Busch noch, den früheren Direktor. Als Drucker habe ich mich immer bemüht, größere Druckobjekte von der Kunsthalle zu bekommen. Früher, die ganz dicken Bücher, die haben wir alle gedruckt. Seitdem besteht der gute Draht und den habe ich auch zu Dorothee Hansen. Darum war es letztendlich naheliegend, dass die Bilder dort eines Tages landen würden.

Das erste Bild, das Sie sich selbst kauften, stammt von einem anonymen Künstler aus dem 19. Jahrhundert und zeigt eine stille Mondlandschaft. Was hat Sie an diesem Bild fasziniert?

Eigentlich muss man das aus der Zeit heraus verstehen. Heute würde ich mir so etwas nicht mehr kaufen. Aber ich kam aus englischer Kriegsgefangenschaft zurück und hatte nichts mehr, alles war kaputt, ich konnte nirgendwo unterkommen. Und da sah ich bei diesem Antiquitätenhändler dieses Bild und dachte rein instinktiv: mein Gott, was haben die Leute es früher schön gehabt. Die konnten in Frieden leben. Mit dem Bild hatte man zumindest etwas, womit man sich vorstellen konnte, dass man mal besser leben könnte. Der Kauf war rein emotional.

Der Rest Ihrer Sammlung geht dann ja in eine ganz andere Richtung. Warum haben Sie denn überhaupt eine Vorliebe für niederländische Gemälde des 17. Jahrhunderts?

Ich bin ja durch Zufall an die Sache rangekommen. Ursprünglich hatte ich mit Kunst überhaupt nichts im Sinn. Als ich ab 1947 eine Zeit lang in Braunschweig gearbeitet habe, war ich im Herzog Anton Ulrich-Museum, das im Krieg nicht zerstört wurde und sah da die Holländer hängen. Die Technik der Bilder hat mich auf Anhieb fasziniert. Die exakte, präzise Malerei, das Kolorit – ich fand und finde diese Malerei vollendet. Heutzutage sind die alten Holländer nicht jedermanns Sache, das ist zu fotografisch, zu präzise, zu wenig problematisch. Aber man muss einmal bedenken: Vor 350, 400 Jahren gab es noch keine Fotografie. Die Künstler haben also versucht abzubilden, was absolut der Realität des Lebens entsprach. Holland war ein Land der Seeleute, der Kaufleute, der Rabauken. Alles zusammen. Aber neben diesen Eigenarten haben sie eben derartig fantastisch malen können. Man kann eine Zinnkanne heutzutage nicht so wunderbar malen wie auf einem Stillleben von Pieter Claesz.

Was fasziniert Sie noch an der niederländischen Malerei dieser Zeit?

Die holländische Malerei war als erste eine bürgerliche Malerei. Sie hat völlig gebrochen mit den bisherigen Traditionen. Vor den Niederländern gab es nur kirchliche Malerei. Die Holländer haben ihr eigenes Leben dargestellt. Und dieses einfache Leben einer kleinen Nation, die zur Weltmacht wurde und so fantastisch malen konnte, neben ihrer Seefahrt, hat mich einfach fasziniert.

Seefahrt, Sie sagen es schon: Seestücke sind in Ihrer Sammlung besonders stark vertreten. Sie selbst sind zur See gefahren. Kommt daher die Liebe zu der Thematik in der Kunst?

Ja, das kommt dazu. Ich hatte es immer mal mit der See zu tun. So hat mich natürlich auch die Marine der Holländer interessiert. Alles, von den frühesten Marinen – da sind durchaus bedeutende Maler dabei – bis zu den spätesten und dem berühmtesten: Willem van de Velde.

Ein großes Seestück von Hans Fredrik Gude (1825-1903) retteten Sie aus dem Haus Ihrer Großeltern, als dies 1945 von Bomben getroffen wurde. Andere Menschen hätten im Krieg vielleicht eher praktische Dinge zu retten versucht. Warum war Ihnen in diesem Moment das Bild so wichtig?

Man hätte normalerweise an Hausrat gedacht. Meine Großmutter hatte nichts mehr, die saß auf der Straße und hätte zumindest ein Bett haben müssen, aber ich hab nur an dieses Marinebild gedacht und habe es mit vier Mann aus dem Haus geholt, weil es so groß und schwer war. Hinterher fiel mir erst ein, dass ich eigentlich etwas Praktischeres hätte retten sollen.

Werden Sie ihren Bildern in der Kunsthalle einen Besuch abstatten?

Ja. Aber das ist natürlich mit einer sehr großen Emotionalität verbunden, darum werde ich versuchen, zunächst einmal einen größeren Abstand davon zu bekommen. Denn, wenn ich die Bilder da so sehe, dann werde ich ihnen vermutlich doch eine Träne nachweinen. Dem geht man lieber aus dem Weg (lacht). Aber natürlich werde ich mir die Bilder angucken. Und zwar nicht nur einmal, sondern häufiger.

Ich stelle mir das auch recht spannend vor, die Bilder, die man jahrelang privat für sich hatte, plötzlich in einem ganz anderen Zusammenhang zu sehen.

Ich habe bei mir zuhause, vielleicht mal mit Kunsthistorikern oder dem engsten Freundeskreis vor den Bildern gesessen, meine Pfeife geraucht und sozusagen privat Zwiesprache mit den Bildern gehalten. Jetzt sehe ich sie da in der Öffentlichkeit. Das ist schon ein gravierender Unterschied. Vor allem wenn man bedenkt, dass ich sie mein ganzes Leben lang gesammelt habe. Ich habe immer mal was abgegeben, Neues gekauft. Die Sammlung war nie statisch, sie hat immer gelebt, sie hat sich immer verändert. Ich habe versucht, sie aufzuwerten, sie wertvoller, künstlerischer, besser zu machen. Ich denke, das ist mir gelungen. Aber bisher war es eben immer mein Privatvergnügen.

Sammeln Sie nun weiter und haben weiterhin ein Auge auf den Markt gerichtet?

Ja. Ich bin schon wieder dabei zu gucken, was auf dem Markt ist. In ganz bescheidenem Maße allerdings. Ich behaupte, ein sehr gutes Auge zu haben, und deswegen gucke ich mir auch heute noch sämtliche Kataloge der großen Auktionshäuser an und suche nach Fehlern: Wo ist etwas zu hoch angesiedelt, wo ist etwas zu niedrig angesiedelt, wo hat jemand etwas übersehen. Da versuche ich auch jetzt noch drin herum zu fischen.

Die Fragen stellte Alexandra Knief.

Zur Person

Carl Eduard Schünemann III schenkte der Kunsthalle Bremen im vergangenen Jahr mehr als 30 Werke aus seiner Kunstsammlung, die nun in einer Ausstellung präsentiert werden. Der 1924 geborene Schünemann führte den Schünemann-Verlag in der fünften Generation, hat sich aus dem operativen Geschäft aber vor einigen Jahren zurückgezogen.