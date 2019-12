Carla Gugino spielt eine Mutter und Meisterdiebin in der neuen Sky-Serie "Jett" (Home Box Office, Inc.)

Ein Verbrecher beschließt, einen letzten Job anzunehmen, und dabei kommt es zum Chaos vom Feinsten: Diese Geschichte ist bekannt und Handlung zahlreicher Krimis - auch der neuen Thriller-Serie „Jett“. Doch das US-Format aus dem Hause Cinemax, das demnächst bei Sky zu sehen ist, bringt ein paar weitere, frische und stylisch Zutaten mit. Allen voran: Hauptdarstellerin Carla Gugino („San Andreas“, „Californication“), die sich als Meisterdiebin Daisy „Jett“ Kowalski sexy, verführerisch und extrem geschickt durch eine Welt von Dreckskerlen, Gaunern und schweren Jungs schlägt.

Nach einem Aufenthalt im Knast schwört Jett sich, nur noch diesen einen, angeblich bombensicheren Coup in Havana anzunehmen, um sich danach endgültig mit ihrer Tochter Alice (Violet McGraw) und ihrer mysteriösen Vertrauten Maria (Elena Anaya) zur Ruhe setzen zu können. Der Grund, warum ihr Gelegenheits-Liebhaber, der Gangster-Boss Charlie Baudelaire (Giancarlo Esposito), gerade Jett für diesen Auftrag ausgewählt hat: Sie zieht die Aufmerksamkeit von Kriminellen auf sich, die sowohl ihre Dienste als auch ihre Gesellschaft genießen.

Mit Charme und jeder Menge Sexappeal: Carla Gugino (48) schlüpft in die Rolle der Meisterdiebin Daisy "Jett" Kowalski. (Home Box Office, Inc.)

Diesmal soll sie aus dem Haus seines Rivalen Milijan Bestic (Greg Bryk) in Havana einen wertvollen Ring stehlen. Nach anfänglichen Bedenken willigt Jett schließlich ein - unter einer Bedingung: Ihre einstige große Liebe, Tresorknacker Quinn (Mustafa Shakir), soll sie dabei unterstützen. Der sitzt allerdings noch im Gefängnis und muss erst einmal befreit werden, bevor es nach Kuba geht. Dass Jetts Plan nicht so problemlos über die Bühne geht wie sie es sich vorstellt, ist abzusehen. Die Zuschauer erwarten jedoch einige überraschende Story-Twists, die für jede Menge Action und Spannung sorgen.

Außerdem macht es einfach Spaß, sexy Jett bei ihren Machenschaften zuzusehen. Die ganz auf sie zugeschnittene Inszenierung kommt natürlich nicht von ungefähr. Carla Guginos langjähriger Partner Sebastian Gutierrez („Gotik“, „Snakes on a Plane“) führte bei der Serie Regie und legte viel Wert darauf, dass das Styling der Meisterdiebin perfekt ist. Und bei so mancher Szene wird dem ein oder anderen Zuschauer mit Sicherheit der Atem stocken. Kostprobe? Wer erinnert sich nicht daran, als Sharon Stone in „Basic Instinct“ lasziv ihre Beine übereinander schlägt, ohne etwas unter ihrem Kleid zu tragen? Der Unterschied zwischen ihr und Jett: Letztere ist dabei splitternackt ...

Sie ist schön, elegant und unheimlich gerissen: Carla Gugino brilliert als Meisterdiebin Daisy "Jett" Kowalski. (Home Box Office, Inc.)

Die packende Thriller-Serie „Jett“ ist ab 6. Dezember immer freitags, ab 20.15 Uhr, in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Parallel dazu ist die Serie auch auf Sky Go, Sky Ticket in Deutschland und Sky X in Österreich sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.