Die sechs Finalisten (von oben links nach unten rechts): Ryk, Natia Todua, Michael Schulte, Ivy Quainoo, Xavier Darcy und Voxxclub.

Am Donnerstag beginnt um 20.15 Uhr in der ARD unter dem Titel „Unser Lied für Lissabon“ der deutsche Vorentscheid zum diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC), der am 12. Mai in Lissabon stattfinden wird. Fünf Solokünstler und eine Band wollen Deutschland gerne mit ihrem Lied in Portugal vertreten und sie alle mussten bereits eine lange und komplizierte Vorauswahl durchlaufen. Aus mehr als 4000 Bewerbern wurden durch ein mehrstufiges Verfahren erst 17 Favoriten ausgewählt, aus denen am Ende wiederum die sechs Finalisten ausgesucht wurden. Und das sind sie:



Ivy Quainoo – „House On Fire“

2012 gewann die Berlinerin mit ghanaischen Wurzeln das Finale der Castingshow „The Voice Of Germany“. Sowohl der Song als auch ihr erstes Album schaffen es in die Top 5 der deutschen Charts, ihre darauffolgenden Veröffentlichungen konnten aber nicht an diese Erfolge anknüpfen. In den vergangenen Jahren widmete die Künstlerin sich auch dem Schauspiel, besuchte eine Schauspielschule in den USA. Doch nun steht für sie erst einmal wieder die Musik im Mittelpunkt. Ihr Song „House On Fire“ hat durchaus Potenzial – irgendwie fehlt aber der letzte Kick. Zwar nimmt das Lied zum Ende hin noch einmal an Fahrt auf, ein erhoffter großer Knall bleibt allerdings aus. Dennoch wäre die Sympathieträgerin Quainoo eine gute Wahl.

Überzeugt durch ihre positive Ausstrahlung: Natia Todua (Jörg Carstensen, Jörg Carstensen/dpa)

Natia Todua – „My Own Way”

Auch Natia Todua gewann in der Castingshow „The Voice of Germany“. Sie ist die Siegerin aus dem vergangenen Jahr. Janis Joplin zählt genauso zu den Vorbildern der Sängerin aus dem Kaukasus wie die isländische Musikerin Björk. Todua ist ein Paradiesvogel, der auffällt und sie hat eine positive Ausstrahlung, die mitreißt. Auch ihr Song “My Own Way” überzeugt durch seine Positivität. Mit ihr als ESC-Kandidatin würde Deutschland sicher besser abschneiden, als in den vergangenen Jahren.

Xavier Darcy – „Jonah“

Der 22-jährige Singer-Songwriter Xavier Darcy aus München hat im vergangenen Jahr sein Debüt-Album „Darcy“ veröffentlicht. Live-Erfahrung hat der Musiker mit britischen und französischen Wurzeln, er trat bereits auf zahlreichen Festivals auf, und war unter anderem als Support für Rea Garvey im Einsatz. Dennoch merkt man ihm die Nervosität vor der Kamera gerade im Vergleich zu seinen Konkurrenten noch an. Bis Donnerstag hat er das hoffentlich im Griff, denn „Jonah“ hat Power und geht ins Ohr. Darcy mit seiner wunderbar rauen Stimme lebt die Musik – mit viel Kraft, aber ohne Glamour und Trara. Bleibt zu hoffen, dass auch die Bühnenshow am Donnerstag dazu passt.

Xavier Darcy ist ein Musiker mit britischen und französischen Wurzeln. (Nikolas Fabian Kammerer, dpa)

Voxxclub – „I mogDi so”

„Lass‘ uns Polka tanzen auf dem Karneval in Rio“ singt die Band Voxxclub in “I mog Di so”, ihrem Beitrag zum deutschen Vorentscheid. Neue Volksmusik nennt das jodelnde Quintett ihren eigenwilligen, aber durchaus eingängigen Stil. Und dieser kommt bei vielen Menschen gut an. Ihr Debütalbum „Alpin“ wurde mit Platin ausgezeichnet. Ob die Münchner Buben in Lederhosen auch in Lissabon die Chance bekommen werden, Polka zu tanzen? Auffallen würde dieser deutsche Beitrag auf jeden Fall und dazu noch so ziemlich alle Klischees erfüllen, die die Welt mit Deutschland verbindet. Das muss wirklich nicht sein, würde aber immerhin polarisieren anstatt in der Pop-Masse unterzugehen.

Mit "neuer Volksmusik" gehen voxxClub ins Rennen. (Felix Hörhager, dpa)



Michael Schulte – „You Let Me Walk Alone”

Schon jetzt wird er immer wieder als der deutsche Ed Sheeran gehandelt und das liegt nicht nur an seinen roten Haaren. Michael Schulte hat einfach eine glasklare Stimme, die im Gedächtnis bleibt. Bekannt wurde Schulte vor rund zehn Jahren vor allem durch seinen Youtube-Kanal. 2011 war er dann Kandidat bei „The Voice of Germany“. Zwar wurde er nur Dritter, Rea Garvey hat ihn trotzdem mit auf Tour genommen. In seiner powervollen Ballade „You Let Me Walk Alone“ geht es um seinen Vater. Eine schöne Nummer. Fast genauso wichtig aber: Schulte ist mit seinem großen Talent und seiner bodenständigen Art jemand, dem man den Sieg auf jeden Fall sehr gönnen würde. Und auch das zählt beim Publikum.

Nach Lena Meyer-Landrut kommt mit Ryk wieder ein Kandidat aus Hannover. (Philip Loeper, dpa)

Ryk – „You And I”

Der 28-jährige Rick Jurthe studierte an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover Populäre Musik. 2016 wurde er zum musikalischen Leiter der europaweit erfolgreichen Zirkusshow „Feuerwerk der Turnkunst“ und gerade macht er seinen Master in Musik in London. Nicht schlecht für einen noch so jungen Musiker und außerdem: Ein Kandidat aus Hannover? Das hat ja schon mal geklappt. Was Lena Meyer-Landrut vorgemacht hat, könnte Jurthe alias Ryk in diesem Jahr nachmachen. Gegen seine Gegner wird er es allerdings schwer haben. Seine Ballade „You And I“ geht – trotz starker Stimme – leider unter.