Felix Kramer als Kurt Grimmer (zweiter von rechts) und FahriYardim als sein Kollege ErolBirkan (erster von rechts) in einer Szene aus "Dogs of Berlin". (Erhard/dpa)

Orkan Erdem ist tot. Der deutsche Nationalspieler mit türkischen Wurzeln wird vor einem Hochhaus in Berlin-Marzahn gefunden, von zwei sehr jungen Polizisten, einer der beiden heißt Wachtmeister mit Nachnamen. Herbeigeschlurft kommt Kommissar Kurt Grimmer (Felix Kramer), Adiletten an den Füßen, Säugling auf dem Arm – seine Geliebte mit dem unglaublichen Namen Bine Ludar (Anna Maria Mühe) wohnt gleich um die Ecke. Grimmer hat das Blaulichtgeblinke vom Balkon ihrer Wohnung aus gesehen. Er entscheidet sich sofort, die Ermittlungen an sich zu ziehen – Grimmer wittert das große Geld. Denn wenn die deutsche Nationalelf im Länderspiel gegen die Türkei ohne ihren Star aufläuft, lohnt es sich, gegen sie zu wetten.

Derart irre beginnt „Dogs of Berlin“, und wer meint, diese Story ernst nehmen zu müssen, ist selbst schuld. „Dogs of Berlin“ ist nach „Dark“ die zweite Serie, die der Streaminganbieter Netflix in Deutschland produziert hat. Regie geführt hat Christian Alvart, der bisher vor allem durch die „Tatort“-Folgen mit Til Schweiger aufgefallen ist. Viel Action gibt‘s auch bei „Dogs of Berlin“, die Serie ist spannend, ist rasant inszeniert und bietet jede Menge durchgeknallte Charaktere. Und sie versucht gar nicht erst, irgendeine coole Berliner (Szene)-Realität nachzuzeichnen. Im Gegenteil: Alvart und sein spielfreudiges Ensemble überdrehen fortlaufend Klischees, alle werfen sich ständig in Pose. Die Serie macht daher als Realfilm-Comic ungemein Spaß. Kurt Grimmer, ein Ex-Neo-Nazi, der neben seiner Geliebten noch eine gelangweilte Ehefrau (Katharina Schüttler) samt zwei Kindern hat, wird für die Mordermittlungen aus politischen Gründen der türkischstämmige, schwule Kollege Erol Birkan (Fahri Yardim) zur Seite gestellt; natürlich mögen die beiden sich nicht. Mit von der Partie sind außerdem ein arabischer Drogendealer-Clan, die kroatische Wettmafia sowie ostdeutsche Neo-Nazis. Schließlich eskaliert das Ganze in den Straßen Berlins in gewalttätigen rassistischen Unruhen. Da ist die Serie in ihrer Übertreibung näher dran an der Realität als viele andere, moralisch korrekt gut austarierte Produktionen.

Weitere Informationen

Dogs of Berlin. Anbieter: Netflix.