Erstmals erleben Scooby-Doo und seine Freunde ihre Detektiv-Abenteuer in einem animierten Kinofilm. (Warner)

Seit mehr als 50 Jahren begeistern die Dogge Scooby-Doo und die vier jungen Detektive Fred, Daphne, Velma und Shaggy in Fernsehserien, Comics und Kinofilmen ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Und das mit einer Botschaft, die heute so relevant ist wie selten zuvor: Es gibt für alles eine rationale Erklärung! Denn immer, wenn das junge Schnüfflerteam gerufen wird, um Geistererscheinungen und andere Zauber zu untersuchen, stellt sich am Ende raus: Nicht geheimnisvolle Kräfte stecken hinter dem Spuk, sondern skrupellose Bösewichte! Ob das im neuen Kinofilm auch so ist?

„Scooby!“ ist - nach zwei Spielfilmen - der erste abendfüllende Animationsfilm aus der Reihe, die 1969 von Hanna-Barbera entwickelt wurde. Das kunterbunte Abenteuer erzählt zunächst, wie sich Hund Scooby und sein Herrchen Shaggy zum ersten Mal trafen und wie sie später zusammen mit ihren Freunden die Detektivgruppe Mystery Inc. gründeten. Jahre später haben sie unzählige Fälle gelöst. Ihre größte Herausforderung liegt aber noch vor ihnen: Der Geisterhund Cerberus soll auf die Menschheit losgelassen werden. Jetzt sind der Spürsinn von Fred, Daphne, Velma, Shaggy und natürlich Hund Scooby gefragt!

Daphne, Shaggy, Velma und Fred machen eine unglaubliche Entdeckung. Hund Scooby-Doo kommt gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. (Warner)

In den USA kam „Scooby!“ wegen der Corona-Krise gar nicht erst in die Kinos, sondern direkt zu den Streamingdiensten. Dort entwickelte sich der Film zum Hit und war wochenlang an der Spitze der Digital-Charts.