Die umstehenden Einsatzkräfte wundern sich doch sehr über das bizarre Verhalten des Kommissars Murot (Ulrich Tukur). Kein Wunder. Er durchlebt die Situation nicht zum ersten Mal. (HR / Bettina Müller)

26 Jahre alt ist die Idee des Komödienklassikers „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Doch sie kommt offenbar nicht aus der Mode. Wie einst Bill Murray als misanthropischer Wetteransager hing nun Ulrich Tukur als Wiesbadener „Tatort“-Ermittler Felix Murot in einer Zeitschleife fest. Einer fatalen. Murot tot. Murot erwacht im Bett. Das war naturgemäß lustig. Aber auch ziemlich böse. Warum sich die ARD vom „Tatort: Murot und das Murmeltier“ provoziert fühlen darf, erfahren Sie hier.

Worum ging's?

Ulrich Tukur als Zeitschleifenkommissar im "Tatort: Murot und das Murmeltier": Der Film ist eine Farce, unterhaltsam und enervierend zugleich. (HR / Bettina Müller)

Um ein Dauer-Déja-vu der tödlichen Art. Ein Dutzend Mal bekamen die ARD-Zuschauer Variationen derselben Szene zu sehen: Schlag 7.30 Uhr wird Felix Murot durch einen Anruf seiner Kollegin Magda Wächter (Barbara Philipp) im Bett geweckt. Murot putzt sich die Zähne, hört Radionachrichten, schlüpft in Hemd und Jackett, begegnet auf dem Weg zum Auto ein paar Nachbarn, trifft vor einer Bankfiliale ein, versucht leichter Hand eine Geiselnahme gütlich zu beenden - und wird erschossen. Aber macht ja nix. Klingelingeling! „Hallo, Wächter hier ...“ - Ja, sind wir denn im falschen Film? Selbstverständlich!

Worum ging es wirklich?

Schon wieder gescheitert am "Endgegner": Felix Murot (Ulrich Tukur, rechts, mit Christian Ehrich) muss sich vorkommen wie in einem Computerspiel. (HR / Bettina Müller)

Beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen, wo es für den nunmehr achten Tukur-„Tatort“ vergangenes Jahr den „Filmkunstpreis“ gab, waren sich die Juroren sicher: Der Beitrag kommentiere „in überzeugender und raffinierter Weise die Zeitschleife, in der das Überangebot der Krimi-Produktion des Fernsehens steckt“. Immer das Gleiche also - zum Verzweifeln. Bei aller Unterhaltsamkeit war „Murot und das Murmeltier“ ohne Frage auch eine - kalkulierte - Zumutung. Um nicht zu sagen: eine Provokation.

Das sagt der Macher

Ist er jetzt wahnsinnig geworden? Murot (Ulrich Tukur, links, mit Jens Wawrczeck) nutzt die Neustart-Gewissheit ermittlungstaktisch. (HR / Bettina Müller)

Der Autor und Regisseur Dietrich Brüggemann, der zuletzt die Stuttgarter „Tatort“-Kommissare im „Stau“ (2017) stecken ließ, erörtert seine Intention so: „Verhöre, Kommissare, Geständnisse. Es ist immer dasselbe, und es ist niederschmetternd. Die Idee, genau diesen Krimi-Overkill dahin zurückzutragen, wo er herkommt, lag wirklich sehr nahe.“

Gibt es tatsächlich zu viele Krimis im deutschen Fernsehen?

Und täglich grüßen dieselben Kollegen, dasselbe Geiselnahme-Szenario und derselbe Kaffeefleck auf der Hose. Felix Murot (Ulrich Tukur) steckt in einer Zeitschleife fest. (HR / Bettina Müller)

Stimmt denn der landläufig ausgestellte Befund, das deutsche Fernsehen produziere fast nur noch Krimis? Gerade die öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF? Belastbare Zahlen liegen vor für das Jahr 2015. Das Erste, ZDF und ZDFneo kamen nach eigenen Angaben zusammengerechnet auf unfassbare 5.109 Krimi-Ausstrahlungen. Seither wurde die Schraube nicht zurückgedreht. Ganz im Gegenteil. Vom „SOKO“-Vorabend über den Auslandskrimi am ARD-Donnerstag bis zum Flaggschiff „Tatort“ hängen die gebührenfinanzierten Mörder die aus der Wirklichkeit um ein Vielfaches ab. „Nennen Sie mir einen Abend, an dem es keinen öffentlich-rechtlichen Krimi gibt“, schimpfte die inzwischen ausgeschiedene RTL-Chefin Anke Schäferkordt 2018 im Gespräch mit der „Berliner Morgenpost“.

Welche „Murmeltiere“ sind sonst noch im Umlauf?

Bloß nicht sterben! Kann Felix Murot (Ulrich Tukur, rechts) den Geiselnehmer (Christain Ehrich) überlisten? (HR / Bettina Müller)

Erstaunlich ist es allemal, dass die nunmehr 26 Jahre alte Idee des Bill-Murray-Klassikers „Und täglich grüßt das Murmeltier“ wieder so en vogue ist. Bei Netflix startete just die Serie „Matrjoschka“, in der Natasha Lyonne immer wieder dieselbe Geburtstagsparty feiert, an deren Ende sie stets aufs Neue verstirbt. Und im Kino lief soeben die Horror-Fortsetzung „Happy Deathday 2U“ an - hier wird Jessica Rothe in quälenden Wiederholungen vom „Babyface-Killer“ gemeuchelt. Die zeitliche Ballung kommt wohl nicht von ungefähr: Den „Groundhog Day“ (deutsch: „Murmeltiertag“), welcher der Filmkomödie von 1993 den Namen und den Rahmen gibt, feierten die US-Amerikaner und Kanadier wie jedes Jahr am 2. Februar.

Wie geht es mit Kommissar Murot weiter?

Anfangs ist er noch siegesgewiss: Felix Murot (Ulrich Tukur) will eine Geiselnahme in einer Bankfiliale unblutig beenden. (HR / Bettina Müller)

An das von der ARD ausgegebene Experimente-Verbot hält sich Ulrich Tukur aus Prinzip nicht. Dennoch scheint sein nächster Fall immerhin eine linear erzählte Geschichte zu beinhalten: In „Der Angriff“ gerät Felix Murot in einer stillgelegten Polizeiwache im Nirgendwo unvermittelt unter Beschuss. Regie führte Thomas Stuber („Herbert“), der mit Clemens Meyer auch das Drehbuch schrieb. Die Ausstrahlung ist noch für dieses Jahr geplant.