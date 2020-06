Das DFB-Pokalfinale in Berlin vor leeren Rängen? Die Klub-Verantwortlichen von Bayer Leverkusen hoffen, dass zumindest einige Zuschauer in das riesige Olympiastadion zugelassen werden. (2018 Getty Images/Alex Grimm)

„Wir haben elf Jahre auf diese Chance gewartet“, jubelt Fernando Carro. Der Klub-Chef von Bayer Leverkusen sieht seine Werkself erstmals seit 27 Jahren erstmals wieder vor der Chance, einen Titel zu gewinnen. Leverkusen holte den DFB-Pokal bislang einmalig in der Saison 1992/1993. Der Gegner damals waren die Amateure von Hertha BSC Berlin. Am Samstag, 4. Juli, allerdings muss Leverkusen sich mit dem FC Bayern München messen. Die Favoritenrolle scheint eindeutig vergeben. Dass die Rheinländer auch nur eine Hand an den Pokal bekämen, würde einer Sensation gleichen.

Damit ein „Wunder von Berlin“ dennoch gelingen könnte, hofften Carro und Sportchef Rudi Völler sogar, dass das Endspiel zumindest vor einigen Zuschauern im Berliner Olympiastadion ausgetragen werden könnte. Nach dem Sieg im Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken erklärte der Spanier Carro: „Ich plädiere stark dafür, die zurzeit geltenden Vorgaben zum DFB-Pokalfinale in einem vertretbaren Rahmen, aber signifikant zu lockern.“ Dabei dachte er vor allem an die eigene Anhängerschaft. Carro: „Wir fühlen uns unseren Fans gegenüber verpflichtet, alles dafür tun, dem DFB-Pokalfinale den würdigen Rahmen zu verschaffen, den es verdient.“

Am Samstag, 4. Juli, steigt im Berliner Olympiastadion (Foto) das DFB-Pokalfinale. Werden wenigstens ein paar Zuschauer im weiten Rund sitzen? (2020 Getty Images/Stuart Franklin)

Auch Völler hatte erklärt, in dem „riesigen Stadion“ könne man „ein kleines Zeichen“ setzen: „Ich bin da ein bisschen Optimist und habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir vielleicht ein paar Zuschauer dabei haben werden. Aber das entscheidet die Politik.“

Absage vom Senat

Mal wieder ein Titel für "Vizekusen"? Bayer Leverkusen will nach 27 Jahren den DFB-Pokal gewinnen. (2020 Pool/Pool)

Völlers Hoffnungen sollten sich indes nicht erfüllen. Das Endspiel um den DFB-Pokal findet definitiv ohne Zuschauer statt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte wenigstens versucht, dass das Endspiel nicht gänzlich vor tristem Grau stattfinden werde. Er beantragte, im Berliner Olympiastadion wenigstens 5.000 Fans pro Verein zuzulassen.

„Dieser Antrag musste negativ beschieden werden, da dafür die gesetzliche Grundlage fehlt“, teilte der DFB nach seinem gutgläubigen Vorstoß mit: „Die aktuelle Verfügungslage in Berlin besagt, dass bis zum 30. August 2020 in der Hauptstadt Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen untersagt sind.“

Mit einem knappen 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zog der FC Bayern in das Finale des DFB-Pokals ein. Bayern ist amtierender Pokalgewinner. (2020 Pool/Pool)

Außenseiterinnen aus Essen

Im Rahmen der „Sportschau“ ist das Endspie um den DFB-Pokall, wenn nun auch ohne Zuschauer in der riesigen Schüssel, live im Ersten zu sehen. Der Anstoß erfolgt gegen 20 Uhr. Zuvor zeigt der öffentlich-rechtliche Sender ab 16.35 Uhr das Pokalfinale der Frauen. In Köln wollen die Außenseiterinnen der SGS Essen den sechsten Titelgewinn in Reihe des VfL Wolfsburg verhindern.

Die Frauen des VfL Wolfsburg gewannen zuletzt fünfmal in Folge den DFB-Pokal der Fußballdamen. (2020 Getty Images/Stuart Franklin)

Die Reporterin des Frauen-Endspiels ist Stephanie Baczyk, die Moderation übernimmt Claus Lufen neben der Expertin Nia Künzer. Bevor die Herren von Bayer Leverkusen und Bayern München gegeneinander antreten, berichtet die „Sportschau“ ab 19.05 Uhr unter der Moderation Matthias Opdenhövels mit Beiträgen und Live-Interviews aus Berlin. Das Endspiel der Herren kommentiert Tom Bartels.